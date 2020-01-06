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Лохматый фюрер. Трамп превратился в "отморозка", - Э.Лимонов
10:23 07.01.2020

Лимонов: Трамп превратился в "отморозка"
В истории был деятель, способный на запугивание других в стиле президента США. Его имя - Адольф Гитлер

Несмотря на кажущийся хаос, в мировом порядке существуют (точнее - только что существовали) все же некие "понятия". Планета наша давно не живет по законам. Ни по законам человеческим, ни по законам отдельных стран, ни по международным законам. Но все же до недавнего времени продолжали действовать "понятия".
3 января 2020 года с "понятиями" было успешно покончено, Уже и "понятия" попраны руками, ногами, голосом, тяжелой фигурой и твиттером президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Тут в СМИ появились сообщения (в частности - в New York Times, изрядно подрастерявшей свой авторитет в последние годы, но все же сохранявшей его остатки), что президент Трамп, в момент, когда отдавал приказ об уничтожении генерала Касема Сулеймани, ЗНАЛ, что тому верховный жрец Ирана аятолла Хоменеи запретил выступать против интересов США. В частности, запретил Сулеймани трогать американских военных. И Сулеймани, взяв под козырек, как подобает военному, очевидно пробормотал: "Да, слушаюсь, святой отец!".

Но гибель грозит и русским солдатам в Сирии
Я лично не могу себе представить, чтобы кто-то в Иране воспротивился приказу Верховного аятоллы.
Трамп ЗНАЛ, и все же Трамп отдал приказ об уничтожении генерала Сулеймани с помощью беспилотного дрона (есть еще версия: якобы - с помощью крылатой ракеты). Но если именно -0 беспилотным дроном, так еще хуже получается. Совсем трусливо. Не рискуя американскими жизнями.
Тем самым Трамп поступил как "отмороженный" бандит, не уважающий ни свою американскую, специфическую, ни международную законность. Не предупредил палату представителей Конгресса. Не испросил решения Конгресса и Сената. И никак, даже шепотом, не заикнулся в ООН или где еще там? В НАТО даже.

Мы знаем, что при вторжении в Ирак "америкосы" безбожно врали, потрясая пробирками, в которых на самом деле ничего не было. Дескать: "Вот в этой пробирке ужасное бактериологическое (вариант - химическое) оружие, которым владеет Саддам Хусейн. Если мы не остановим Хусейна, то планета погибнет". Но потом эти мерзавцы, вскоре напавшие на чужую страну, хотя бы попытались оправдаться. Мол, "знаете, ошибочка вышла!".
Отличие же Трампа от двух Бушей, отца и сына, или от британских лидеров в том, что Трамп похваляется политическим убийством государственного деятеля Ирана. И, тыча в себя пальцем, повторяет на весь мир: "Я, я, это сделал. Я приказал убить! Я!". Зачем ему это нужно Трампу?

Я предполагаю, что, поскольку в этом году, в ноябре, у него в США выборы и он хочет стать президентом во второй раз, Трамп убийством иранского генерала хочет заработать себе репутацию решительного и сильного американского Супермэна. Он все рычал беззубо на Ким Чен Ына. Да и на Иран рычал беззубо. А тут - раз, и такое выдал! Признал личную ответственность за убийство государственного деятеля пусть и враждебной, но суверенной страны.

Мы говорим о нем теперь - "отморозок". А раньше говорили - "слабак, только пугает". А вот что говорят о нем американцы, которые в ноябре пойдут к избирательным урнам? Вполне возможно, что они поддержат бандита во главе своего государства. Или - не поддержат?
Мне представляется, что американцы разделятся приблизительно поровну в своей "любви- ненависти". А что если ровно поровну?

В любом случае Трамп - уже преступник. Хотя бы потому, что принял на себя ответственность за убийство, признался в нем. Что уже предполагает наказание.
Короче: с миром происходит что-то совсем не то. Такого не ждали и этого, скорее, опасались лучше умы человечества. Борясь против ханжества американского политического класса, Трамп "перегнул палку". Лучше бы уж он врал, как делали до него другие американские президенты. Ей Богу, лучше бы уж он безбожно лгал, чем предстать наглым и довольным убийцей.

Причем, он не испугался осуждения (кстати, не единогласного, но - со стороны значительного количества стран) мирового общественного мнения. Он упорствует в своей нахрапистой наглости убийцы. Вот только что пообещал нанести удар по 52 объектам в Иране. Почему - именно по 52-м? О, это не зажила старая американская рана. Именно столько американских заложников из их посольства оказались в руках иранцев в 1979 году, в год национального восстания иранцев против режима Пехлеви.
Ирак, на чьей территории совершено убийство генерала Сулеймани, потребовал вывода со своей территории американских войск. На что со счастливой гримасой маньяка Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае враждебных действий, "после которых иранские санкции покажутся мелочью". И добавил, что американские войска не уйдут из Ирака, пока Ирак не заплатит деньги за построенную на его земле авиабазу.
На ум приходит только одно имя государственного деятеля в истории человечества, который был способен на такое запугивание. Имя неприятное, но что делать - Адольф Гитлер.

А в это время
По сообщению газеты The Washington Post, государственный секретарь США Майк Помпео впервые предложил американскому президенту Дональду Трампу убить иранского генерала Касема Сулеймани несколько месяцев назад. Потом 29 декабря 2019 года Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли встретились с Трампом во Флориде, где были представлены возможные ответы на "агрессию Ирана", в том числе вариант убийства Сулеймани. Как отмечает газета, решение Трампа атаковать Сулеймани стало "неожиданностью и шоком для некоторых чиновников".

Эдуард Лимонов
6.01.2020

Источник - svpressa.ru
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