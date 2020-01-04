|"Кладбище кораблей" в Муйнаке на Арале выпало из 10-ки самых страшных мест в мире
10:41 06.01.2020
Так называемое "Кладбище кораблей" - город Муйнак (Узбекистан), расположенный в регионе Аральского моря, попал в список "Самых страшных мест в мире", который был опубликован известным и популярным телеканалом Fox News, отмечает сайт sciencexxi.com.
В этом списке Муйнак занял 11-ое место.
Раньше Аральское море стояло на 4-ой позиции в мире по величине.
В середине прошедшего столетия город являлся оживленным портовым местом на берегу Аральского моря.
Усыхание Аральского моря стало одной из ужаснейших экологических катастроф.
На сегодня 90 процентов моря высохло, и на морском дне, превратившемся в пустыню, тонут в песке ржавеющие корабли.
Также в списке самых страшных мест в мире числится крепость Маунселл, расположенная на берегу Северного моря Англии.