Кризис на Ближнем Востоке: Наступил час Путина, - Пол Робертс

10:25 06.01.2020

Пол Робертс: Вашингтон и Израиль решили обойти Сирию и через Иран нанести удар по России





Владимир Путин - самый впечатляющий лидер на мировой арене. Он выжил и возник из России, коррумпированной Вашингтоном и Израилем во времена Ельцина, он восстановил Россию как мировую державу. Он успешно справился с американо-израильской агрессией против Южной Осетии и против Украины, по просьбе Крыма включив эту российскую провинцию обратно в состав России-матушки. Он терпел бесконечные оскорбления и провокации со стороны Вашингтона и его империи, не отвечая тем же. Он настроен примиренчески и он - миротворец, выступающий с позиции силы.

Он знает, что американская империя, основанная на высокомерии и лжи, терпит крах в экономическом, социальном, политическом и военном отношениях. Он понимает, что война не отвечает интересам России.

Убийство Вашингтоном Касема Солеймани, великого иранского лидера, действительно одного из редких мировых лидеров, ослабило лидерство Трампа и привлекло внимание к Путину. Подготовлена почва для того, чтобы Путин и Россия взяли мировое лидерство на себя.



Убийство Сулеймани Вашингтоном - преступное деяние, которое может начать Третью мировую войну так же, как убийство австрийского эрцгерцога в 1914 году положило начало Первой мировой войне. Только Путин и Россия с помощью Китая могут остановить войну, которую уже "запустил" Вашингтон.



Путин понял, что затеянная Вашингтоном/Израилем дестабилизация Сирии была направлена против России. Россия безо всякого предупреждения вмешалась, победила финансируемые и вооруженные Вашингтоном прокси-силы и восстановила стабильность в Сирии.



Потерпев поражение, Вашингтон и Израиль решили обойти Сирию и через Иран нанести удар напрямую по России. Дестабилизация Ирана служит как Вашингтону, так и Израилю. Для Израиля "кончина" Ирана означает прекращение поддержки "Хизбаллы" - ливанского ополчения, которое дважды нанесло поражение израильской армии и предотвратило оккупацию южного Ливана Израилем. По мнению Вашингтона, "кончина" Ирана позволит поддерживаемым ЦРУ джихадистам привнести нестабильность и в Российскую Федерацию.

Если Путин не подчинится американской и израильской воле, то у него нет никакого иного выбора, кроме как блокировать любое нападение Вашингтона/Израиля на Иран.



Для Путина самый простой и чистый способ сделать это - объявить, что Иран находится под защитой России. Эта защита должна быть закреплена в договоре о взаимной обороне между Россией, Китаем и Ираном. Возможно - с участием Индии и Турции.



Путину трудно это сделать, потому что некомпетентные историки убедили Путина, что союзы являются причиной войны. Но такой союз предотвратил бы войну. Даже безумный преступник Нетаньяху и сумасшедшие американские неоконсерваторы - пусть полностью опьяненные или бредящие - не объявят войну сразу Ирану, России, Китаю, а также - Индии и Турции, если те вступят в альянс. Это означало бы гибель Америки, Израиля и любой европейской страны, которая окажется достаточно глупой для участия (в будущей войне - С.Д.).



Если Путин не сможет освободиться от влияния некомпетентных историков, которые фактически служат интересам Вашингтона, а не России, то у него есть и другие варианты. Он может успокоить Иран, предоставив Ирану лучшие российские системы противовоздушной обороны с российскими экипажами для обучения иранцев. Присутствие таких систем послужит предупреждением для Вашингтона и Израиля о том, что нападение на российские силы является нападением и на Россию.



Если это будет сделано, тогда Путин может не предлагать, а настаивать на своем посредничестве. Это - роль Путина, поскольку никто другой не обладает силой, влиянием и объективностью, чтобы выступить в роли посредника.

Дело Путина заключается не столько в том, чтобы спасти Иран, сколько в том, чтобы вывести Трампа из проигранной войны, которая Трампа уничтожит. Путин может назначить за это свою собственную цену. Например, ценой Путина может стать возрождение договоров по РСМД, СНВ-3, по противоракетной обороне, отвод НАТО от российских границ. По сути, Путин имеет возможность требовать (от США - С. Д.) всего, чего он захочет.



Иранские ракеты могут потопить любые американские суда где-нибудь вблизи Ирана. Китайские ракеты могут потопить любой американский флот в любой точке вблизи Китая. Российские ракеты могут потопить американский флот в любой точке мира. Способность Вашингтона проецировать силу на Ближнем Востоке теперь, когда все: шииты и сунниты, а также бывшие прокси-силы Вашингтона (такие, как ИГИЛ *), страстно ненавидят американцев, равна нулю. Государственный департамент был вынужден издать указание, чтобы американцев удалили с Ближнего Востока. Как может Вашингтон считать себя силой на Ближнем Востоке, когда ни один американец не находится там в безопасности?



Конечно, Вашингтон глуп в своем высокомерии. Путин, Китай и Иран должны принять это во внимание. Глупое правительство способно навредить не только себе, но и другим.



Так что, риски для Путина есть. Но есть и риск того, что Путин не возьмет на себя ответственность. Если Вашингтон и Израиль нападут на Иран, который Израиль попытается спровоцировать под "чужим флагом", например, потопив какой-нибудь американский военный корабль и обвинив в этом Иран, то России все равно придется воевать. Лучше, чтобы инициатива оказалась в руках Путина. А для мира и жизни на Земле лучше, чтобы у руководства (отпором - С. Д.) стояла Россия.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика". Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова



* "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.



6 янв. 2020