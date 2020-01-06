 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Импичмент Трампу: "третий" вместо "пятого", - М.Синельников-Оришак
08:29 07.01.2020

"Какую биографию делают нашему* рыжему!" - фраза Ахматовой, произнесенная 55 лет назад в отношении Бродского, опять актуальна

Михаил Синельников-Оришак

6 янв. 2020

Дональд Трамп хотел закрепиться в американской истории и таки-да, это случилось! Правда, он предполагал быть "пятым" (наиболее уважаемыми президентами США почитаются четверо: Вашингтон, Джефферсон, Линкольн и Рузвельт).

А станет "третьим", после Джонсона и Клинтона. Тем, кому официально предъявили импичмент и довели дело до Сената, где обвиняемых оправдали. Никсон, напомню, ушел в отставку - выражусь цинично - "по собственному", не дожидаясь голосования.
Все, что сегодня кажется чертовски "острым" и запоминающимся в правлении господина Трампа, со временем покроется пылью и мраком. Зато "импичмент" не померкнет.

Ну, кто нынче помнит 17-го президента США Эндрю Джонсона? Специально опросил дюжину знакомых американцев - сведений почти ноль. К тому же его путают с другим Джонсоном - Линдоном, занявшим высшее кресло в государственной иерархии США после убийства Кеннеди, 36-м по официальному счету. "Официальному счету", ибо "по головам" на единицу меньше, так как Гровер Кливленд посчитан дважды, как 22-й и 24-й - был президентом США два срока, но не подряд.

Однако вернемся к 17-му - Эндрю Джонсону. Он избрался вместе с Линкольном вице-президентом (как и тот "однофамильный" Джонсон тоже вице-президентом - с Кеннеди) после окончания Гражданской войны в США. На инаугурацию в марте 1865 года явился пьяным и понес какую-то ахинею против … российского самодержавия (вам не угодишь, Империя - плохо, Союз - плохо, Федерация - плохо).

Справедливости ради отмечу - Эндрю был изгнан с церемонии инаугурации Линкольном (а не фиг пить!). Но когда того застрелили, вступил в высшую должность и не погнушался купить у этого самого Самодержавия… Аляску.
Таким образом, США "приросли" на 1,7 млн.кв. километров! Думаете, благодарные потомки оценили? Нет, они запомнили, как Эндрю Джонсону - первому чуть не вынесли импичмент за то, что он увольнял своего же военного министра!

Все по анекдоту: Я, Джон, построил много мостов, но никто не назвал меня Джон Мостостроитель. Я, Джон, убил много врагов, но никто не назвал меня Джон Храбрый Воин. Я, Джон, выковал много мечей, но никто не назвал меня Джон Меченосец. Но стоило мне ОДИН РАЗ поцеловать козу…
Итак, на настоящий момент пока (жизнь-то не останавливается) зафиксировано: Трамп - не "пятый", Трамп - "третий".

Или так - 45-й (официально), 44 - й ("по головам") президент США вошел хоть и в анти-призовую, но все же "тройку". Что для истории в плане "самосохранения" совсем неплохо. Я не слишком утомил вас цифрами?
P.S. *"Нашему рыжему" - не потому что завербован (хотелось бы мне в это верить). А потому что Трамп - типичный "Михаил Сергеевич" и теперь наша очередь.

Источник - svpressa.ru
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