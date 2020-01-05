"Стратегия-2020": Кремлевская мечта, которая лопнула

15:10 07.01.2020

Почему любые правительственные проекты развития в современной России постигает печальная участь



Андрей Захарченко

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Алексей Коренев

Василий Солодков

Владислав Жуковский



Вы только послушайте: с января 2020 года средняя зарплата россиян достигла отметки в $ 2,7 тысячи, доля бедного населения в стране снизилась до 6%, темпы роста ВВП увеличились до 6%, доля здравоохранения в нем составила 200%, размер среднестатистической пенсии превысил установленный прожиточный минимум в три раза, а ежегодный объем строительства жилья вплотную приблизился к 120 миллионам квадратных метров. И да, наконец-то Россия вошла в пятерку стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности!



Именно так могли бы выглядеть сегодня свежие данные Росстата, если бы экономическому блоку правительства удалось реализовать концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, более известную в народе как "Стратегия-2020". Первоначальный ее вариант, разработанный Минэкономразвития, был утвержден правительством РФ в ноябре 2008 года. Однако до 2012 года он был заметно доработан.



Согласно данным из открытых источников, над вторым вариантом "Стратегии" трудились несколько десятков видных специалистов в различных областях экономики. Общее руководство осуществляли ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов и ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау. В составе 21 тематической экспертной группы отметились такие эксперты, как один из разработчиков людоедской пенсионной реформы, директор федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский финансовый институт" (НИФИ) Владимир Назаров и глава "Сбербанка" Герман Греф.



Кроме того, к работе было привлечено более 100 зарубежных экспертов, включая бывшего премьер-министра Международного валютного фонда (МВФ) Энн Крюгер, известного польского экономиста Марека Домбровского и сотрудника государственного исследовательского института Беркли (США) Жерара Роланда.



Казалось бы, из-под пера столь серьезного сообщества должен был выйти документ, просто обреченный на успех при любых, даже самых неблагоприятных, раскладах. Но что-то пошло не так. И на данный момент социально-экономическое положение России страшно далеко от заявленных в "Стратегии-2020" показателей.



Как рассказал "СП" известный экономист Владислав Жуковский, при том, что доходы федерального бюджета в 2018 году превысили расходы на 2,7 триллиона рублей, а его профицит только за 9 месяцев 2019 года составил уже 3 триллиона рублей, а золотовалютные резервы страны достигли почти 36 триллионов рублей, число бедных и безработных россиян в стране достигло катастрофических величин.



- Российская экономика за последние 10 лет не растет вообще. От слова "совсем", - подчеркнул он. - Число россиян, имеющих доход ниже прожиточного минимума, фактически - нищих россиян, только по официальным данным увеличилось на 5 миллионов человек, достигнув отметки в 21 миллион. А если учесть, что и прожиточный минимум практически несовместим с физиологическим выживанием человека, то за чертой бедности сейчас в России 40?50% населения страны.



Если сравнить цифры Росстата и статистику Всемирного банка, можно увидеть, что реальный ВВП на душу населения в России с 2008 года вырос менее чем на 4,5%. С того же времени инвестиции в основной капитал выросли всего лишь менее чем на 1%. У нас соотношение пенсии к зарплате составляет примерно 32%, тогда как в других странах 55?100%, а в среднем - около 65%. За пределами городов-миллионников рабочих мест нет ни для пожилых, ни для молодых. Если и можно там найти работу, то никак не за 40?50, а максимум за 15?20 тысяч рублей в месяц (примерно $ 327 - ред.).



Инфляция, констатировал аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев, в 2020 году по всем признакам обещает оказаться выше, чем в 2019.



- Трудно, конечно, прогнозировать, на целый год, но примерно до 5% может вырасти, - предположил он. - Кроме того, мы продолжаем фатально отставать от всего мира по уровню производительности труда и по темпам роста ВВП. Все дело в том, что современная структура российской экономики элементарно не позволяет России наращивать ВВП больше 2% в год. Отдельные "выстрелы", конечно, возможны, но это не благодаря экономической системе, а благодаря стечению внешних обстоятельств вроде безумного подорожания нефти до 100 долларов за баррель.



Для наглядности - весь остальной мир развивает экономику темпами в среднем около 3,5% ВВП в год. Индия вообще показала прирост ВВП по прошлому году на уровне 5,8%, а Китай, при том, что рекордно низко уронил темпы развития за последние 30 лет, все равно выдал 6%. А мы топчемся, ожидая по итогам 2019 года роста ВВП чуть больше 1%.



После таких слов экспертов возникает вопрос - почему же обещавшая всем россиянам дивный новый мир "Стратегия-2020" так и не сработала?



Некоторые экономисты полагают, что "палками в колесах" на пути ее реализации стали внешние факторы. В частности, Владимир Назаров придерживается мнения, что концепция устарела сразу же в 2008 году по вине международного кризиса, который повел жизнь по другому сценарию, хотя по расчетам экспертов в стране "должно было расти и колоситься". Другие эксперты считают, что "Стратегию" подкосили обрушение цен на нефть и антироссийские санкции, последовавшие со стороны мирового сообщества сразу после вхождения Крыма в состав России.



Однако у директора банковского института Высшей школы экономики Василия Солодкова на этот счет имеется абсолютно другое мнение.



- Похоже, что наша главная национальная идея на самом деле - это социально-политическая амнезия. Мы ничего не помним, а только лишь гордимся будущими свершениями, - заявил он. - Включите любой федеральных телеканал, загуглите любое провластное СМИ - много там тех, кто вообще вспоминает про ту тайну за семью печатями, которой является на самом деле эта самая "Стратегия-2020", которая, оказывается, появилась на свет в 2008 году?



"СП": - Почему не любят вспоминать? Потому что она не удалась?



- Да она и не могла удастся в принципе! Потому что изначально в этой стратегии ставилась задача развития государственного монополистического капитализма. Без свободы рынка, без создания вменяемого бизнес-климата, без конкуренции.



"СП": - То есть проблема не во внешних факторах? Не во внезапно введенных антироссийских санкциях? Не в непредвиденном падении цены на нефть?



- Проблемы у нас начались в 2012-2013 годах. К этому времени Россия восстановилась после кризиса 2008 года. Но тогда власть решила, образно выражаясь, вместо того, чтобы производить масло, строить пушки. Тогда, задолго, кстати, до всех Крымов и прочих внешних санкций, начался гипертрофированный рост военного бюджета. Это привело к тому, что темпы роста экономики упали. Нефть, на минуточку, на тот момент все еще стоит дороже 100 долларов за баррель, а наша власть высказывается в том ключе, что, мол, только идиоты могут считать, что она может упасть ниже 70 долларов.



А дальше, понятное дело, все пошло по накатанной. Мы стали развивать модель Советского Союза, производя как можно больше пушек, нормальное масло заменив пальмовым, сведя на нет конкуренцию в сфере экономики, сузив простор для развития бизнеса, а тех, кто пытался поднять голову, разными способами очень быстро "принуждая к порядку".



Кстати, по тем же самым причинам у нас с вами не удадутся в итоге и национальные проекты. Я вас уверяю, что уже к 2024 году о них никто и не вспомнит.



"СП": - Прямо вот так?



- А как по-другому? Кто помнит, например, к какому году мы должны были по уровню ВВП догнать Португалию? Кто вспоминает о том, что когда-то мы должны были этот показатель вообще удвоить? Я же говорю, наша национальная черта - это амнезия.



"СП": - В разгар новогодних праздников российские информагентства со ссылкой на пресс-службу кабинета министров сообщили о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал план реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства от 13 февраля 2019 года №?207-р. В официальном пресс-релизе сообщается, что ее цель - "обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности". Выходит, и эту свежеподписанную стратегию тоже благополучно забудут через 5 лет?



- Конечно! Да уже через год забудут. Потому что бессмысленно принимать стратегии, которые заведомо не будут реализованы.



Это вообще, резюмировал эксперт, удел России - вечно принимать разного рода стратегии, рассказывать о них, а потом благополучно забывать, болтаясь на самом дне мировой экономики, пока весь мир идет вперед.



И, похоже, в его словах содержится изрядная доля здравого смысла.



Вспомним, в 1986 году единственный президент СССР Михаил Горбачев пообещал к 2000 году обеспечить каждого россиянина отдельной квартирой, а через 5 лет фактически развалил не только строительную отрасль, но и СССР в принципе. Нынешний глава "Роснано" Анатолий Чубайс в бытность свою зампредом правительства РФ по вопросам экономической и финансовой политики в 1992 году обещал, что каждый гражданин сможет купить на один ваучер аж по две "Волги", по факту же большинство россиян либо отдали свои ваучеры за бесценок, либо вложили их в быстро исчезнувшие инвестиционные фонды, так и не получив никакой прибыли. Президент России Борис Ельцин 14 августа 1998 года клятвенно обещал, что никакой девальвации рубля в стране не будет, но буквально через 3 дня рубль обвалился к доллару почти в 4 раза.



Так с чего бы нынешнему руководству страны нарушать традиции обещать россиянам достижения некоего светлого будущего, которое, видимо, так никогда и не наступит?