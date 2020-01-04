Таджикистан на пороге трех важных политических событий, - Тохир Сафар

11:18 06.01.2020

К жителям Таджикистана в октябре придут со стопкой бумаг люди, которые будут интересоваться количеством проживающих вместе с вами граждан и вашим имуществом.

Эти люди будут проводить перепись населения, которая будет продолжаться с 1 по 15 октября и станет одним из важнейших и необходимых инструментов для стратегического планирования будущего Таджикистана.

Еще одно важное событие произойдет чуть позже в ноябре. К вам опять придут гости с бумажками, но на этот раз они пригласят вас на президентские выборы, чтобы выбрать лидера страны на следующие 7 лет.

Таджикистан также ожидают парламентские выборы в марте 2020 года. То есть таджикистанцев в этом году ожидают три важнейших события, которые будут определять судьбу страны на ближайшее время: парламентские выборы в марте, перепись населения в октябре и президентские выборы в ноябре.



Эмомали Рахмон останется у власти?



Между тем в стране уже давно циркулируют слухи по поводу президентских выборов, в том числе и о возможном прекращении полномочий действующего президента страны Эмомали Рахмона и передаче власти преемнику. В последнее время очень часто можно услышать о том, что Эмомали Рахмону уже 67 лет и поэтому возможно он уступит свое кресло 32-летнему сыну Рустаму Эмомали.

Рахматилло Зоиров, лидер Социал-демократической партии Таджикистана, вслед за посланием президента страны парламенту 26 декабря написал, что это было политическое "завещание" президента. То есть, по его мнению, Эмомали Рахмон в 2020 году не будет выставлять свою кандидатуру на очередных президентских выборах.



Однако в своем послании Эмомали Рахмон, напротив, представил программу правительства на следующие семь лет. Шокирджон Хакимов, юрист и таджикский эксперт, вообще не испытывает каких-либо сомнений по поводу будущего президентства Рахмона. Он сказал Радио Озоди 3 января "мы видим, что лидеры России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, за исключением, пожалуй, Кыргызстана, стояли у власти до конца. И поэтому я уверен, что Эмомали Рахмон будет участвовать в выборах главы государства столько раз, сколько нужно, чтобы любыми способами оставаться у власти, и не подпустит к власти никого другого, включая своих близких и детей".



Такую же точку зрения имеет и таджикский журналист Марат Мамадшоев, который сказал, что "Эмомали Рахмон останется у власти в очередной раз".

Абдумалик Кодиров, еще один таджикский эксперт, сказал Радио Озоди: "О том, выставит ли Эмомали Рахмон свою кандидатуру на предстоящих выборах или нет, ходит много слухов, однако ясно одно – Рахмон не отдаст власть никому, кроме членов своей семьи. И наиболее вероятная фигура – это Рустам Эмомали".



Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном с ноября 1992 года и в последнее время его очень часто критикуют за ограничения гражданских прав и свобод и подавление политических оппонентов. Политолог Абдулгани Мамадазимов с этой точки зрения считает, что сейчас еще рано говорить о судьбе президентских выборов в стране. Он заявил 3 января Радио Озоди: "Мы сейчас можем вести речь только о предстоящих парламентских выборах. И о президентских выборах можем давать прогнозы только лишь после того, как пройдут выборы в парламент".



Как пройдут выборы?



Действительно, первым важнейшим политическим событием наступившего года будут парламентские выборы, которые пройдут 1 марта. Сам Эмомали Рахмон в своем послании парламенту страны потребовал, чтобы никто не вмешивался в ход выборов, и сами выборы должны проходить в открытой и демократичной обстановке. Он подчеркнул, "что вмешательство в деятельность избирательных комиссий запрещено, а соответствующие структуры и органы в этом процессе должны выполнять только задачи, возложенные на них законом".



Аналитики говорят, что не очень доверяют искренности таких заявлений, так как в прошлом уже слышали подобное, однако результаты были совершенно другими. Шокирджон Хакимов является одним из тех, кто уже участвовал ранее в парламентских выборах. Он говорит: "Это уже не первый раз, когда президент Таджикистана в качестве гаранта Конституции заявляет о необходимости проведения честных и свободных выборов, на основе свободного волеизъявления граждан, однако к сожалению, правоохранительные органы и другие руководители н местах, прикрываясь именем президента и правящей Народной Демократической партии, открыто вмешивались в избирательный процесс".



По его мнению, если бы правительство действительно хотело бы провести свободные и демократичные выборы, то оно сначала бы наказало тех, кто ранее вмешивался в избирательный процесс и контролировал ход предыдущих выборов.



"Демонстрация политического плюрализма"

В ныне действующем парламенте большинство депутатов являются членами Народной Демократической партии Таджикистана, которую возглавляет сам президент. Социалистическая, Демократическая, Аграрная и Партия экономических реформ представлены мизерным количеством депутатов, и их к тому же считают "карманными".



Абдумалик Кодиров говорит, что состав нижней палаты парламента, конечно же, немного изменится, однако большинство так называемых "оппозиционных партий", которые войдут в парламент, будут скорее марионетками, существующими ради того, чтобы показать, что в стране есть политический плюрализм, и в действительности никогда не пересекут условную черту, начертанную им правительственным режимом.



Марат Мамадшоев также говорит: "Я не думаю, что власти хотят каких-либо действительных изменений в деятельности парламента, и мы не видим никаких признаков этого. При такой власти добиться изменений в политике можно лишь при сильном давлении, либо самого общества или извне. Но я таких требований пока не вижу".

"При любом раскладе существенных изменений не произойдет"

До настоящего времени ни одни проходившие в Таджикистане выборы не были признаны международными наблюдателями как свободные и соответствующие международным избирательным стандартам.



По словам Абдулгани Мамадазимова, "современное общество в Таджикистане, который готовится к 30-летию своей независимости, ждет свободных и открытых выборов". "Сейчас в Таджикистане действуют семь политических партий, и все они являются светскими. Они не противоречат государственному устройству Таджикистана, и если даже победят на выборах правящую Народную демократическую партию, то никаких изменений в системе не произойдет, возможно будут лишь происходить изменения в социально-экономической жизни страны", - отметил он.



В Таджикистане до 2015 года действовала Партия исламского возрождения, которая считалась главной оппозиционной силой против действующей власти в стране и имела своих представителей в парламенте Таджикистана. Однако после мятежа Абдухалима Назарзода власти объявили, что ПИВТ непосредственно участвовала в подготовке мятежа и была объявлена террористической организацией. Руководители этой партии категорически отвергают все обвинения в адрес партии, заявляя, что они безосновательны и политически мотивированы для того, чтобы устранить ПИВТ с политической арены страны. Все они сейчас скрываются в станах Европы, получив там политическое убежище.



Банки, мигранты…



Два политических события будут проходить на фоне экономических проблем, когда социально-экономическое положение граждан не улучшается, а у властей нет сил и ресурсов, чтобы оказать помощь в решении этих проблем. Доверие к банковской системе на очень низком уровне, трудовые мигранты значительно уменьшили количество денежных переводов в Таджикистан, а предприниматели жалуются на большое количество налоговых и других проверок.



С одной стороны, неспокойная обстановка в соседнем Афганистане, и религиозный экстремизм внутри страны серьезно беспокоят таджикские власти. С учетом всех этих обстоятельств все опрошенные Радио Озоди аналитики и эксперты говорят, что не ожидают кардинальных изменений в политической и социальной жизни Таджикистана.

Однако власти ожидают еще две проблемы, проблемы негативные. Одной из них является то, что более 40 тысяч гектаров земель находятся в неудовлетворительном мелиоративном состоянии, и вторая – что в общей сложности на складах государственных и неправительственных издательств содержатся 2 миллиона экземпляров книг, которые не поступили на продажу. Об этом Радио Озоди сообщили не ее собеседники, а сам глава государства 26 декабря 2019 года в своем послании к парламенту страны.



Тохир Сафар



4 янв. 2020