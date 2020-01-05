Мировое чепушило Трамп передумал и отложил на "когда-нибудь" вывод амер-войск из Ирака

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00:21 08.01.2020
Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Американский лидер заявил в эфире местного телевидения, что когда-нибудь войска США покинут Ирак. По его словам, сейчас этого не произойдет.
5 января сообщалось, что США начали переброску дополнительных войск на Ближний Восток. Всего в Кувейт на фоне растущей напряженности направлены около 4,2 тысячи десантников. 7 января США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН. Решение связано с усилением напряженности между двумя странами после убийства генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани американскими военными.
Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп.