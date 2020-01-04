Ливия. Армия Хафтара взяла стратегически важный нефтеналивной порт Сирт

22:00 06.01.2020

Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт



Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.



Днем ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об отправке турецких военнослужащих в Ливию в рамках соглашения с правительством национального согласия (ПНС), контролирующим Триполи.



В ответ на это командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии. Военачальник обвинил Эрдогана в попытках возродить в Ливии "османское наследие" и призвал народ объединиться.



В то же время парламент Ливии, заседающий в Бенгази, проголосовал за разрыв отношений с Турцией и одобрил действия Хафтара по блокировке аэропортов, портов и пунктов наземного сообщения, подконтрольных ополчению.



Войска ПНС во главе с премьером Фаизом Сараджем, поддерживаемые Западом, и армия Хафтара воюют с 2011 года.