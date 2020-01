После убийства Сулеймани мир проснулся другим. США - умирающий зверь, - Питер Кениг

12:47 07.01.2020

В лице Соединенных Штатов мы столкнулись с умирающим зверем



Интересно, что после нападения США на иракских ополченцев 31 декабря 2019 года и убийства генерала Касема Сулеймани первое, что мог придумать президент Трамп, - это хвастаться тем, что именно он отдал приказ убить популярного военачальника. Генерал Касем Сулеймани был командующим иранскими спецназом КСИР. Силы специального назначения КСИР созданы во время ирано-иракской войны как специальное подразделение из более широкого Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Их миссия состоит в том, чтобы освободить мусульманскую землю, особенно Аль-Кудс, от которой она и получила свое название - "сила Иерусалима" по-английски.



Генерал Сулеймани был убит американским беспилотником. Генерал был не только самым популярным и видным военачальником в Иране, но он также слыл влиятельным и уважаемым человеком на всем Ближнем Востоке. Он руководил обучением иракских сил, которые в конечном итоге победили ИГИЛ * в Ираке менее чем за год. Когда, по оценкам США и НАТО, это должно было занять не менее трех лет.



Генерал Сулеймани наряду с Россией сыграл важную роль в подготовке сирийских вооруженных сил с целью победы над ИГИЛ в Сирии. И им это удалось. Этот безнаказанный акт США, убийство генерала Сулеймани, является четким и недвусмысленным объявлением войны Ирану.

Трамп ожидал аплодисментов со стороны широкой общественности. Давайте не будем забывать, что он вступает в 2020 год, в год своего переизбрания … Таким образом, он нуждается в возросших рейтингах популярности и одобрения. Чтобы переизбраться, он, как и его предшественники, не стесняются совершать убийства или вступать в новые войны, убивая миллионы.

Это то, что американские президенты делают, чтобы выиграть выборы. Это то, что сделал Обама. Он вступил в должность президента с двумя текущими войнами США - в Афганистане и Ираке. А когда он покинул должность, США были заняты в семи войнах по всему миру - в Ливии, Сирии, Судане, Сомали, Пакистане, а также - в Афганистане и Ираке.



Кроме того, существуют многочисленные прокси-конфликты, то есть - в них воюют наемники и/или обученные, а также финансируемые и вооруженные Соединенными Штатами террористы. Т.е. - ИГИЛ и группировки с любыми иными названиями, которые Империя дает своим агентам террора, чтобы запутать мир. И давайте не будем забывать о алгоритмически манипулируемых выборах в Латинской Америке и Европе со сменой режимов, о неуклонном продвижении новых военных база НАТО с целью окружить Россию и Китай, включая размещение более 50% военно-морских сил США в Южно-Китайском море.

Большинство президентов США избираются на основе агрессии, планируемой на будущее или "доставшейся им по наследству". И в зависимости от того, сколько людей они готовы убить во всем мире и насколько хорошо представляют интересы военной промышленности США. И, конечно же, израильской AIPAC ** (Американо-Израильский комитет по связям с общественностью).

Другими словами, американцы, которые ходят на выборы, обманываются, полагая, что они выбирают президента. Когда на самом деле их президент уже предварительно выбран небольшой группой элитарных деятелей, представляющих ключевые интересы США, военную промышленность, крупные финансы, "Большую Нефть", "Большую Фармацевтику". А кто-то еще, конечно, - и государство Израиль.



Безоружные иракские протесты и нападение 31 декабря на посольство США в Багдаде явились ответом на нападение США на иракские силы ополчения 29 декабря. В результате которого погибли, по меньшей мере, 25 человек и более 50 ранены.

США абсолютно нечего делать в Ираке. Ни сейчас, ни когда-либо. Ни в Сирии, ни где-либо еще на Ближнем Востоке. Если уж на то дело пошло - то и вообще за пределами границ Соединенных Штатов Америки. Все это так просто.

Поэтому мир, ООН, Совет Безопасности ООН должны действовать соответственно. Безграничная агрессия США должна быть остановлена.



Мир привык к этому - и, по большей части, просто молчит. АНОМАЛЬНОЕ стало нормальным. Это необходимо полностью изменить.

Да, иранское правительство предупредило о возмездии. Что вполне понятно. Однако именно этого хотят Вашингтон и Пентагон. Это то, что они провоцировали убийством генерала Сулеймани. А ранее - конфискацией нефтяных танкеров и нападениями на танкеры в (Персидском - С.Д.) Заливе. "Ястребы" США просто ждут, чтобы Ирак отомстил, чтобы они могли атаковать в полную силу. Или, конечно, предложить Израилю атаковать в полную силу при поддержке США.



Зная, насколько безнаказанно США ведут себя по всему миру, особенно - в тех странах, в которых хотят доминировать, Иран должен рассчитывать на худшее. До сих пор Иран действовал разумно, проявляя большую сдержанность, чтобы не доводить риска взаимно гарантированного уничтожения. Иными словами - сценариев мировой войны.



Возмездие должно быть хорошо продуманным. И, прежде всего, не должно быть очевидным. Оно должно быть стратегическим, с долгосрочным воздействием, а не краткосрочным военным актом, "спасающим лицо". В долгосрочной перспективе может преобладать ненападение, неконфронтация - вопреки тому, чего ищет Вашингтон. Пусть американские военные "ястребы" продолжат "бой с тенью".

То, с чем сталкиваются Ближний Восток и весь мир, - это умирающий зверь. Вот чем стала империя США. Зверь на своем последнем издыхании набрасывается на всех вокруг себя. Независимо от того, сколько других стран он потянет вместе с собой в пропасть. Независимо от того, сколько людей погибнет в этом процессе.

Как отреагирует мир на открытое и вопиющее убийство?

- Не ожидайте многого от покорного Соединенным Штатам Запада, особенно - от европейцев.

Однако Иран, безусловно, может рассчитывать на Россию, Китай и ряд других союзников. А в ООН более 120 неприсоединившихся стран, которые также поддерживают Венесуэлу и Кубу. А теперь - и Эво Моралеса.



Это важно. Эти неприсоединившиеся страны в настоящее время составляют большинство государств-членов ООН. Они должны выступить в Совете Безопасности, а также в Генеральной Ассамблее. Этот случай безнаказанности США должен быть доведен до мировой общественности. Поэтому Ирану, возможно, надо созвать чрезвычайное заседание Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения этого случая. Это показало бы, какова позиция ООН? И, соответственно, предоставило бы Ирану больше рычагов в его реакции.

Как бы высоко Иран ни поднял этот случай на мировой арене - это не будет чрезмерным. Каждая страна обязана осознать, что ее собственный суверенитет под угрозой. Под ежедневной угрозой уничтожения претендентом на мировую гегемонию самопровозглашенной "исключительной нацией". То есть - США.

Только объединенными усилиями этого монстра можно победить.

Вашингтон слаб, ему неведомо ни долгосрочное мышление, ни долгосрочная стратегия. Он живет удовлетворением сиюсекундных потребностей. Это срабатывает на некоторое время, но не навсегда.

Россия и Китай в настоящее время обладают передовым высокоточным оружием. И они являются союзниками Ирана. Поэтому краткосрочное мышление может быть самоубийственной миссией.



Автор: Питер Кениг - Peter Koenig - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization [CRG], г. Монреаль, Канада), экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.

Публикуется с разрешения автора.

Copyright © Peter Koenig, 2019

Перевод Сергея Духанова.



* Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Американская общественная организация, целью которой является оказание влияния на проведение произраильского курса во внешней политике США. Занимает крайне консервативные позиции.