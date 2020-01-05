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Дырка в бублике. Что ЕАЭС дал простым кыргызстанцам? - Нургуль Акимова
12:09 07.01.2020

Что ЕАЭС дал простым кыргызстанцам? Мнение эксперта

07 января 2020 - Александра Василькова

Эксперт Нургуль Акимова специально для "Вечерки" объяснила, что от евразийской интеграции на сегодня имеет Кыргызстан.
Что ЕАЭС дал простым людям?
- Прежде всего послабления получили наши трудовые мигранты. Они стали трудящимися ЕАЭС. Для них был упрощен порядок пребывания в странах альянса, они получили доступ к обязательному медицинскому страхованию. Кроме того, были отменены квоты при заключении трудовых соглашений с работодателем.
Что выигрывает от участия в альянсе государство?
- Благодаря применению в торговле единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и единого таможенного тарифа ЕАЭС былая реэкспортная экономическая модель стала меняться. В частности, это способствует выводу предпринимателей из неформального сектора экономики (теневая экономика. - Авт.).
Критика по поводу участия Кыргызстана в евразийском экономическом альянсе в последнее время звучала в связи с повышением таможенных тарифов на ввозимые автомобили. Наверное, есть и какие–то другие негативные моменты, связанные с интеграцией?
- Отрицательный эффект от вступления в ЕАЭС имеет разные источники происхождения. Например, есть аспекты интеграции, которые не доработал Кыргызстан. Переходный период вступления Кыргызстана в ЕАЭС уже истек, а таможенные пункты до сих пор не прошли полноценное оснащение. Согласно официальным данным, завершить эти мероприятия планируют в 2021 году. Это значит, что до окончания этого периода не будут исполнены требования к таможенным пунктам КР. Это так или иначе влияет на активность бизнеса. Кроме того, принятые единые технические регламенты, которые устанавливают требования к безопасности товаров народного потребления, не соблюдаются участниками рынка из–за слабой информированности, а также отсутствия контрольно–инспекторской работы соответствующих государственных органов. Чтобы решить эту проблему, правительство могло бы оформить государственный социальный заказ на распространение информации об основных требованиях технических регламентов ЕАЭС для бизнеса.
А какие проблемы создали не мы?
- Одна из таких - отсутствие единой концепции специализации стран. Иначе говоря, наличие отраслевой политики без понимания позиционирования каждой страны, что приводит к конкуренции стран внутри ЕАЭС. Вероятно, по этой причине частые необоснованные задержания грузов и недопуск к внутренним рынкам становятся следствием недоинтергации. Без этой концепции невозможно говорить о равноправных условиях для предпринимателей из разных стран - участниц альянса.
Еще больше ситуацию усугубляет то, что ЕАЭС устанавливает отношения с третьими странами, предусматривая в соглашениях с ними декларативные правовые изъятия (товары, для которых применяется более мягкий таможенный режим. - Авт.). Отраслевые политики и правила особенно расходятся в сфере услуг. Речь идет об отсутствии системы сертификации и стандартизации оказания услуг (финансы, IT–технологии, туризм, общепит и др.) на территории союза. То есть не проработана система признания и управления качеством оказания услуг, нет возможностей инспектирования.

Источник - vb.kg
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