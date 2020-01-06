Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака - "за несколько недель"

00:22 07.01.2020

Силы международной коалиции, возглавляемой США, будут выведены из Ирака по просьбе правительства этой страны. Об этом 6 января говорится в послании коалиции.



Отмечается, что контингент передислоцируют в течение нескольких дней и недель.

"Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска", - цитирует документ ТАСС.

Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.



Кроме того, предусматривается запрет на использование иностранцами воздушного пространства и территориальных вод Ирака в военных целях.

Также кабмин одобрил проведение расследования ударов США по объектам в Багдаде и обязал МИД направить жалобу В ООН из-за действий Вашингтона, нарушающих суверенитет Ирака. Заявления были направлены в этот же день - генсеку ООН и в Совет Безопасности ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострились в очередной раз из-за авиаудара американских ВВС по объектам движения "Хезболла" в иракском городе Эль-Каим.



31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали посольство США в Багдаде. В ночь на 3 января Пентагон провел операцию, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.



6 января 2020,