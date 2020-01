Смерть в Багдаде – начало необратимых перемен, - В.Максименко

10:43 06.01.2020

Логика Болтона – Трампа в действии

В статье ираниста Николая Бобкина "Убийство генерала Касема Сулеймани – это больше, чем преступление, это ошибка" было отмечено, что "параметры конфронтации Америки с Ираном изменились".



Будет ли преувеличением, если я скажу, что 3 января 2020 года начали меняться параметры международной политики?

Трамп поставил "глобальную сверхдержаву" в режим ожидания. Где, когда, с какой силой нанесут иранцы ответный удар, который для них, как и для миллионов шиитов других стран, видится ударом возмездия? Гадать бессмысленно, но удар неизбежен.

5 января Дональд Трамп сообщил в своем Твиттер-аккаунте, что "иранцы заговорили очень смело" после того, как США "освободили мир от их террористического лидера", и поэтому вот вам предупреждение от американских освободителей: "если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам", то пусть имеет в виду, что США держат под прицелом 52 иранских объекта, в том числе важных "для иранской культуры". И не только держат под прицелом, но ударят по ним "очень быстро и очень сильно".



Американские войска перебрасываются на Ближний Восток

Заканчивалось Твиттер-послание Трампа совсем странно: "США не хотят больше угроз". Если не хочешь, чтобы угроз в твой адрес становилось больше, зачем убиваешь государственного деятеля другой страны, а потом грозишь начать уничтожать объекты культуры этой страны?

4 января The New York Times написала: "Американская внешняя политика разрушена. Убийство Сулеймани это доказывает". Так реагирует одна Америка – сейчас, после убийства генерала Сулеймани, она будет ускорять в оставшиеся до выборов 10 месяцев процесс собирания сил противников Трампа, которых в Соединенных Штатах – легион. Эта Америка будет повторять вслед за Сьюзан Райс, бывшим помощником президента-демократа Барака Обамы по национальной безопасности: "Отныне американцы не в безопасности". Это так, и Иран сделает все, чтобы данный диагноз ("американцы не в безопасности"), а теперь уже и новый лозунг Демократической партии США подтвердился.

Возможно, иранцы, которым не занимать восточной культуры терпения, будут ждать до 1-2 ноября 2020 года и подтвердят, что "американцы не в безопасности", за день-два до президентских выборов в США… Этого будет достаточно, чтобы решить исход выборов.



Есть и другая Америка, которую олицетворяет Джон Болтон, поздравивший "всех причастных к устранению Касема Сулеймани" и выразивший "надежду, что это является первым шагом к смене режима в Тегеране" ("...много времени заняла подготовка этого решающего удара", – с удовлетворением заметил Болтон, намекая на свою работу у Трампа помощником по национальной безопасности).

Действительно ли Трамп, отдавая приказ об убийстве иранского генерала, действовал по логике Болтона и делал шаг к "смене режима в Тегеране"? Если так, то уже неважно, что американский президент снова в идейном плену у своего бывшего помощника. И неважно, сумеют ли демократы в Америке использовать сложившуюся ситуацию себе на пользу. Важно, к чему сводится "логика Болтона – Трампа". А сводится она к тому, что слабейший (Иран) должен уступать сильнейшему (Соединенным Штатам) – уступать всегда, во всем, до конца и без возражений. Это отчетливо заявленный принцип, и касается он далеко не только Ирана. Кто-то уже призвал считать это "новой реальностью"; дескать, с реальностью надо смириться.



Атака позиций шиитского ополчения в районе границы между Сирией и Ираком, 4 января 2020 года

Хорошо бы лишь не забыть при таких призывах, что США и Иран – не только два государства, но две цивилизации, построенные на совершенно разных основаниях. Для мусульманина-шиита логика Болтона – Трампа сомнительна. Когда иранское издание пишет по поводу убийства в Багдаде, что "мусульманский Че Гевара умер, но революционная культура жива", это больше, чем риторика. И 5 января (в день, когда у Трампа появились "52 иранских объекта под прицелом") информационные агентства сообщили, что парламент Ирака принял резолюцию, требующую прекратить любое иностранное военное присутствие в стране.



…В 2018 году редактор The Washington Post Боб Вудворт заметил в книге "Страх", что любое решение Трампа является "условным и открытым для пересмотра". Однако здесь не тот случай. Убийство по решению Трампа генерала Сулеймани не пересмотришь.

Произошло необратимое – то, что меняет параметры международной политики.



Владимир МАКСИМЕНКО | 06.01.2020