Ак-Курча. На кыргызско-узбекской границе снова напряг. "Из-за перепаса МРС"

11:42 07.01.2020

06 января 2020, Бишкек - , Мария ОРЛОВА



На кыргызско-узбекском участке границы снова неспокойно



На кыргызско-узбекском участке госграницы произошел инцидент между гражданами Кыргызстана и пограничниками Республики Узбекистан. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, инцидент произошел сегодня, в местности Ак-Курча сельского округа Кок-Таш Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.



"Произошел перепас мелкого рогатого скота, принадлежащего гражданам Кыргызстана. Кыргызстанцы во время поиска животных оказались на неописанном участке госграницы, где встретили пограннаряд Узбекистана. Жители вступили в словесную перепалку с военнослужащими сопредельного государства", - отметили в ГПС.

По предварительным данным, словесная перепалка переросла в драку между узбекскими военнослужащими и гражданами КР. Военнослужащие Узбекистана произвели предупредительные выстрелы в воздух. Пострадавших в результате выстрелов нет. Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана в настоящее время проводят встречу.