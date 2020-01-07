НАТО не нужен новый конфликт на Ближнем Востоке, - А.Серенко

18:42 07.01.2020

Альянс призвал Иран к сдержанности и отказу от ракетных и ядерных программ



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

7.01.2020



НАТО временно приостановит свою учебную миссию в Ираке. Такое решение принял Североатлантический совет НАТО на заседании 6 января, обсудив напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, НАТО готово продолжить обучение и наращивание потенциала иракских силовиков и остается привержено борьбе с международным терроризмом.



В первом в 2020 году заседании Североатлантического совета НАТО приняли участие послы стран-членов альянса в его штаб-квартире в Брюсселе. Заседание было экстренно созвано в связи с обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке после гибели в багдадском аэропорту в результате авиаудара БПЛА США командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани.



"Мы рассмотрели текущую напряженность на Ближнем Востоке и ее последствия для учебной миссии НАТО в Ираке", - прокомментировал на пресс-конференции итоги заседания Североатлантического совета генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО и все союзники по НАТО принимают участие в международной коалиции, созданной для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, организация запрещена в РФ): "Миссия НАТО в Ираке является важным вкладом в усилия коалиции. По приглашению иракского правительства мы помогаем обучать местные силы безопасности и предотвращать угрозу возвращения ИГ".



По словам Йенса Столтенберга, "на нашей сегодняшней встрече союзники выразили решительную поддержку борьбе против ИГ и миссии НАТО в Ираке": "Но во всем, что мы делаем, безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение. Поэтому мы временно приостановили подготовку (иракских силовиков) на местах. И мы принимаем все меры предосторожности, необходимые для защиты наших людей". Генсек НАТО подчеркнул, что "мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем тесные контакты с иракскими властями".



"НАТО готова продолжить подготовку и наращивание потенциала иракских сил безопасности, когда позволит ситуация. Мы по-прежнему твердо привержены борьбе с международным терроризмом", - отметил Йенс Столтенберг. По его словам, "один из лучших видов оружия, который мы имеем в борьбе с международным терроризмом, это подготовка местных сил безопасности, наращивание местного потенциала и именно это делает коалиция и НАТО в рамках нашей учебной миссии в Ираке": "Мы приостановили нашу учебную миссию сейчас из-за ситуации с безопасностью на местах. Но мы готовы возобновить обучение, когда ситуация на местах сделает это возможным. Мы находимся в тесном контакте с иракским правительством. Я был в Ираке несколько недель назад, прошлой осенью. И тогда иракские власти, премьер-министр Ирака подчеркнули важность поддержки НАТО".



По словам генерального секретаря альянса, в ходе заседания 6 января участники Североатлантического совета "были проинформированы представителями Соединенных Штатов о ситуации в регионе после недавних нападений на коалиционные силы в Ираке и удара по генералу Сулеймани": "В течение многих лет все союзники выражали озабоченность по поводу дестабилизирующей деятельности Ирана в Ближневосточном регионе. Мы согласны, что Иран никогда не должен разрабатывать и приобретать ядерное оружие. Мы разделяем озабоченность по поводу ракетных испытаний, ракетной программы Ирана, ракет, которые способны достичь многих европейских стран-союзников. И мы едины в осуждении поддержки Ираном различных террористических групп".



Напомнив, что "недавно мы наблюдали эскалацию напряженности со стороны Ирана, включая удар по саудовской энергетической установке и уничтожение американского беспилотника", Йенс Столтенберг подчеркнул, что в ходе встречи 6 января союзники по НАТО "призвали к сдержанности и деэскалации" всех участников событий. "Новый конфликт никому не интересен", - сказал генсек НАТО, заметив, что "Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций".



Йенс Столтенберг отказался высказывать какие-либо предположения о возможности вступления в силу "солидарной" 5-й статьи Вашингтонского договора в случае нанесения Тегераном ответного удара по США. "Сейчас важно попытаться избежать дальнейшего роста напряженности в регионе. И я думаю, что если я начну рассуждать о том, как мы будем реагировать, это не поможет деэскалации, а, фактически, приведет к противоположному результату. Мы призываем к ответственному поведению. Мы верим в важность деэскалации и сдержанности. И это был четкий сигнал ото всех союзников на сегодняшней встрече. Я не буду спекулировать (на тему возможной реакции НАТО на ответный удар Ирана по США – Прим. "НГ"), потому что это только усилит напряженность", - сказал Йенс Столтенберг.

Комментируя ликвидацию генерала Сулеймани в багдадском аэропорту, Йенс Столтенберг заметил, что "это было решение США, это решение не принималось ни международной коалицией, ни НАТО": "США представили обоснование своих действий против генерала Сулеймани. У нас было несколько брифингов представителей Соединенных Штатов, Пентагона, которые проинформировали и объяснили другим союзникам, почему они предприняли эту акцию против генерала Сулеймани. Я не буду вдаваться в подробности этих брифингов, оставлю это Соединенным Штатам. Но мы ценим брифинги, предоставленные США". По словам генсека НАТО, "все союзники обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, недавними нападениями на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Саудовской Аравии или на базы коалиции в Ираке - базы, которые важны для наших усилий по борьбе с международным терроризмом в Ираке и в Сирии".



Говоря о важности возобновления учебной миссии НАТО в Ираке, Йенс Столтенберг подчеркнул, что поддержка альянсом иракских сил безопасности важна не только для Багдада: "Это также важно и для нас, потому что, когда мы обучаем и помогаем иракцам в борьбе с ИГ и международным терроризмом, мы, тем самым, делаем наши собственные страны более безопасными и защищенными. Я твердо верю, что учебная миссия НАТО хороша как для Ирака, так и для союзников по НАТО".

"НАТО является платформой, на которой европейские и североамериканские союзники могут собираться вместе и решать проблемы безопасности, касающиеся всех нас, - заявил Йенс Столтенберг, комментируя итоги заседания Североатлантического совета 6 января. - На встрече, которую мы провели, мы увидели очень сильное единство всех союзников в понимании важности совместной борьбы против международного терроризма, важности учебной миссии НАТО в Ираке и усилий международной коалиции по борьбе с ИГ".