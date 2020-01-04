Уральская медная плата: квадратная монета за несколько миллионов рублей (исторические артефакты)

17:54 06.01.2020

В восемнадцатом веке Екатеринбургским монетным двором был налажен выпуск одной из самых необычных монет Российской Империи - медной квадратной платы. В наши дни "квадратная монета" - самый настоящий раритет и желанный экспонат в коллекции любого нумизмата, проблема только в том, что далеко не каждый любитель сможет позволить приобрести подобную монету в свою коллекцию. По оценкам экспертов, стоимость данного экземпляра может варьироваться от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.



Впервые квадратные монеты были запущены в оборот в Швеции, на рубеже XVI и XVII веков. По мнению историков, появление столь нетипичной формы монет было связано с двумя аспектами: острая нехватка серебра и снижение затрат на производство денежных единиц. Кстати, именно медные плитки (платы - в России и клипы - в Швеции) послужили прообразом будущих печатных денег.



После смерти Петра I государственная казна пребывала на пороге крупного финансового кризиса. Пришедшая к власти Екатерина I была вынуждена столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, нависшими над экономикой Российской Империи, оставшиеся в качестве "наследства" после Петра. Выход из потенциального кризиса ей подсказали советники, рекомендовавшие заменить дорогостоящие серебряные монеты на медные. Если с серебром в России был дефицит, то с медью никаких проблем не было. Тем более, что на Урале ежегодно увеличивались объемы добычи красной меди, используемой при изготовлении монет.



Медная копейка



4 февраля 1726 года Екатериной I был издан Указ о чеканке медных плат: "делать из красной чистой меди платы и клеймить в середине цену и на каждом углу герб". Собственно говоря, Екатеринбургский монетный двор начинал свою деятельность с изготовления квадратных монет – медных плат.



Уральские квадратные деньги



1726 году монетный двор выдал на рынок весь номинал квадратных монет: от копейки до рубля, полтины, полуполтины и гривны. Платы представляли собой довольно простые в изготовлении изделия при минимальных технологических затратах. Выглядели они как прямоугольные медные пластины, на одной стороне которых чеканились и гербы, и номинал – всего пять оттисков, а с другой стороны – чистая медная поверхность. Всего за год было отчеканено шесть номиналов плат на общую сумму в 43 098 рублей.



За годы своего существования, с 1725 по 1839 год, на Екатеринбургом монетном дворе было отчеканено порядка 80% всей российской медной монеты!



Особенность данной денежной единицы заключалась в том, что фактически номинал каждой платы был равен себестоимости отчеканенного куска меди. Подобное решение весьма благотворно сказывалось на всей денежной системе в стране, так как денежная единица была обеспечена собственным весом.



Однако в этом же крылась главная незадача, о которой, почему-то не подумали авторы денежной реформы: дело в том, что подобное решение было крайне неудобным в качестве платежного средства. К примеру, рублевая монета весила порядка полутора килограмм, а полтина (50 копеек) почти килограмм. Так что запастись монетами и тащить с собой куда-нибудь на ярмарку несколько килограмм денег, было крайне неудобно. Населением подобные реформы были не поняты и новые деньги популярности не обрели. Несмотря на все старания государственных чиновников, население продолжало использовать старые, "дореформенные" монеты: серебряные копейки-чешуйки, круглые серебряные рубли и полтины.



Копии уральских квадратных монет, оформленных в виде коллекции



Спустя всего год новой реформы стало понятно, что поступления в казну после введения в денежный обиход тяжеловесной медной платы поступает намного меньше, чем в сравнении с доходами от выпуска более дорогой в производстве круглой монеты. Денежную реформу было решено сворачивать. Особым царским указом было объявлено о полном изъятии из оборота квадратных плат. Отчеканенные платы обменивались на серебро, так что население охотно расставалось с прямоугольными деньгами. Все собранные платы были отправлены на изготовление круглой монеты.



Именно по итогам целенаправленного изъятия плат, выпущенных небольшим тиражом, сделало квадратные монеты столь редкими, а значит – дорогими.



Рыночная цена, к примеру, медной платы в номинал 1 копейка 1726 года варьируется от 2 000 000 до 2 500 000 рублей. Номинал в 5 копеек 1726 года стоит уже около 6 000 000 рублей. Так что любая квадратная плата оценивается очень высоко и случайная находка заветной квадратной монеты - настоящая удача.



В целом какой-то статистики о находках данных монет – нет. Известно, что оригинальные экземпляры находятся в экспозиции Эрмитажа. У большинства любителей и коллекционеров на руках хранятся копии-новоделы, специально воссозданные для нумизматов-любителей. Стоят подобные копии сущие копейки и продаются через специализированные Интернет-сайты.



Впрочем, до сих пор есть вероятность обнаружения оригинального экземпляра квадратной монеты. Наиболее перспективными районами поиска является Свердловская область. В местах, где в XVIII веке проходили старинные тракты, по которым монеты везли в столицы, там, где проводили ярмарки, а также на местах расположения мельниц, харчевен и постоялых дворов – в местах скопления людей с деньгами. Информацию о подобных локациях можно обнаружить на картах тех лет, которые без особого труда можно изыскать на просторах Интернета. Конечно же, нужно понимать, что шансов на случайную находку практически нет, но иначе раритет бы и не ценился столь дорого. |Т.У.|