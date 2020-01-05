В иранском Кермане во время похорон Сулеймани в толпе задавили 40 человек

23:49 07.01.2020

Во время похорон Сулеймани в Иране погибли 35 человек



В иранском городе Керман во вторник хоронят генерала Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США в Багдаде.

Проститься с командующим силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции пришли тысяч людей, что привело к страшной трагедии.

Как сообщает телерадиокорпорация IRIB, у гроба Сулеймани началась давка, в которой погибли не менее 35 человек, еще 48 получили травмы.

Глава местной скорой помощи Пир Хосейн Куливанд заявил, что причиной давки стало слишком большое количество участников, которые приехали со всей провинции.

Тело Сулеймани привезли из Ирака в город Ахваз на западе Ирана 5 января, в тот же день начались церемонии прощания. Они прошли также в Мешхеде и в столице страны Тегеране.

Напомним, генерал был убит 3 января в результате ракетного обстрела США по пути из аэропорта в Багдад.



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Число жертв давки на похоронах Сулеймани в Иране выросло до 40 человек



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Число погибших во время давки в иранском Кермане возле гроба генерала Касема Сулеймани выросло до 40 человек, передают иранские СМИ со ссылкой на данные экстренных служб.



Количество пострадавших увеличилось до 213 человек.



По информации агентства ISNA, из-за гибели людей похороны Сулеймани отложили, новая дата прощания пока не названа.



Напомним, ранее сообщалось о 35 погибших в давке, которая произошла во время похорон командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке по пути из аэропорта в Багдад в ходе спецоперации США.