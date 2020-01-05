 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.01.2020
15:12  Сирийская защита: ПВО шлифует тактику борьбы с крылатыми ракетами
15:10  "Стратегия-2020": Кремлевская мечта, которая лопнула
15:07  Шоу президента: туркменский лидер читает рэп и стреляет с велосипеда
15:04  В Алмат-Ате открыт Православный храм в честь Святого Владимира (фото)
15:01  Полуостров сокровищ: что нашли при строительстве Крымского моста
14:54  Таджикистан. Год 2019. Полный крах ТЭО ПИВ
12:47  После убийства Сулеймани мир проснулся другим. США - умирающий зверь, - Питер Кениг

12:32  Парламент Ирана признал Пентагон "террористической организацией"
12:09  Дырка в бублике. Что ЕАЭС дал простым кыргызстанцам? - Нургуль Акимова
11:42  Ак-Курча. На кыргызско-узбекской границе снова напряг. "Из-за перепаса МРС"
10:23  Лохматый фюрер. Трамп превратился в "отморозка", - Э.Лимонов
08:29  Импичмент Трампу: "третий" вместо "пятого", - М.Синельников-Оришак
04:11  Самые удивительные политические метаморфозы уходящего года, - "ВечБишкек"
00:22  Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака - "за несколько недель"
00:14  Трамп фактически начал войну, дальнейшее зависит от него мало, - А.Веселов
Понедельник, 06.01.2020
22:00  Ливия. Армия Хафтара взяла стратегически важный нефтеналивной порт Сирт
21:01  Отъем квартир в Узбекистане (техника подставы)
20:10  В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Гульнары Каримовой
19:46  Муфтий Узбекистана Усмон Алимов получил от Мирзиеева орден "Эл-юрт хурмати"
19:13  В Таджикистане задержаны 27 предполагаемых членов движения "Братья-мусульмане"
17:54  Уральская медная плата: квадратная монета за несколько миллионов рублей (исторические артефакты)
12:32  "Американцы не понимают, какую ошибку совершили": Иран планирует ответ на убийство Сулеймани, - The Bell
12:23  Рухани предложил Эрдогану создать коалицию против Трампа
11:18  Таджикистан на пороге трех важных политических событий, - Тохир Сафар
11:15  Новый имидж Узбекистана. Есть ли в нем место Исламу Каримову? - Гленн Кейтс
11:12  Репрессии в Синьцзяне и молчание правительств Центральной Азии, - "РО"
10:43  Смерть в Багдаде – начало необратимых перемен, - В.Максименко
10:41  "Кладбище кораблей" в Муйнаке на Арале выпало из 10-ки самых страшных мест в мире
10:37  Сомалийские боевики "Аш-Шабаб" убили 3-х амер-бойцов на американской военной базе в Кении
10:25  Кризис на Ближнем Востоке: Наступил час Путина, - Пол Робертс
09:55  Какой может быть война с Ираном? - Foreign Affairs
09:52  Трамп пригрозил уничтожить 52 важнейших объекта культуры в Иране. Маньяк-шизоид?
09:51  Пентагон направляет дополнительные силы на Ближний восток, - "НГ"
09:36  Оппозиционный кандидат Зоран Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
09:22  ТаджКадры. Шохмурод уходит из Министра юстиции в депутаты Парламента
00:32  В Сирии мы увязли по пояс, в Ливии увязнем по горло, - Мехмет Тезкан
Воскресенье, 05.01.2020
22:58  Иран вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом
22:55  Парламент Ирака проголосовал вывод американских войск из страны
22:19  У самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Гуайдо отняли легитимный пост главы Парламента
22:15  Убийство Сулеймани обвалило акции Saudi Aramco
21:56  На Турцию надвигается большая волна беженцев
20:45  "Никто никогда мне ничего не дарил": миллиардер Алишер Усманов дал интервью FT
18:20  Курс валют-2020: Удар США по Багдаду укрепил нефть и рубль
18:15  США начали войну с народом Ирана и ощутят "сущностную реакцию Ирана", - С.Шакарянц
15:20  Убийство генерала: США выстрелили в себя из-за Израиля, - М.Ошеров
13:16  Смерть Темного Рыцаря: Зачем США убили Сулеймани, - А.Онтиков
13:14  Вышла новая книга Д.А. Аманжоловой "Советский проект в Казахстане: власть и этничность. 1920-1930-е гг."
13:10  В Институте истории РАН издан сборник "Революции и реформы в XX веке в истории России и Китая"
13:08  В активном поиске: главные находки археологов в постсоветских странах за 2019 год
13:04  Узбекистан вышел на дорогу национального прогресса..., - Б.Мусаев
13:02  На какой домбре (тамбуре) должен играть "восточный принц" Димаш Кудайберген? - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирийская защита: ПВО шлифует тактику борьбы с крылатыми ракетами
15:12 07.01.2020

Оборона критически важных объектов с воздуха стала особенно актуальна после прекращения действия ДРСМД

Алексей Рамм
Богдан Степовой

Зенитчики начнут отрабатывать обновленную систему борьбы с массированными ударами крылатых ракет и дронов. Как рассказали "Известиям" в Минобороны, она включена в систему боевой подготовки сил ПВО. Новинка была проверена осенью 2019 года на учениях "Боевое Содружество". При подготовке сценария маневров учитывался сирийский опыт.

Летать-стрелять: зенитные расчеты научат вести огонь на ходу
"Панцири" и "Торы" смогут отбить воздушную атаку прямо на марше

Войска ПВО и ПРО отразили массированный учебный удар крылатых, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Астраханской области на полигоне Ашулук. В маневрах кроме России участвовали боевые расчеты и представители командования войск Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Все БПЛА и ракеты были успешно уничтожены, рассказали "Известиям" в Минобороны.

Новый вызов

В ходе учений была смоделирована ситуация, которая может сложиться в реальности на границах СНГ. В дальнейшем количество таких учений должно увеличиться, считает бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Военнослужащие на совместных учениях объединенной системы ПВО государств-участников СНГ "Боевое Содружество" на полигоне "Ашулук"

Ядерный раритет: Россия повременит с развертыванием своих РСМД
Однако лишь при условии, что подобные американские ракеты не появятся в Европе

- Новые виды вооружения создают новые вызовы, - рассказал Айтеч Бижев. - До прекращения действия ДРСМД массированные удары крылатыми ракетами могли наноситься с кораблей. После отмены они могут размещаться в сухопутных пусковых установках, что серьезно расширяет территорию их использования. Крылатые ракеты средней и меньшей дальности теперь могут быть установлены в Польше, Румынии или в прибалтийских странах.

В ХХ веке наземные ракеты средней и меньшей дальности базировались в странах НАТО на западе Европы, у Советского Союза был солидный буфер из стран Варшавского договора. Сейчас подлетное время крылатых ракет до таких городов, как Москва, Минск или Санкт-Петербург, может сократиться до пяти минут. Для возможности отразить удар надо усиливать спутниковую группировку и другие средства разведки, совершенствовать радиолокационное поле, а также развивать и подтягивать к границам высокоточные средства упреждающего удара, отметил Айтеч Бижев.

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО и ВВС на полигоне Ашулук

Один на всех: ЗРК "Панцирь" уничтожит противника без экипажа
Новой машине не нужны артиллеристы-операторы

На маневрах особое внимание было уделено борьбе с БПЛА. Сейчас даже полукустарные изделия могут наносить серьезный урон технике и личному составу. Поэтому перед учениями все атаки террористов с помощью БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим и ряд других объектов в Сирии были проанализированы, а теоретические наработки - проверены, подтвердив свою эффективность.

"Панцирь" поможет

На маневрах также проводились экспериментальные учения мобильных групп, куда вошли ЗРПК "Панцирь" и РЛС. Последние могут быть использованы для наращивания возможностей радиолокационного контроля стратегически важных территорий. Станцию дальнего обнаружения можно разместить в приграничной полосе или на направлении вероятных атак. Дополнительные РЛС зенитчикам особенно пригодятся в горных районах, где тяжело засечь низколетящие цели - те же крылатые ракеты.

Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С"

Такие станции будут собирают разведывательную информацию на дальних подступах. Они способны определить количество самолетов, высоту и направление полета, построение боевых порядков.

Радар под прикрытием: зенитные комплексы "Верба" защитят РЛС
Новые средства ПВО уничтожат крылатые ракеты и беспилотники противника

При необходимости РЛС могут работать вместе с зенитно-ракетными системами ПВО, авиацией, силами пограничного и берегового контроля и управлением воздушным движением, отвечающим за безопасность полетов как военных, так и гражданских самолетов.

С помощью ЗРПК "Панцирь" можно быстро усилить то или иное стратегическое направление в любой части страны. В бой "Панцири" могут вступить практически сразу после выгрузки - экипажу надо только занять свои места и включить аппаратуру.

"Панцири" оборудованы РЛС обнаружения, станцией сопровождения целей и комплексом вооружения, куда входят два 30-мм зенитных автомата и ракеты в транспортно-пусковых контейнерах.

Могут они действовать и в тандеме с С-300 разных модификаций, С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф". Автоматизированная система управления (АСУ) позволяет РЛС и средствам ПВО обмениваться информацией в режиме реального времени.

Работа операторов зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С"

Борьба с крылатыми ракетами - самая сложная боевая задача для средств ПВО, отметил военный эксперт Антон Лавров.

Мал да удар: беспилотники вооружат крылатыми ракетами
Подразделения БПЛА-невидимок "Охотник" могут стать полноценной заменой самолетам

- Чтобы отбить такие атаки, нужна эшелонированная система ПВО, - отметил Антон Лавров. - В идеале она должна иметь три зоны: в дальней за уничтожение целей будет отвечать С-400, в средней - "Буки" и "Панцири", в ближней - "Торы".

В Сирии российские комплексы объединены с помощью автоматизированной системы управления - это позволяет нескольким комплексам получать целеуказания и команды на уничтожение из единого командного пункта. Только самое тесное взаимодействие средств ПВО позволяет выстроить высокоэффективную многоэшелонированную оборону, отметил Антон Лавров.

Система ПВО России постоянно совершенствуется. В конце прошлого года после введения в строй радиолокационных станций дальнего обнаружения типа "Воронеж" и загоризонтной РЛС "Контейнер" по периметру страны было создано единое радиолокационное поле. В ближайшее время на вооружение начнут поступать новые системы С-500 "Прометей", которые предназначены для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников и низкоорбитальных спутников.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578399120
Новости Казахстана
- Инфляция в Республике Казахстан в 2019 году составила 5,4%
- Во исполнение поручения Президента К.Токаева об институциональном закреплении статуса парламентской оппозиции, Демократическая партия "Ак жол" актуализирует законопроект "О парламентской оппозиции", разработанный партией в 2013 г. и получивший высокую оценку ОБСЕ
- Телефонный разговор Глав МИД Казахстана и Ирана
- Более 17 млрд тенге будет выплачено многодетным семьям в январе 2020 года
- Подведены итоги работы Главной военной прокуратуры за 2019 год
- Смерть казахстанского дипломата в Египте: проведена дополнительная судмедэкспертиза
- Убийство Сулеймани: причины и последствия
- Супердоллар – валюта глубинного государства
- Запуски к Марсу и "небесный интернет": что ждать от космонавтики в 2020 году
- Когда кончится американская "сланцевая революция"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  