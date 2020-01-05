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Преемник убитого иранского генерала Сулеймани. Что известно о новом командующем Аль-Кудс Исмаиле КааниПреемник убитого иранского генерала Сулеймани. Что известно о новом командующем "Аль-Кудс" Исмаиле Каани
22:10 07.01.2020

Преемником убитого Касема Сулеймани на посту командира спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал бригадный генерал Исмаил Каани. Кто он такой и что о нем известно?

"Все мы - дети войны. Мы товарищи на поле боя, и мы стали друзьями в бою", - описывал Каани свои отношения с Сулеймани (цитата по иранскому агентству ИРНА).

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, которому напрямую подчиняется Корпус стражей, объявляя о том, что "Аль-Кудс" возглавит Каани, назвал его одним из наиболее выдающихся командиров на службе Ирана. "Аль-Кудс" при нем будет таким же, как при Сулеймани, заявил аятолла.

Каани долгое время оставался в тени - лишь изредка упоминания о нем попадали в западные и иранские СМИ.

Он родился в 1957 году на северо-востоке Ирана в городе Мешхед. Он вступил в ряды Корпуса стражей Исламской революции через год после революции 1979 года, положившей конец режиму шаха. Как и Сулеймани, он участвовал в подавлении курдского восстания в Иране, вспыхнувшего после падения шаха.

Затем последовало участие в ирано-иракской войне, жертвами которой стал миллион человек, многие из которых были легковооруженными бойцами Корпуса стражей, шедшими в атаку на иракские позиции. Но не Каани - он был командиром.

Добровольцы видели, что "все они погибают, но когда мы приказывали им идти, они не колебались", - вспоминал позднее Каани.

Убийство Касема Сулеймани: кем был генерал и какие последствия может иметь его смерть?

"Он был одним из многих командиров, чья звезда взошла во время войны", - цитирует Financial Times жителя Мешхеда, который служил в батальоне Каани в войну.

Он пережил войну и вступил в недавно созданный "Аль-Кудс", где работал с Сулеймани и возглавлял контрразведывательные операции Корпуса стражей Исламской революции. Как пишет Times of Israel, западные аналитики полагают, что Сулеймани в основном занимался направлением к западу от Ирана, тогда как Каани отвечал за восточное направление, например, Афганистан и Пакистан. Иранские государственные СМИ, однако, никак не проливали свет на его деятельность.

Если Тегеран действительно ответит на убийство Сулеймани так, как он грозит, именно Каани будет координировать этот ответ, пишет Financial Times.

Однако, продолжает издание, пока неочевидно, сможет ли Каани приобрести внутри Ирана столько же влияния, сколько было у его предшественника. Президент страны Хасан Роухани в прошедшую субботу сказал, что заменить Сулеймани "невозможно, потому что он был не просто военачальником, способным проводить крупные операции, но также был политиком и талантливым стратегом".

В 2012 году минфин США ввел санкции против Каани, возложив на него ответственность за финансирование иранских прокси. В частности упоминался перехваченный в порту нигерийского Лагоса груз оружия. Иранский отправитель груза указал тогда, что в 13 морских контейнерах находится стекловата и каменные плиты.

Но когда контейнеры были вскрыты представителями властей, там оказались ракеты "Катюша", патроны для автоматов и другое оружие.

В том же 2012 году Каани раскритиковала тогдашний представитель Госдепа США Виктория Нуланд за его высказывание о том, что присутствие иранских сил в Сирии позволяет сдерживать масштабы конфликта.

"Заместитель командующего "Аль-Кудс" говорит, что они гордятся, тем, что обучают и помогают силам Башара Асада - и посмотрите, к чему это привело", - говорила она.

В 2015 году Каани косвенно признал, что Иран поставляет ракеты и другое вооружение в Палестинскую автономию для борьбы с Израилем. "США и Израиль слишком малы, чтобы тягаться в военной мощи с Ираном. Эта мощь проявляет себя вместе с угнетенным народом Палестинской автономии и Газы в виде ракет и другого оружия", - сказал он.

Источник - BBC
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