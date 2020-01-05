В Ашхабаде из-за сноса общежития 47 семей останутся на улице

00:34 08.01.2020

В редакцию turkmen.news поступило письмо из Ашхабада от работников Агентства "Туркменховаеллары" ("Туркменские авиалинии") о том, что 47 семей, проживающих в данный момент в общежитии, остаются без жилья. Общежитие, стоящее на балансе жилищно-коммунального предприятия, будет снесено, а на его месте власти столицы собирается разбить аллею.

Чтобы ускорить выселение, людей запугивают, им отключили подачу электричества, воды и отопления, но идти им зимой некуда. Жильцам приходится покупать готовую еду.



Как сообщили авторы письма, согласно указанию мэра Ашхабада Шамухамета Дурдылыева, район подлежит сносу для разбивки в этом месте аллеи. Под снос попадает и общежитие.



"Туркменховаеллары" всячески отказывается предоставить этим жильцам другое жилье, отмечается в письме.

От всех жителей требуют освободить комнаты добровольно. А тех, кто не хочет этого делать, стращают увольнением с работы.



По указанию из мэрии в общежитии отключили электричество, воду и отопление.