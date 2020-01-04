В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Гульнары Каримовой

20:10 06.01.2020

Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование еще одного уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны. Ее обвиняют в вымогательстве, хищении бюджетных средств и легализации преступных доходов за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.



В Генпрокуратуре сообщили, что теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.



Каримова уже находится в заключении из-за обвинений в хищениях и вымогательстве. В 2015 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке. Два года спустя ей вынесли новый приговор, предусматривающий еще десять лет лишения свободы. Вместе с тем суд смягчил наказание, ограничив ей свободу на пять лет и разрешив отбывать наказание дома. Однако в марте 2019 года ее вновь перевели в колонию за нарушение условий отбывания наказания.



В августе против Каримовой возбудили новые уголовные дела. Ей предъявили обвинения в хищении государственных средств, заключении сделок вопреки интересам страны и вымогательстве. Следствие полагает, что дочь экс-президента по заниженной стоимости приобрела у государства акции предприятий АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент", а затем перепродала эти ценные бумаги за границу, чем нанесла "ущерб интересам республики в особо крупном размере". Также в прокуратуре полагают, что Каримова "под угрозой применения насилия" вынуждала бизнесменов передавать их имущество принадлежащим ей компаниям.