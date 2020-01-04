Трамп пригрозил уничтожить 52 важнейших объекта культуры в Иране. Маньяк-шизоид?

09:52 06.01.2020

Совершив убийство командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, США не остановились и продолжают накалять обстановку на Ближнем Востоке.



На своей странице в Твиттер президент США Дональд Трамп написал сообщение, в котором пообещал в случае каких-либо действий Тегерана против американских военных, нанести удар по 52 целям в Иране, включая и те, которые "являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры".



Как следует из записи главы Белого дома, цифра 52 символизирует количество американских заложников, захваченных в Иране в ноябре 1979 года.



О том, что слова Трампа не являются пустой угрозой, свидетельствует начавшаяся переброска американских подразделений на Ближний Восток.



В частности, в регион направлены десантный корабль "Батаан" и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты, а также планируется переброска в Кувейт 4 тысяч солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии.



Угрожая нанесением ударов по культурно-историческим объектам Ирана, Дональд Трамп поставил США на одну доску с Исламским государством*, которое сделало уничтожение исторических ценностей частью своей политики и Талибаном*, взрывавшим древние памятники в Афганистане.



Нужно отметить, что публичное заявление о подобных намерениях – это нечто новое во внешней политике страны, которая позиционирует себя, как источник демократии и свободы.



*-террористическая организация, запрещенная в России.