"Американцы не понимают, какую ошибку совершили": Иран планирует ответ на убийство Сулеймани, - The Bell

12:32 06.01.2020

Иран готовит ответ США на убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские военные заявили, что целями станут 35 военных баз США на Ближнем Востоке, а Дональд Трамп в ответ заявил, что в случае враждебных действий со стороны Ирана Америка использует новую военную технику стоимостью $2 трлн, а под ударом окажутся 52 иранских цели.



Что случилось



США и Иран продолжают обмениваться угрозами после американского авиаудара, который привел к гибели одного из главных иранских военачальников, главы спецподразделения "Аль Кудс" Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с семьей погибшего сказал, что "американцы не понимают, насколько большую ошибку совершили", а "последствия этого преступления" в США будут чувствовать не только сейчас, но и в ближайшие годы, пишет The Wall Street Journal.

О возмездии говорят и иранские военные. Один из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, в нем служил убитый Сулеймани) генерал Голамали Абухамзе заявил, что Тегеран уже выбрал цели для ответного удара. Список состоит из 35 объектов - военных баз и кораблей в Персидском заливе, а также об израильской столице Тель-Авиве, "сердце и жизни США" в регионе. Другой иранский военачальник, генерал-майор Хосейн Салами, пообещал в телеэфире, что после "стратегической мести" Тегерана США будут вынуждены покинуть Ближний Восток.

К атакам на силы США готов и иранский флот, заявил командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири. По его словам, флот ждет указаний верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.



Дональд Трамп ответил в Twitter, что в случае враждебных действий Ирана США ответят "очень быстро и очень жестко" и готовы атаковать 52 иранских цели. Какие именно - неизвестно, но некоторые из них "весьма значительны и важны для Ирана и иранской культуры", написал Трамп. Число выбрано не случайно: оно равно числу американских заложников, которых захватил Иран с 1979 года.

Кроме того, США обещают пустить в ход новую военную технику, на которую было потрачено $2 трлн, и готовят переброску в регион более чем 4 тысяч военных. 700 человек уже направлены в Кувейт, еще 3400 десантников должны быть переброшены к ним вскоре. Об этом стало известно еще 3 января, однако тогда это объяснялось усилением защиты американского посольства в Багдаде.



Первые атаки



Вечером 4 января стало известно о взрыве двух ракет неподалеку от одной из военных баз США в иракском Багдаде. Телеканал Al Arabiya сообщил, что это был аэродром, который используют американские военные.

Затем агентство Reuters, ссылаясь на данные полиции Багдада, сообщило о взрыве еще одной ракеты в особо охраняемой "зеленой зоне" рядом с американским посольством. Американские военные в результате взрывов не пострадали, но предупредили, что подобные действия могут привести к жертвам среди иракских мирных жителей. По словам ее представителя полковника Майлса Кэггинса, всего за последние два месяца базы подверглись нападению 13 раз.



После убийства Сулеймани в Багдаде прошли многотысячные похоронные шествия, участники которых скандировали требования "грядущей мести" за смерть военного лидера.



Обострение ситуации между Ираном и США сказывается и на других странах: Великобритания объявила, что ее торговые суда в регионе снова будут охраняться военными кораблями. Косвенно Лондон поддерживает действия США. Глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что военные силы США в Ираке неоднократно подвергались нападениям за последние несколько месяцев и за всеми этими нападениями стоял Сулеймани. США могут в соответствии с международным правом защищаться от тех, "кто представляет непосредственную угрозу их гражданам", заявил Уоллес.



Новые подробности убийства



США спланировали атаку на главу спецподразделения "Аль Кудс" Сулеймани из-за готовящихся нападений на американских военных, объяснял Трамп. Но, как выяснила New York Times, план этих нападений не был утвержден верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, и американская разведка об этом знала. Без санкции Хаменеи не может пройти ни одна значимая военная операция. Верховный лидер вызвал Сулеймани в Тегеран для консультаций - и об этом было известно по крайней мере за неделю до гибели генерала. По словам источника NYT, разведка сообщала, что ситуация в регионе стабильная, а в поездках Сулеймани в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.



Ранее Bloomberg выяснил, что убийство Сулеймани Трамп спланировал с узким кругом советников, о нем не знали многие сотрудники Белого дома. В ответ на гибель американского контрактника при атаке на базу США в Ираке 27 декабря Трамп поручил высокопоставленным советникам, среди которых были советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен и госсекретарь Марк Помпео, разработать авиаудар, который уничтожит генерала.

О планах администрации Трампа не знали конгресс, ответственные за связи с общественностью сотрудники Белого дома и зарубежные власти. При этом после гибели контрактника Трамп просил, в частности, руководство Франции предостеречь Тегеран от уничтожения американских граждан.



Почему это важно



Сулеймани был одним из самых влиятельных политиков в регионе - он считается архитектором зоны иранского влияния в Ираке и Сирии (подробно мы рассказывали о нем здесь). В этих странах его называют победителем запрещенной в РФ ИГ, в США он был под санкциями с 2007 года.



Также, по данным Reuters, именно Сулеймани в 2015 году убедил Россию в перспективах военной операции в Сирии. А до вступления России в конфликт он сам был главной военной опорой режима президента Сирии Башара Асада.

Уничтожение Сулеймани едва ли поможет сдерживанию ядерной программы Ирана и наверняка приведет к эскалации конфликта в регионе – об этом говорит и российский МИД, где удар назвали "авантюрным шагом".

Спецоперация США уже привела к резкому росту цен на нефть. Нефть марки Brent подорожала 4 января на 3,6%, до $68,6 за баррель, WTI - на 3,1%, до $63,05 за баррель.

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Валерия Позычанюк