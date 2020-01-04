 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане задержаны 27 предполагаемых членов движения "Братья-мусульмане"
19:13 06.01.2020

Мумин Ахмади
Муллораджаб Юсуфзода

В Таджикистане задержаны 27 предполагаемых членов запрещенного движения "Ихван-ул-муслимин" ("Братья-мусульмане"). Источники Радио Озоди в правоохранительных органах сообщили о выявлении сети, действующей в нескольких регионах страны. Задержания были произведены в первых числах нового года.
Операции по задержанию членов движения "Братья-мусульмане" прошли в Душанбе, в Согдийской и Хатлонской областей. Среди задержанных – преподаватели вузов и глава одного из сельсоветов", отметили источники.
В домах задержанных, по словам их близких, были произведены обыски. "Нашего родственника задержали 2 января, с тех пор мы его видели. Нам стало известно, что он задержан по заявлению священнослужителя - брата жены. Во время обыска сотрудники милиции конфисковали несколько религиозных книг. Они обыскали весь дом и даже коровник", - сказал на условиях анонимности родственник одного из подозреваемых в членстве в "Ихван-ул-муслимин".Он отметил, что задержанный - выпускник факультета журналистики Таджикского национального университета и ранее работал учителем в школе.
По словам источника Радио Озоди в правоохранительных органах, среди задержанных – священнослужители Исмоил Каххоров из Вахдата, Абдулло Мукамилов из района Рудаки.
Радио Озоди стало известно, что среди задержанных по подозрению в членстве в движении "Братья-мусульмане" – Фирдавс Рахимзода, председатель управления госимущества в Исфаре. 35-летний Рахимзода доставлен в Душанбе и помещен в изолятор временного содержания МВД Таджикистана. В чем конкретно обвиняют местного чиновника – неизвестно.
Фирдавс Рахимзода до октября прошлого года работал в должности и.о. председателя аппарата Исфаринской горадминистрации. Ранее он был председателем сельсовета Чоркух.
Генеральная прокуратура Таджикистана пока не предъявила обвинение задержанным.
Начато предварительное расследование, в ходе которого изучается информация о причастности задержанных к движению "Братья-мусульмане". Источники отметили, что количество задержанных, скорее всего, будет расти.
Деятельность группировки "Братья-мусульмане" была запрещена в Таджикистане в 2006 году, однако до настоящего времени сообщения об арестах по обвинению в членстве в этой организации были очень редки.
В мае 2016 года пять имамов были арестованы в Канибадамском районе на севере Таджикистана по подозрению в причастности к группировке "Братья-мусульмане" и вербовке подростков для участия в военных действиях в Сирии. Все они получили по 5 лет тюремного заключения.
"Братья-мусульмане" - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1928 году в Египте. Во многих странах признана террористической и находится под запретом.

Источник - rus.ozodi.org
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