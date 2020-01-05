 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самые удивительные политические метаморфозы уходящего года, - "ВечБишкек"
04:11 07.01.2020

31 декабря 2019 - Александра Василькова

Для отдельных представителей кыргызского истеблишмента 2019–й стал по–настоящему переломным. Одним политикам подфартило. Азимбек Бекназаров, например, начинал год в качестве невнятного оппозиционера, а провожает его послом КР в Малайзии. Другим повезло меньше.

Был эксом, стал зеком

Пожалуй, самый невероятный кульбит произошел в жизни бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Еще в январе 2019 года он был экс–президентом и лидером крупной и широко представленной в парламенте партии. Жил в своей шикарной резиденции и принимал активнейшее участие в формировании внутриполитической повестки дня. Выступал с заявлениями, оскорблял депутатов, критиковал президента, обещал едва ли не революцию.

Продолжалось это до августовского штурма его особняка в Кой–Таше, после которого он вынужден был сдаться. Атамбаев заканчивает год в СИЗО ГКНБ в качестве обвиняемого сразу по нескольким уголовным особо тяжким делам.

Надо отметить, что после заключения под стражу бывший глава государства изменил привычный стиль поведения: вместо пламенных спичей предпочитает отмалчиваться. Он не отвечает на вопросы суда, даже на анкетные данные. Это его протест против прокурорского, судебного и следственного, как он считает, произвола.

Безмолвный протест Атамбаева долгое время

сопровождался его отказами принимать участие в судебном процессе. В начале декабря он впервые согласился явиться на заседание. Но и там продолжает играть в молчанку.
Придется экс–президенту отвечать и за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году на основании подложного диагноза о смертельном заболевании раком. В 2019 году Министерство внутренних дел возобновило расследование по этому факту и недавно завершило дело, передав его в суд.
В этом деле обвинения по статье "Коррупция" предъявлены бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, бывшему генеральному прокурору Индире Джолдубаевой, бывшему советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и бывшему директору Национального центра гематологии Абдухалиму Раимжанову. Помимо них, обвиняется еще 14 фигурантов.

Из политиков в бизнесмены

Экс–премьер–министр Омурбек Бабанов окончательно перековался в бизнесмены. Во всяком случае он заявил об окончательном и бесповоротном решении выбыть из гонки за власть.
- В 2017 году я объявлял об уходе из политики. Сегодня подтверждаю свой выбор, другими словами, это уже юридическое завершение политической карьеры. Этим я также хочу открыть дорогу своим сопартийцам. Лидеру надо возглавлять партию и бороться за ее идеи, а если не борешься, тогда наступает момент, когда нужно уходить. "Республика" - это не только Бабанов. Наша партия уже десять лет на политической арене, у нее много сторонников, последователей. Я же продолжу служить своему народу в сфере экономики, инноваций и образования. Политика для меня закончилась, - заявил он
К слову, это не второй, а третий прощальный реверанс Бабанова. Впервые о намерении уйти из политики навсегда он говорил еще в далеком 2007 году.
Сегодняшнее решение Омурбека Токтогуловича некоторые эксперты связывают с попыткой защитить бизнес. Как ни крути, в первую очередь Бабанов - коммерсант и только потом - политик.
В принципе высказывание президента страны на итоговой пресс–конференции подтверждает эту версию. По мнению Сооронбая Жээнбекова, история Бабанова - это яркий пример того, что интересы бизнеса и политики несовместимы.
Напомним, в 2017 году Омурбек Бабанов, сдав депутатский мандат, покинул Кыргызстан и вылетел в Россию. Позже он дважды объявлял о своем возвращении, но каждый раз отменял решение и в итоге приехал на родину лишь в августе 2019 года.
В Бишкеке Омурбек Бабанов несколько раз побывал на допросах в Госкомитете национальной безопасности и в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. В интервью журналистам он тогда сообщил, что допрашивается в общей сложности по восьми уголовным делам.

А свобода была так близко

В августе этого года Верховный суд отменил все приговоры в отношении Омурбека Текебаева и отправил его дело на пересмотр. Позже Первомайский райсуд Бишкека отпустил политика из колонии под домашний арест.
Это решение было воспринято Омурбеком Чиркешовичем и его сторонниками как победа: осужденный политик с самого начала не признавал своей вины, объясняя уголовное преследование гонениями со стороны своего главного врага - Алмазбека Атамбаева.
После освобождения Омурбек Чиркешович вовсю наслаждался даже ограниченной свободой. Он отправился с вояжем по городам и весям - навещать родственников и, видимо, сторонников.
Находясь под домашним арестом, Текебаев какое–то время, впрочем, непродолжительное, воздерживался от привычных для себя выступлений по любому поводу. Но затем, очевидно, решил, что пора восстанавливать репутацию яркого политического деятеля и краснобая: выпустил книгу, стал раздавать непрошенные советы президенту.
В общем, активизировался на всю катушку. Судя повсему, был совершенно уверен в том, что его бытие в статусе осужденного за взятку вот–вот закончится.
Однако не исключено, что Омурбек Текебаев немного поторопился с выводами (или с бурной общественно–политической деятельностью). На днях стало известно, что Первомайский районный суд продлил его домашний арест до 29 февраля 2020 года. Видимо, у Фемиды с ним еще не кончены все счеты.

Источник - vb.kg
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