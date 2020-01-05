В Алмат-Ате открыт Православный храм в честь Святого Владимира (фото)

15:04 07.01.2020

В построенном в Алматы Храме впервые пройдет Рождественское богослужение



В южной части Алматы - микрорайоне Алатау воздвигнут Храм в честь Крестителя Руси.



Храм во имя равноапостольного Великого князя Владимира в Алматы строили с 2015 года. Благословение на его сооружение давал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году здесь пройдет первое Рождественское богослужение, сообщает Zakon.kz.



В южной части Алматы - микрорайоне Алатау воздвигнут Храм в честь Крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира с приделом преподобного Сергия Радонежского, а также приходское здание с домовой часовней в честь преподобного Геннадия Костромского.



Инициаторами создания Храма стал его первый настоятель, управляющий делами Казахстанского Митрополичьего округа епископ Каскеленский Геннадий.



По данным Митрополичьего округа в Казахстане, в 2015 году с проектом строительства ознакомился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество написал особое напутствие благотворителям и прихожанам:



- Благословляю осуществить это доброе начинание во благо и к пользе благочестивого православного народа и для укрепления межнациональных отношений на Казахской земле.



Освящение закладного камня и строительной площадки совершил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении епископа Каскеленского Геннадия 16 апреля 2015 года. Событие состоялось в рамках празднования 1000-летия преставления Великого князя Владимира.



Храм создан по оригинальному проекту алмаатинского архитектора А. Матулы в стиле псковской средневековой архитектуры. В 2017 году здесь уже начались отделочные работы. Фасад облицован мрамором и гранитом и украшен резьбой, характерной для древнерусского каменного зодчества. Иконостас и внутреннее убранство разработаны архитектурным бюро "Мастерская архитектуры №1" из г. Москвы. Монументальная роспись выполнена бригадой палехских мастеров из России под руководством Заслуженного художника В. Курилова.



Главной святыней храма является древний Тихвинский образ Пресвятой Богородицы. Икона была подарена православной пастве Митрополичьего округа Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым 6 апреля 2018 года к празднику Светлого Христова Воскресения. Икона является списком "мера в меру" с явленного в XIV веке Тихвинского образа Божией Матери, выполненным насельником Тихвинского Успенского монастыря монахом Аароном в 1706 году.



Вот в таком красивейшем храме сегодня началось рождественское богослужение.



- Праздник Рождества – это явление Божией любви к людям, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, - говорит Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Казахстанского митрополичьего округа.