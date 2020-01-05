Парламент Ирана признал Пентагон "террористической организацией"

12:32 07.01.2020

По данным агентства Tasnim сегодня 7 января однопалатный парламент Исламской Республики Иран принял закон, по которому армия США и Пентагон объявляются террористическими организациями. Законопроект был предложен на фоне ликвидации США иранского генерала Касема Сулеймани.



Кроме этого, принятый иранскими депутатами закон предполагает выделение силам спецназначения "Кудс", которые возглавлял погибший генерал, 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ответить Ирану, в случае если тот предпримет какие-то действия. В частности, Трамп заявил, что США уже взяли на прицел 52 иранских объекта.