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Шоу президента: туркменский лидер читает рэп и стреляет с велосипеда
15:07 07.01.2020

Бердымухамедов ни в чем себе не отказывает

Игорь Кармазин

На Украине комик стал президентом, а в Туркменистане президент стал комиком. Примерно так пользователи соцсетей комментируют многочисленные ролики о подвигах и достижениях туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова. За последние месяцы он успел написать несколько книг, потренировать чиновников в спортзале, покататься на внедорожнике у газового кратера и даже воскреснуть. "Известия" вспомнили яркие выступления политика.

Одно из главных увлечений президента Туркменистана - музыка. Последний его подвиг - исполнение советского хита "Каракум". Сюжет о музыкальном досуге показали в эфире местного телеканала. На видео внук главы государства Керим работает за пультом звукозаписи. Президент же помахивает в такт рукой, берет аккорды на гитаре и дает внуку советы - например, рекомендует следовать "музыкальным традициям туркменского народа". После исполнения песни дед и внук поздравляют друг друга: показывают большие пальцы, "дают пять" и соприкасаются кулаками.




Аналогичным образом главный туркменский дед приветствовал внука в апреле. Тогда президент при помощи Керима зачитал рэп, посвященный ахалкетинскому скакуну по прозвищу Ровач (Благополучный). Стихи для композиции Бердымухамедов написал сам. "Ты - предков великая вера. Могучая сила примера. Ты есть и эпоха, и эра. Ты - святомоленье Ровач", - говорится в произведении.

Еще одно увлечение - спорт. Большое внимание глава государства уделяет физической подготовке чиновников. В середине декабря он провел тренировку для руководителей силовых ведомств. На занятии в Олимпийском городке Ашхабада присутствовали министр национальной безопасности, глава МВД, генеральный прокурор, глава таможенной службы и другие чиновники. На ролике видно, как глава государства с невозмутимым видом выполняет различные виды приседаний, скручиваний. Подопечные Бердымухамедова повторяют за ним, но делают это менее уверенно. Президент то подбадривает чиновников, то награждает их легкими затрещинами.

Туркменский лидер подает пример и военнослужащим. В июне он устроил внеплановые военные учения, в которых участвовали тяжелая техника и авиация. Сам Бердымухамедов сначала полетал на вертолете, а потом продемонстрировал навыки стрельбы. Он сел на велосипед и на ходу поразил три мишени. Комментаторы сравнили главу государства с героем голливудских боевиков. "Однажды Гурбангулы встретил Чака Норриса. Чака после этого никто не видел", - пошутил один из пользователей.

Президент со стержнем: туркменский лидер поет и собирает автомобили
Бердымухамедов руководит нищающей страной с огоньком

Еще одна любовь Бердымухамедова - книги. В апреле вышло в свет сочинение о туркменских скакунах. В июле состоялась презентация произведения о лекарственных растениях. Государственное телевидение показало антуражный репортаж о подготовке сборника. На кадрах видно, что президент писал в окружении мешков с травами. На телеэкранах в его резиденции в это время крутили клипы с его же песнями, а сам он играл с котятами.

В сентябре во время заседания правительства он представил произведение, посвященное пастушьим собакам алабаям. Глава государства также зачитал стихотворение собственного сочинения: "Внешне он напоминает льва, добрая о нем идет молва. Под его охраной караван в глубь веков идет из дальних стран", - гласит официальный перевод. На кадрах видно, что чиновники правительства конспектировали стихотворение в блокноты и планшеты. Последние строки они приветствовали громоподобными аплодисментами.

Впрочем, все эти достижения не идут ни в какое сравнение с главным: в этом году туркменский президент сумел воскреснуть. В начале июля гостелевидение сообщило о том, что Бердымухамедов на месяц ушел в отпуск. 20 июля некоторые СМИ распространили информацию о кончине главы государства от острой почечной недостаточности. Две недели после этого известий о судьбе политика не было, но 4 августа вышел подробный сюжет об отпуске. На кадрах видно, что на отдыхе президент прекрасно себя чувствовал. Он катался на велосипеде и ахалтекинском жеребце, стрелял из автомата, играл в боулинг, слушал песни. Гвоздем программы стала поездка туркменского лидера к огромному газовому кратеру Дарваза, который местные жители называют "Врата ада".

Чудесное воскрешение и культ личности Бердымухамедова не раз становились поводом для шуток не только в соцсетях и блогах, но и в эфире популярных юмористических шоу. Американский комик Тревор Ноа в своей передаче удивился тому, что президент не может просто чем-то заняться, ему обязательно надо ставить рекорды. Другой американский шоумен, Джон Оливер, также обратил внимание на тягу к высшим достижениям. Чтобы смутить "нарушителя прав человека", продюсеры испекли гигантский торт с изображением падающего с коня Бердымухамедова.

Туркменесуэла: богатейшую постсоветскую республику штормит
Появляется все больше свидетельств, что страна на грани голода

СМИ при этом часто опускают другую сторону правления туркменского лидера. В индексе свободы прессы эта страна соседствует с Северной Кореей. Существует даже шутка, что самых ужасных преступников в Пхеньяне ждет страшное наказание - ссылка в Ашхабад. В индексе политических прав и гражданских свобод от Freedom House у Туркменистана 0 баллов из 40 возможных. В индексе восприятия коррупции республика занимает 161-е место из 180 возможных. В отчете Human Rights Watch говорится, что Туркменистан - одно из самых закрытых и репрессивных государств мира.

Экономика также находится в тяжелом состоянии. Республика занимает четвертое место в мире по запасам газа, но находится на грани голода. Здесь с трудом можно найти продукты первой необходимости - сахар, молоко, яйца. Иногда невозможно купить больше двух буханок хлеба. Для покупки продуктов питания люди выстраиваются в многокилометровые очереди. В 2019 году правительство свернуло программу социальной поддержки и перестало бесплатно предоставлять населению газ, электричество, воду и столовую соль. По неофициальным данным, уровень безработицы достигает 60%.

Цензура и экономические проблемы привели к бегству части граждан из страны. По разным данным, эмигрировала треть населения. На этом фоне новости об увеселительных мероприятиях президента Туркменистана выглядят не только смешно, но и грустно.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578398820
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