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Гибель Сулеймани: Ирак пытается спасти суверенитет, - И.Субботин
15:51 07.01.2020

Парламент в Багдаде проголосовал за вывод войск США

Иракский парламент проголосовал за принятие резолюции с призывом положить конец иностранному присутствию на территории страны. Соответствующий документ адресован правительству, которое временно возглавляет Адель Абдель Махди. Поводом стал удар 2 января по аэропорту Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением "Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, заместитель главы иракской шиитской организации "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.
Резолюция говорит о необходимости поставить точку в работе международной антитеррористической коалиции на территории Ирака, потому что цель, которую она преследовала, – уничтожение группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), достигнута. Все иностранные силы должны покинуть республику, говорится в документе. Тем не менее, очевидно, что поводом для законодательной инициативы стало убийство Сулеймани в аэропорту Багдада. В администрации президента США Дональда Трампа оперативно отреагировали на принятие резолюции, назвав ее результатом давления со стороны соседнего Ирана, который, как известно, оказывает большое влияние на политические процессы в Ираке.
Официальный Багдад также направил 5 января в ООН официальную ноту протеста на удары США в стране. Соответствующее заявление распространил МИД страны. "МИД Ирака направил два послания генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности с официальными жалобами через свое постоянное представительство в Нью-Йорке в связи с ударами и нападениями США против иракских военных объектов, а также убийством высокопоставленных иракских и дружественных военных командиров", - говорится в нотах центрального правительства. В документах обращается внимание на то, что действия США являются вопиющим нарушением суверенитета Ирака и злоупотреблением условиями присутствия американских войск. Багдад, в частности, потребовал от Совбеза ООН осудить эти бомбардировки и точечные ликвидации.
В экспертной среде называют резолюцию иракского парламента ничем иным, как имитацией существования суверенитета Ирака. "Безопасность страны поддерживается в первую очередь американцами и их союзниками, это касается и аэропорта в Багдаде, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Парламент по факту принял решение выйти из международной коалиции по борьбе с ИГ без каких-либо зафиксированных обязательств вывода иностранных сил. Не говоря уже о том, что это решение, как справедливо заметил иракский коллега Хишам аль-Хашими, не отменяет двустороннее американо-иракское соглашение от 2008 года – и даже оно потребует времени для реализации".
По словам эксперта, иракцы прекрасно понимают, что значат США для современного Ирака, и зачем проиранские фигуры еще до ликвидации Сулеймани пытались "выдворить военных США" без инструкторов и гражданского персонала, включая ЧВК, которые с 2011 по 2014 года присутствовали в Ираке. "Это происходило для канализации протестной волны в сторону США и для того, чтобы выторговать послабления в торговле энергоресурсами, – считает Мардасов. – Более того, по логике Махди, вывод войск необходим в первую очередь потому, что иракцы не смогут защитить американцев от потенциальных атак. Этот тезис прозвучал довольно однозначно, и он еще раз показывает, насколько наивны рассуждения о "суверенитете Ирака", хотя, безусловно, при Махди страна к этому стремилась".
Аналитик считает, что разговоры о перекрытии воздушного пространства Ирака нереалистичны. "Это пиар, – подчеркивает Мардасов. – Показательны, например, усилия Муктады ас-Садра (влиятельного шиитского проповедника. – "НГ"), как и в случае с протестами, заработать себе очки, предложив популярные для радикальных и проиранских шиитов шаги, включающие закрытие посольства США, передачу обязанностей по защите страны ополченцам, бойкот американской продукции, что особо удивительно, учитывая, что тело Сулеймани по Ираку перевозили на американском внедорожнике".

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

5.01.2020

Источник - независимая газета
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