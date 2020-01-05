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Кто круче в мясоедстве - кыргызы или казахи?Кто круче в мясоедстве - кыргызы или казахи?
00:12 08.01.2020

Исследование сайта Orbita.kg выявило, что на первом месте…

Бешбармак весом 1 тысяча 464 килограмма, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, как высшее достижение кулинаров Кыргызстана!

Попал кыргыз на необитаемый остров, стал робинзонить.
Но вот однажды на соседний атолл волнами закинуло голую фотомодель с затонувшей яхты. Она увидела нашего и кричит:
- Эй, сколько ты уже там кукуешь?
- 20 лет!
- Так плыви ко мне быстрей, - игриво качнула секс-бомба бедрами, - я тебе дам то, что ты давно не пробовал!
Кыргыз тут же бросается в воду, лихорадочно гребет и думает: "Неужели бешбармак? О-о, неужели бешбармак?!"

Любовь кыргызов к мясу уже вошла в фольклор. Мол, мы уже на втором месте в мире по количеству съедаемого мяса. На первом – только волки.

Недавно этот тезис нашел очередное подтверждение. И где – в Америке!

Все началось со звонка, раздавшегося в нашем Белом доме.

- Хэллоу, друг! – баритон в трубке принадлежал Дональду, который Трамп. – Я слышал, что у вас в Кыргызстане есть люди-феномены, способные за один присест съесть целого барана! Нельзя ли нам прислать одного такого уникума, хочу лично убедиться - так ли это? Заранее большое сенкью!

Наш Соке только бровью шевельнул – помощники мигом отыскали в Нарынских горах прожорливого чабана.

"Не подкачайте, байке!" - напутствовали его перед поездкой в Штаты.

И вот грандиозный банкет в White House. Куча политиков, чиновников, конгрессменов и сенаторов, членов администрации президента, журналистов. Из специально откормленной на убой овцы повара нажарили-наварили-натушили кучу деликатесов: стейков и тефтелей, бифштексов и ромштексов, лангетов и шницелей, азу, рагу и прочего. Все мясо на это пустили, поочередно вынося каждое блюдо на стол гостя.

И все это наш земляк спокойно умял за обе щеки! У публики просто челюсти отвисли от увиденного.

А чабан сидит, никуда не торопится, чаек потягивает.

Его спрашивают:

- Чего же Вы ждете?

- Как чего?! Жду, когда мне целого барашка принесут!

Вкусные изыски кыргызских мясоедов!

Час ночи. Семья кыргызов дружно легла… есть мясо

А помните 11 марта 2018 года, когда в Бишкеке была приготовлена невиданная прежде в мировой истории порция бешбармака? Для этого сакрального блюда номадов организаторы сварили и идеально ножами покрошили мясо 9 упитанных кобыл, специально доставленных из Ат-Башынского, наиболее мясоедного уголка республики.

Накануне гастро-фестиваля 25 мастериц накрутили вручную 650 кг тонкой лапши. А объем ароматного соуса чык, изготовленного из крепкого бульона с перцем и луком, составил целых 30 литров.

Угощайтесь!

Ну, и конечно, всех поразил своим видом незаменимый компонент настоящего бешбармака - конская колбаса. Длина янтарного цвета лакомства всех кочевников составила аж 117 метров! Для этого амбициозного чучука было использовано около 300 кг сала и сочного мяса с конских ребер, укутанных в натуральную оболочку из кишок. В специальном паровом шкафу деликатес томился порядка восьми часов, при температуре +85 С. Получилось отменно!

Варенному коню в зубы не смотрят!

В итоге вес циклопического бешбармака составил 1464 чистых килограмма, хотя изначально рассчитывали всего на тонну. Есть новый вкусный чемпион!

В мае прошлого года это достижение было официально включено в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса, что подтвердили в британском офисе Guinness World Records.

"Это оказалось настоящим торжеством нашего коронного блюда, нашей исконной кухни! А то, что кыргызский бешбармак был еще и зафиксирован как рекордный за рубежом, это обязательно еще больше и эффектней популяризирует гастрономические традиции Кыргызстана!" - уверен столичный повар Эдильбек Мамырканов.

Наши кони плавают в бульоне!

Отметим, что прежний рекорд самого гигантского бешбармака, вошедший в Книгу Гиннесса, был установлен кулинарами из города Астана (ныне это Нур-Султан). В честь торжественного 17-летия столицы Казахстана, еще в июле 2015 года, тамошние повара выдали на-гора беш весом 736,5 кг, который до марта 2018-го и считался как самый-самый. Но теперь-то лавры победителей у мастеров из Кыргызстана, то-то же!

Казалось бы, преимущества кыргызских конкурентов неоспоримы. Знай наших!

Увы, не не все так просто…

В отличие от кыргызов наши соседи настолько мясоедны, что почти каждая семья осенью заготавливает т.н. согым, то есть многокилограммовый запас мяса сразу аж на всю зиму! Многие ли семьи из Кыргызстана делают так, а?

Вроде суп а-ля европа, но и тут соседи из Нур-Султана также не обошлись без конины…

У них, в Казахстане, есть специализированные пастбища и фермы, где жирок нагуливают целые табуны, предназначенные только на убой. Если мы для бешбармака меряемся числом бараньих голов, то они – лошадиным поголовьем. Причем в отличие от наших копытных, пасущихся на роскошных горных джайлоо, и оттого становящихся нереально жирными, да так, что много и не съешь при всем желании, тамошние кони ведь степные, оттого и мясо у них более постное, поэтому его можно поглощать немеряно! Что казахи и делают с большим удовольствием, а наши иногда и заказывают такие варианты для тоев…

Что говорить, если у них, на базарах в РК, цены на конину ниже, чем в Бишкеке!

Но больше всего меня сразила их любовь к конине, когда в августе уходящего года я вновь оказался в Нур-Султане и побывал в ресторане "Саксаул". Это достаточно популярная точка общепита с торца трех небоскребов жилкомплекса "Северное сияние" в самом центре города. Меня, как профессионального повара, трудно чем-то удивить, но то, что я увидел в этой ресторации, поразило!

Вот тот самый ресторан "Саксаул" в центре столицы Казахстана. А фотовыдержки из их меню смотрите ниже, на снимках! Там все ясно без лишних слов…

Жаренная конина (да-да, именно жаренная!) на завтрак, конина в виноградных листьях и в салате, на шампуре, да какая угодно! Но настоящим сюрпризом, "вишенкой на торте", стало мороженное из… кумыса. Ох, и затейники эти бауырлар!

Поэтому придется первое место в извечном споре, кто более мясоеден, мы или они, отдать все же пальму первенства казахам…

В том, что выбор объективен, можно убедиться, если посмотреть нижеследующие фото меню "Саксаула".

Приятного аппетита!

Автор: Асман Дастан

Источник - Orbita.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578431520
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