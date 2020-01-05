Сирийская защита: ПВО шлифует тактику борьбы с крылатыми ракетами

15:12 07.01.2020

Оборона критически важных объектов с воздуха стала особенно актуальна после прекращения действия ДРСМД



Алексей Рамм

Богдан Степовой



Зенитчики начнут отрабатывать обновленную систему борьбы с массированными ударами крылатых ракет и дронов. Как рассказали "Известиям" в Минобороны, она включена в систему боевой подготовки сил ПВО. Новинка была проверена осенью 2019 года на учениях "Боевое Содружество". При подготовке сценария маневров учитывался сирийский опыт.



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Войска ПВО и ПРО отразили массированный учебный удар крылатых, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Астраханской области на полигоне Ашулук. В маневрах кроме России участвовали боевые расчеты и представители командования войск Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Все БПЛА и ракеты были успешно уничтожены, рассказали "Известиям" в Минобороны.



Новый вызов



В ходе учений была смоделирована ситуация, которая может сложиться в реальности на границах СНГ. В дальнейшем количество таких учений должно увеличиться, считает бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.



Военнослужащие на совместных учениях объединенной системы ПВО государств-участников СНГ "Боевое Содружество" на полигоне "Ашулук"



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Однако лишь при условии, что подобные американские ракеты не появятся в Европе



- Новые виды вооружения создают новые вызовы, - рассказал Айтеч Бижев. - До прекращения действия ДРСМД массированные удары крылатыми ракетами могли наноситься с кораблей. После отмены они могут размещаться в сухопутных пусковых установках, что серьезно расширяет территорию их использования. Крылатые ракеты средней и меньшей дальности теперь могут быть установлены в Польше, Румынии или в прибалтийских странах.



В ХХ веке наземные ракеты средней и меньшей дальности базировались в странах НАТО на западе Европы, у Советского Союза был солидный буфер из стран Варшавского договора. Сейчас подлетное время крылатых ракет до таких городов, как Москва, Минск или Санкт-Петербург, может сократиться до пяти минут. Для возможности отразить удар надо усиливать спутниковую группировку и другие средства разведки, совершенствовать радиолокационное поле, а также развивать и подтягивать к границам высокоточные средства упреждающего удара, отметил Айтеч Бижев.



Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО и ВВС на полигоне Ашулук



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На маневрах особое внимание было уделено борьбе с БПЛА. Сейчас даже полукустарные изделия могут наносить серьезный урон технике и личному составу. Поэтому перед учениями все атаки террористов с помощью БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим и ряд других объектов в Сирии были проанализированы, а теоретические наработки - проверены, подтвердив свою эффективность.



"Панцирь" поможет



На маневрах также проводились экспериментальные учения мобильных групп, куда вошли ЗРПК "Панцирь" и РЛС. Последние могут быть использованы для наращивания возможностей радиолокационного контроля стратегически важных территорий. Станцию дальнего обнаружения можно разместить в приграничной полосе или на направлении вероятных атак. Дополнительные РЛС зенитчикам особенно пригодятся в горных районах, где тяжело засечь низколетящие цели - те же крылатые ракеты.



Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С"



Такие станции будут собирают разведывательную информацию на дальних подступах. Они способны определить количество самолетов, высоту и направление полета, построение боевых порядков.



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При необходимости РЛС могут работать вместе с зенитно-ракетными системами ПВО, авиацией, силами пограничного и берегового контроля и управлением воздушным движением, отвечающим за безопасность полетов как военных, так и гражданских самолетов.



С помощью ЗРПК "Панцирь" можно быстро усилить то или иное стратегическое направление в любой части страны. В бой "Панцири" могут вступить практически сразу после выгрузки - экипажу надо только занять свои места и включить аппаратуру.



"Панцири" оборудованы РЛС обнаружения, станцией сопровождения целей и комплексом вооружения, куда входят два 30-мм зенитных автомата и ракеты в транспортно-пусковых контейнерах.



Могут они действовать и в тандеме с С-300 разных модификаций, С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф". Автоматизированная система управления (АСУ) позволяет РЛС и средствам ПВО обмениваться информацией в режиме реального времени.



Работа операторов зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С"



Борьба с крылатыми ракетами - самая сложная боевая задача для средств ПВО, отметил военный эксперт Антон Лавров.



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- Чтобы отбить такие атаки, нужна эшелонированная система ПВО, - отметил Антон Лавров. - В идеале она должна иметь три зоны: в дальней за уничтожение целей будет отвечать С-400, в средней - "Буки" и "Панцири", в ближней - "Торы".



В Сирии российские комплексы объединены с помощью автоматизированной системы управления - это позволяет нескольким комплексам получать целеуказания и команды на уничтожение из единого командного пункта. Только самое тесное взаимодействие средств ПВО позволяет выстроить высокоэффективную многоэшелонированную оборону, отметил Антон Лавров.



Система ПВО России постоянно совершенствуется. В конце прошлого года после введения в строй радиолокационных станций дальнего обнаружения типа "Воронеж" и загоризонтной РЛС "Контейнер" по периметру страны было создано единое радиолокационное поле. В ближайшее время на вооружение начнут поступать новые системы С-500 "Прометей", которые предназначены для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников и низкоорбитальных спутников.