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Трамп фактически начал войну, дальнейшее зависит от него мало, - А.Веселов
00:14 07.01.2020

Антон ВЕСЕЛОВ | 06.01.2020 |

О последствиях одного приказа Дональда Трампа
Нынешний президент США фактически начал войну, поэтому дальнейшее зависит от него мало
Убийство иранского генерала К. Сулеймани, совершенное по прямому указанию президента США, стало событием, которое кардинально меняет всю военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке. С осуждением выступили десятки стран, лидеры которых назвали произошедшее агрессией и террористическим актом. Высказываются мнения, что это убийство будет иметь последствия далеко за пределами региона, включая Соединенные Штаты.
Первыми серьезность ситуации осознали в Израиле – там лучше американцев знают, чего можно ждать. Несмотря на показную поддержку действий США, премьер Б. Нетаньяху уже через час после известий из Багдада вылетел в Израиль из Афин, где он не Акрополь осматривал, а обсуждал планы экспорта газа в Европу и совместные действия против Турции в Средиземном море в случае войны – тема, что называется, архиважная и многомиллиардная. Одновременно в Израиле были введены экстраординарные меры безопасности, вплоть до отзыва из отпусков военных пилотов и закрытия популярных у туристов горнолыжных зон. Нервничают не зря – считают, что именно израильские спецслужбы вычислили и передали американцам данные о перелете К. Сулеймани в Багдад и номер сотового телефона генерала. Дальнейшее было делом техники: на координаты включенного телефона и была наведена ракета с ударного дрона.
Иранские власти не случайно заявили, что Вашингтон перешел красную черту. Трамп проигнорировал информацию разведсообщества США о том, что К. Сулеймани не предпринимал против американцев ничего, что требовало бы его физического уничтожения, да еще совершенного в голливудском стиле – ведь самолет могли сбить в Сирии, могли придумать иной сценарий... В Белом доме не учли ни сложность текущего момента, ни степень популярности фигуры генерала в Иране и многих других странах региона, ни менталитет иранцев – они не прощают обид и не оставляют оскорблений без возмездия. Вне всяких сомнений, реакция будет крайне жесткой и чрезвычайно действенной, для этого у ИРИ есть широкий набор вариантов. После экстренного заседания Совета национальной безопасности Ирана подготовка уже началась.
Чуть позже стали что-то сознавать и в Вашингтоне. М. Помпео отменил визиты в Минск и Киев, ряд политиков высказались резко против действий Трампа, но разговор идет уже в иной плоскости: что дальше? О политическом урегулировании речи нет, пока иранцы не почувствуют, что они отомщены, а враг унижен. В Тегеране заявили – никаких переговоров.
Некоторые политические последствия уже наступили: посол США в Ираке вместе с группой дипломатов, бежавшие из Багдада, укрылись в генконсульстве в Эрбиле. Туда же собираются перенести свои посольства и некоторые страны – союзники США по НАТО. При этом они заявили, что приостанавливают действие своих программ в Ираке в связи с угрозой безопасности. Госдеп США, МИД Великобритании, Канады и ряда других стран рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Ирак самостоятельно любым доступным способом.
5 января парламент Ирака принял решение о выводе американских войск из этой страны в течение года; делегаты от Курдистана сессию демонстративно проигнорировали. Погибшего вместе с генералом К. Сулеймани Абу Махди аль-Мухандиса (второй человек в структуре иракского шиитского "народного ополчения") сменил Хади аль-Амери – гражданин Ирана, известный своим крайним антиамериканизмом. Он возглавляет крупнейшую фракцию иракского парламента "аль-Бина" и одновременно является командиром корпуса "Бадр" – одной из самых мощных военизированных организаций "народного ополчения". То, чего в Тегеране добивались годами, в том числе при непосредственном участии генерала К. Сулеймани, президент Д. Трамп достиг за считаные часы.
Вместе с тем заверения президента США, сделанные, как всегда, в социальной сети, свидетельствуют – советы грамотных аналитиков настигли главу Белого дома: "Мы не предприняли действий, чтобы начать войну. Я глубоко уважаю иранский народ. Это замечательные люди с невероятным наследием и безграничным потенциалом". Увы, поздно. Мир гадает, чем, как и когда ответит Иран.
Поскольку Д. Трамп фактически уже начал войну, дальнейшее зависит от него мало. Переброски дополнительных сил в Кувейт и Саудовскую Аравию, Ирак и Ливан ничего в принципе не меняют – инициатива теперь на иранской стороне, а американцам приходится занять оборону и ждать. Ждать всегда нелегко, а на войне ждать – тяжело вдвойне. В Иране же совершенно иное состояние духа. Там давно упал болевой порог, или, выражаясь по-русски, страх там потеряли.
В Пентагоне уверяют, что США – самая могущественная держава в мире и способна стереть Иран в порошок, намекая на ядерное оружие. Это, конечно, аргумент, но и он сейчас сыграет против американцев. Нет сомнений, что Тегеран срочно активизирует работы по ядерной программе, и в этом ему с радостью помогут КНДР и Пакистан. Ту же Северную Корею американцы давно стерли бы с карты мира, не будь там оружия сдерживания. Да и Израиль остался бы в истории, если бы не наличие у него ядерного оружия (а может, израильтяне блефуют? никто не знает доподлинно, есть у них это оружие или нет; МАГАТЭ туда для инспекций не допускали, все резолюции СБ ООН на этот счет прямо отправляли в архив). С учетом близкого прекращения действия договоров о контроле мир вступит в очень опасную фазу: страны, обладающие ЯО есть, а контроля за ним нет. В этом тоже личная заслуга Дональда Трампа.
До тех пор, пока в ИРИ не обзаведутся подобным оружием (а осталось им совсем недолго), там будут вести войну нервов, войну на истощение и прочие виды боевых действий, способные вымотать противника. Активная роль отводится различным проиранским прокси, которых немало в регионе и за его пределами. Достаточно вспомнить войну хуситов при поддержке ИРИ против коалиции во главе с Саудовской Аравией. Не зря напряглись и в Израиле: лидер "Хизболла" шейх Хасан Насралла, который фактически контролирует Ливан, призвал своих сторонников к участию в том, что он назвал "справедливой расправой над убийцами моджахедов". Думается, в полной мере ощутят на себе изменение диспозиции и войска НАТО в Афганистане.
Иран в состоянии оказать влияние на мировую экономику, нанеся существенный урон своим противникам при минимальных собственных затратах. Примеры тому – блокада Ормузского пролива, атаки прокси на танкеры в Красном море, нападения на боевые корабли. Скептикам напомню: после атаки надувной резиновой лодки с 300 кг взрывчатки у побережья Йемена на эсминец "Коул" (DDG-67) ВМС США корабль, получив пробоину в борту размером 9 х 12 м, чудом не затонул. Расходы на его транспортировку и дальнейший ремонт в США превысили стоимость постройки нового корабля такого класса.

Это было почти 20 лет назад, а вот недавнее видео – на этот раз иранские катера отрабатывали атаку на авианосец ВМС США в Персидском заливе.

Хотя до прямого крупномасштабного конфликта между США и Ираном дело не дойдет – разум возобладает.
И еще: не стоит забывать, что в этом противостоянии на стороне Тегерана стоит Китай. Там, как обычно, воздержались от заявлений, комментариев и призывов, предпочитая делать дело. КНР получила новый шанс распространить свое влияние и в очередной раз дать понять американцам, что времена их гегемонии безвозвратно прошли. Наступает новая эра, Америке пора подвинуться.
Вне зависимости от того, какой конкретно ответ выберет Тегеран, по итогам его ответных действий шансы Д. Трампа сохранить кресло в Белом доме приблизятся к нулю. Остается сожалеть, что первая леди Америки, которая родом из бывшей Югославии, вовремя не рассказала мужу о Гавриле Принципе из Сараево – было бы полезно всем.

Источник - fondsk.ru
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