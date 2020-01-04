Сомалийские боевики "Аш-Шабаб" убили 3-х амер-бойцов на американской военной базе в Кении

10:37 06.01.2020

Стало известно о жертвах нападения боевиков на американскую базу в Кении



Трое американских граждан погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", тесно связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в России), на американскую базу в Кении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение военного командования США в Африке.



Согласно последней информации, жертвами сомалийских радикалов стали один военнослужащий и двое гражданских контрактников. Еще двое граждан США получили ранения. Отмечается, что они были эвакуированы в безопасное место.



Ранее Пентагон объявил об отсутствии жертв среди американцев и отчитался о четырех убитых экстремистах.

5 января боевики "Аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу США в Кении. Вооруженные силы страны ответили на атаку несколькими бомбами, сброшенными с самолета. В результате этого нападавшие террористы погибли. По некоторым данным, боевики прибыли на военно-морскую базу из населенного пункта Хинди (Hindi). Перед нападением они якобы отключили электропитание.

Группировка "Аш-Шабаб" борется с центральным правительством Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. В 2014 году боевики потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.