 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 07.01.2020
15:12  Сирийская защита: ПВО шлифует тактику борьбы с крылатыми ракетами
15:10  "Стратегия-2020": Кремлевская мечта, которая лопнула
15:07  Шоу президента: туркменский лидер читает рэп и стреляет с велосипеда
15:04  В Алмат-Ате открыт Православный храм в честь Святого Владимира (фото)
15:01  Полуостров сокровищ: что нашли при строительстве Крымского моста
14:54  Таджикистан. Год 2019. Полный крах ТЭО ПИВ
12:47  После убийства Сулеймани мир проснулся другим. США - умирающий зверь, - Питер Кениг

12:32  Парламент Ирана признал Пентагон "террористической организацией"
12:09  Дырка в бублике. Что ЕАЭС дал простым кыргызстанцам? - Нургуль Акимова
11:42  Ак-Курча. На кыргызско-узбекской границе снова напряг. "Из-за перепаса МРС"
10:23  Лохматый фюрер. Трамп превратился в "отморозка", - Э.Лимонов
08:29  Импичмент Трампу: "третий" вместо "пятого", - М.Синельников-Оришак
04:11  Самые удивительные политические метаморфозы уходящего года, - "ВечБишкек"
00:22  Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака - "за несколько недель"
00:14  Трамп фактически начал войну, дальнейшее зависит от него мало, - А.Веселов
Понедельник, 06.01.2020
22:00  Ливия. Армия Хафтара взяла стратегически важный нефтеналивной порт Сирт
21:01  Отъем квартир в Узбекистане (техника подставы)
20:10  В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Гульнары Каримовой
19:46  Муфтий Узбекистана Усмон Алимов получил от Мирзиеева орден "Эл-юрт хурмати"
19:13  В Таджикистане задержаны 27 предполагаемых членов движения "Братья-мусульмане"
17:54  Уральская медная плата: квадратная монета за несколько миллионов рублей (исторические артефакты)
12:32  "Американцы не понимают, какую ошибку совершили": Иран планирует ответ на убийство Сулеймани, - The Bell
12:23  Рухани предложил Эрдогану создать коалицию против Трампа
11:18  Таджикистан на пороге трех важных политических событий, - Тохир Сафар
11:15  Новый имидж Узбекистана. Есть ли в нем место Исламу Каримову? - Гленн Кейтс
11:12  Репрессии в Синьцзяне и молчание правительств Центральной Азии, - "РО"
10:43  Смерть в Багдаде – начало необратимых перемен, - В.Максименко
10:41  "Кладбище кораблей" в Муйнаке на Арале выпало из 10-ки самых страшных мест в мире
10:37  Сомалийские боевики "Аш-Шабаб" убили 3-х амер-бойцов на американской военной базе в Кении
10:25  Кризис на Ближнем Востоке: Наступил час Путина, - Пол Робертс
09:55  Какой может быть война с Ираном? - Foreign Affairs
09:52  Трамп пригрозил уничтожить 52 важнейших объекта культуры в Иране. Маньяк-шизоид?
09:51  Пентагон направляет дополнительные силы на Ближний восток, - "НГ"
09:36  Оппозиционный кандидат Зоран Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
09:22  ТаджКадры. Шохмурод уходит из Министра юстиции в депутаты Парламента
00:32  В Сирии мы увязли по пояс, в Ливии увязнем по горло, - Мехмет Тезкан
Воскресенье, 05.01.2020
22:58  Иран вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом
22:55  Парламент Ирака проголосовал вывод американских войск из страны
22:19  У самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Гуайдо отняли легитимный пост главы Парламента
22:15  Убийство Сулеймани обвалило акции Saudi Aramco
21:56  На Турцию надвигается большая волна беженцев
20:45  "Никто никогда мне ничего не дарил": миллиардер Алишер Усманов дал интервью FT
18:20  Курс валют-2020: Удар США по Багдаду укрепил нефть и рубль
18:15  США начали войну с народом Ирана и ощутят "сущностную реакцию Ирана", - С.Шакарянц
15:20  Убийство генерала: США выстрелили в себя из-за Израиля, - М.Ошеров
13:16  Смерть Темного Рыцаря: Зачем США убили Сулеймани, - А.Онтиков
13:14  Вышла новая книга Д.А. Аманжоловой "Советский проект в Казахстане: власть и этничность. 1920-1930-е гг."
13:10  В Институте истории РАН издан сборник "Революции и реформы в XX веке в истории России и Китая"
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13:04  Узбекистан вышел на дорогу национального прогресса..., - Б.Мусаев
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Парламент Ирана признал Пентагон "террористической организацией"
12:32 07.01.2020

По данным агентства Tasnim сегодня 7 января однопалатный парламент Исламской Республики Иран принял закон, по которому армия США и Пентагон объявляются террористическими организациями. Законопроект был предложен на фоне ликвидации США иранского генерала Касема Сулеймани.

Кроме этого, принятый иранскими депутатами закон предполагает выделение силам спецназначения "Кудс", которые возглавлял погибший генерал, 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ответить Ирану, в случае если тот предпримет какие-то действия. В частности, Трамп заявил, что США уже взяли на прицел 52 иранских объекта.

Источник - mk.ru
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