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Иранские культурные памятники, которые грозит стереть с лица земли ТрампИранские культурные памятники, которые грозит стереть с лица земли Трамп
00:01 08.01.2020

ООН критикует Трампа за угрозы памятникам культуры Ирана. Что это за памятники?

Площадь Накш-э Джахан в Исфахане - один из объектов культурного наследия ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп пригрозил иранским властям, что он может атаковать исторические памятники страны. Его заявления вызвали критику не только со стороны иранских властей и населения, но также со стороны ООН и представителей демпартии США.

В субботу Трамп написал в своем "Твиттере", что США выделили 52 объекта, некоторые из которых "ценятся очень высоко и важны для Ирана и иранской культуры". Он пригрозил, что памятники подвергнутся "быстрой и жесткой атаке", если Тегеран попытается отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января в Ираке в результате авиаудара США.

Госсекретарь Майк Помпео попытался несколько смягчить риторику Трампа, отметив, что США будут действовать в рамках международного права.

Однако позднее Трамп повторил свои угрозы. "Им позволено убивать наших людей, им позволено пытать и калечить наших людей, им позволено ставить придорожные мины и взрывать наших людей - а нам нельзя прикасаться к их культурным объектам? Нет, так не будет", - сказал он.

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В понедельник советник президента Келлиэнн Конуэй пояснила, что Трамп не собирается атаковать достопримечательности Ирана, а лишь "задает вопросы".

"В Иране есть много стратегических военных объектов, которые тоже можно воспринимать как культурные объекты", - сказала она. Позднее Конуэй уточнила, что не предполагает, что Иран маскирует военные объекты под видом культурных.

Министр обороны США Марк Эспер, комментируя слова Трампа, сказал, что американские власти "будут следовать правилам военных конфликтов".

Шквал критики

Глава ЮНЕСКО Одри Озулай напомнила, что Иран и США в 1972 году подписали конвенцию о защите мирового природного и культурного наследия. Кроме того, в 1954 году обе страны присоединились к конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.

Однако осенью 2017 году Трамп объявил о выходе США из ЮНЕСКО, обвинив организацию в антиизраильской направленности.

Сенаторы от Демократической партии США Элизабет Уоррен и Крис Мерфи заявили, что Трамп "угрожает совершить военные преступления". Об этом же заявил и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американским журналистам.

К критикам Трампа присоединился и глава МИД Британии Доминик Рааб, заявив, что культурные объекты находятся под защитой международного законодательства и Британия надеется на его соблюдение.

Как отмечает обозреватель Персидской службы Би-би-си Сам Фарзанех, если новость об убийстве генерала Сулеймани разделила иранцев на два лагеря, то слова Трампа про памятники вновь объединили нацию, которая с огромным уважением относится к своей истории.

Главные культурные объекты Ирана

В Иране находится более 20 памятников, внесенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот некоторые из них:

Персеполь - древний персидский город, созданный в VI-V веках до н. э., был столицей империи Ахеменидов.
Дворец Дария I в Персеполе
Площадь Накш-э Джахан в городе Исфахан, построенная в XVI-XVII веках, - одна из самых больших площадей в мире.
Мечеть шейха Лотфоллы - крупнейшая в Исфахане
Ванкский собор в Исфахане – главный храм Армянской церкви в Иране
Собор был построен в армянском квартале Исфахана в XVII веке
Дворец Голестан в Тегеране, построенный в XVI веке и являвшийся главным центром иранской династии Каджаров, которая правила с 1785 по 1925 годы.
Город Йезд - основан в III тысячелетии до н. э., в XIV веке был столицей персидского государства Музаффаридов.
Тебризский базар - рынок в городе Тебриз, один из самых старых на Ближнем Востоке и самый большой крытый рынок в мире.

Источник - BBC
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