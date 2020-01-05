Почему Токаев никак не может стабилизировать свою команду? - Д.Ашимбаев

00:37 08.01.2020 Новая Акорда не "токаевская", а работающая администрация президента Токаева

Данияр Ашимбаев: Почему глава государства продолжает кадровые рокировки в своей команде?



Александра Алехова, 5 января 2020



Касым-Жомарт Токаев на посту президента всего несколько месяцев, а уже произвел десятки назначений. Причем некоторые по несколько раз. Какие-то из принятых им решений вызывают вопросы, но в целом последний портрет Акорды наполнился новыми красками. Как понимать последние перестановки, медиапорталу 365info рассказал политолог Данияр Ашимбаев.



Новая жизнь по старым лекалам

- Данияр, вы уже обратили внимание, что администрация нового президента почти полностью состоит из представителей команды Елбасы…

- Администрация президента в Казахстане "наше все". В качестве мозга ее рассматривать сложно, но вот местом, куда стекаются все нервные окончания, вполне. В данный момент проблема современного казахстанского аппарата в том, что он с трудом генерирует новые идеи.

Даже последние выборы, мы видели, казалось бы, при уже новом президенте прошли по старым лекалам. В плане экономики мы видим, что новый президент пытается сам нащупать подходы. Потому что все понимают, какая сейчас ситуация. Нужно что-то менять и в политике, и в экономике.

Поэтому президент активно запустил программу нацдиалога как в рамках созданного им совета, так и в рамках двусторонних встреч. Это выглядит попыткой президента найти со стороны пути решения выхода из сложившейся ситуации. Кризисом ее назвать пока сложно.

Но мы видим, что ни аппарат, ни экономика, ни власть в целом не работают так, как должны. Хотя бы как могли бы, тут уже не до идеалов

Мозга сейчас толком нет, а что касается кулаков, есть некая недосказанность в вопросе подчиненности правоохранительных органов. Поэтому этот вопрос тоже пока висит в воздухе.

По правовому статусу администрация президента является государственным органом, непосредственно подотчетным и подчиненным президенту. Технически ее руководители входили в состав подразделений, чьи кандидатуры обсуждаются Советом безопасности. При этом в токаевском указе, наделавшем много шума, руководитель администрации и управляющий делами президента в этом качестве не упомянуты. Они выведены за рамки. Это личное токаевское хозяйство.



Почему Сагинтаев?

- Он пришел к власти не так давно - в марте 2019 года, а в его администрации уже поменялось три руководителя - Бакытжан Сагинтаев, Крымбек Кушербаев и Ерлан Кошанов. И это не считая Асета Исекешева, который остался от команды Назарбаева и который явно был согласован на дальнейшую работу в этой ипостаси, но через неделю был освобожден от должности.

Президент еще ищет место самой администрации и подбирает команду. Ведь изначально она, его команда, представляла собой преимущественно выходцев из внешнеполитического направления. Это были кадровые работники МИДа и аппарата сената, которые работали с Токаевым в бытность его главой дипведомства и спикером.

То есть готового госсекретаря, руководителя администрации, премьера и так далее у него в обойме не было

Задача была сформировать ближний круг, который бы обеспечивал управляемость и помогал новому президенту побыстрее войти в курс дела.

При этом мы видим, что какие-то тактические вопросы порой доминируют над стратегией. А с ней вопрос пока вообще не решенный. Смена трех глав администрации - тому свидетельство.

Изначально руководил аппаратом Акорды Бакытжан Сагинтаев. Человек, который буквально недавно ушел с поста премьера и только был назначен госсекретарем.

Человек сложный, переживший волну критики по экономической политике, проведенной в прошлые годы

Его кандидатура на пост руководителя администрации была хороша тем, что Сагинтаев тяжеловес, умеющий быть на высшей руководящей работе. И министр, и аким и вице-премьер, и премьер - багаж за плечами хороший.



Столкновения акимов

- Этим назначением Токаев поставил во главе своей администрации человека, который, не входя в новую команду, своим опытом и авторитетом поднимал вес администрации.

Во-первых, это был уже выдвиженец Токаева, но все-таки согласованный, скорее всего, с первым президентом. Таким образом, во главе администрации встала сильная фигура, чтобы ее укрепить и сделать администрацию влиятельнее правительства и акиматов.

Потом, когда появилась возможность поставить своего человека во главе Алматы, а в кулуарах поговаривали, что борьба за замену Бауыржана Байбека шла несколько месяцев достаточно упорная, он бросил туда Сагинтаева.

- Изменения в Алматы не могут не удивлять, тот же скоростной режим…

- Алматы - один из ключевых регионов. Фактически главный. Здесь и деньги, и мозги, и очень недовольные люди. То, чего не хватает столице, критическое общественное мнение. В столице вообще публика не имеет привычки задавать вопросы с мест. И это плохо повлияло на госаппарат столицы в целом. Можно предложить самую идиотскую повестку дня, и никто не заикнется.

В Алматы стоило власти ляпнуть чушь по поводу того же мурала с Джокером, в городе тут же начался "бунт"

Акимат сказал, что его не так поняли. Лучше бы вообще ничего не говорил… Город задает критичный тон всей республике. И партии, и движения здесь, и набор общественных деятелей и спикеров в Алматы больше, чем в любом другом регионе.

Байбеку Алматы тоже дался не сразу. В какой-то момент он научился взаимодействовать с общественным мнением. Хотя порой его демонстративно игнорировал. Вопрос Кок-Жайляу в пример. Но в Алматы по крайней мере учат власть реагировать на общественное мнение, какой бы упертой она ни была.



"Белковойны" и амбиции

- Это единственный город, где дееспособный общественный совет. Где даже маленький митинг вызывает шум, сопоставимый с общенациональной акцией протеста.

По слухам, Токаев изначально хотел отправить акимом Алматы министра энергетики Каната Бозумбаева. Тот считается президенту более близким человеком. Но он по каким-то причинам не прошел. Через какое-то время компромиссной фигурой стал Сагинтаев. Понятно, что он автоматически был обречен на определенные столкновения с Байбеком.

Чтобы взять под контроль город, под контроль надо взять тендеры и схемы, где некоторое время сидели люди Байбека

С той энергией, с которой Байбек переделывал город, любые действия нового акима натолкнулись бы на недовольство прежних властей. Поэтому любой аким Алматы обречен переписывать наследие своего предшественника. Для города Бауыржан Байбек сделал и немало хорошего, но и спорные моменты тоже есть.

Очень ревниво относящийся к репутации модернизатора Алматы, Байбек любые движения Сагинтаева воспринял негативно

Тем более, с ним в "Нур Отан" ушла практически вся команда. Все секретари аппарата партии являются бывшими руководящими работниками города.

Все крупные чиновники в первую очередь стараются заботиться о пропаганде личного имиджа и контрпропаганде. Большой табун блогеров вышел в поле мочить друг друга.

Сагинтаев - игрок опытный и сам не склонен к резким движениям. Но в какой-то степени он уязвимый. Поэтому исход борьбы понятен - Сагинтаев за счет городского ресурса имеет больше шансов протянуть в этой борьбе, а на Байбеке лежит партия. Ее было велено реанимировать несколько месяцев назад и пока ждем.



Слушает и слышит

- Это понимает и первый президент – не зря же он поручил контроль за выполнением своих прежних программ и посланий Нурлану Нигматулину, а написание новой программы партии – Аскару Мамину.

В этих условиях приезд Токаева в Алматы выглядел как начало каких-то движений. Поездка президента в Алматы и разгромное совещание закрепили этот тренд.

Крепко пропесочив отдельные моменты, Касым-Жомарт Кемелевич дал нагоняй и новому акиму - нечего рассиживаться

Выговор первому замакима, только-только назначенному, показывает, что Токаев хочет видеть в Сагинтаеве динамику. Президент требует, чтобы его выдвиженцы работали ярче и лучше, чем они делают это сейчас.

- Появилась обратная связь с людьми, которых раньше вообще старались не слушать и не слышать?

- Да, мы привыкли к тому, что власть зачастую игнорирует общественное и экспертное мнение. И даже когда какие-то госчиновники действовали "под нажимом снизу", это считалось проявлением слабости или популизма.

Казалось, что сила власти в том, что она сама ведет народ туда, куда считает необходимым, не считаясь с какими-то требованиями прессы, петициями, открытыми письмами. И на мой взгляд, модель просвещенного авторитаризма очень адекватна нашим евразийским реалиям.

Главное – нужен здоровый баланс между просвещенностью и авторитарностью. А то бывает, что аппарат настолько перестает считаться с советами и критикой, что забредает туда, куда сам не знает. И в экономике, и в политике, и в социалке.



Где экономика, там и все

- В экономике мы знаем куда, википедия недавно ясно выразилась про экономику Казахстана.

- На википедии такие прикольчики возникают периодически. Все понимают, что у нас во многих ситуациях присутствует слово, недавно использованное на википедии в отношении экономики. Вопрос - как из этой ситуации выйти?

Токаев заставляет аппарат реагировать на нужды общественности. Но понятие "нужды общественности" весьма растяжимое

Сейчас, в условиях резкого социального расслоения, когда 1,5 млн человек получили АСП, то бишь были признаны бедными, подразумевается, что запросы населения прежде всего социальные. Попытки рулить по старым правилам - например, изымать эту самую АСП, выданную с нарушениями - это еще хуже. Потому что наказывают не тех, кто незаконно выдал. В результате социальная политика приобрела еще большую пикантность.

Акция по списанию кредитов и замораживанию выдачи кредитов малообеспеченным слоям населения вроде бы хороша. Снять долговое бремя. Но мы-то понимаем, что речь идет о людях, которые в принципе не могут обеспечить себе более-менее приемлемые условия жизни. Здесь тоже нужны варианты.

Давно запущена реформа по обязательному социальному медицинскому страхованию, которая у нас уже внедрялась. И все помнят как

Я считаю, что эта реформа внедряется какими-то кавалерийскими наскоками. В то же время практически все специалисты говорят, что ничего не готово. И эту ситуацию тоже придется выруливать, потому что это заложенный кризис уже вступил в силу.



Люди, деньги и потенциал

- У нас на самом деле народ не столько бедный, сколько спрятал свои реальные доходы. По оценкам экспертов, объем серых доходов населения достиг 10 трлн тенге в год. Почему и предлагали переводы обложить налогами.

- Теневые доходы населения есть, да. Очень простой пример - южно-казахстанский регион, всегда считавшимся аутсайдером по размеру средней зарплаты, является чемпионом республики по наличию маленьких олигархов.

Но именно в массе оценивать доходы населения как сильно завышенные я бы не стал. Потому что в этих триллионах, ставших частью теневого рынка, как и в легальной экономике, бенефициаров не так и много. То же самое, когда говорят, что в бюджете нет денег.

Если элементарно взглянуть на бюджеты квазигоссектора, как десятки миллиардов распределяются между всевозможными предприятиями, увидим - деньги в стране есть

И они превратились в официальную кормушку, которая не дает никакой прибыли. Ситуация с ЛРТ хороший тому пример.

У страны есть потенциал. Есть и люди, и деньги, но все это не работает как система. Токаев поставил перед собой задачу подчинить себе аппарат и направить его энергию хоть на какие-то благие дела. Мы видим, что он все делает в пределах разумного, аккуратно совмещает компромисс с определенным саботажем, но уверенно идет к цели.

Аппарат не очень позитивно воспринял приход нового президента. Кто-то сам планировал занять это место, кто-то пытается показать второму президенту, что не он главный в стране. Но видно, что постепенно Акорда усиливает нажим по всем направлениям.



Народ хочет наказания

- Правящая партия, которая могла бы помочь, все еще ищет пути самореанимации. Квазигоссектор сразу после послания президента вместо того, чтобы отрапортовать о принятии мер по повышению транспарентности, принялся объяснять, что у них все хорошо. Но понятно, что в тех же "Самрук-Казыне", "КазМунайГазе" и "КТЖ", если покопаться, можно найти много такого, о чем руководство предпочитает умалчивать.

Силовые структуры еще до конца не готовы перестроить свою работу. Недавно прошли реорганизации, но некоторые силовики не решаются взять на себя ответственность

Мы видим катавасию вокруг дела замакима Алматинской области Багдата Манзорова, вокруг дела ЛРТ, дела Жомарта Ертаева. Дальнейший передел сфер влияния неизбежно выкинет кого-то за борт.

У Токаева есть поддержка общественного мнения, которое хочет не столько реформ, сколько наказания виновных в той ситуации, в которой оказалась страна. Мы понимаем, что это вопрос острополитический. Хватило бы увольнения, а может и ареста десятка человек, который сейчас контролируют значительную часть экономики и/или тормозят потенциал развития.

Чтобы лидеры экономики считались с мнением Токаева, ему нужно взять под контроль все экономические институты и силовые структуры - прокуратуру, антикоррупционщиков и КНБ

Это вопрос скользкий, тут нельзя спровоцировать слишком быстрый передел сфер влияния. При этом определенный передел неизбежен. Люди рано или поздно поймут, что надо уходить. Но мыслят наши экономические вожди больше желудком, ждать от них адекватную реакцию не приходится.

Сфер, где укрепился Токаев, немало. Он пытается нащупать путь, чтобы обеспечить определенную преемственность, поскольку народ не хочет резких движений. У нас есть достижения, которые оспаривать сложно.



Кушербаев и его авторитет

- Для молодежи, которая не видела другой жизни, кажется, что сейчас все так, как было всегда. Но мы помним, что в Казахстане были угрозы и межнациональных, и межэтнических столкновений. Нурсултан Назарбаев обеспечил в стране стабильность. Чего сильно не хватало в те же годы нашим соседям. Причем делал он это без введения чрезвычайного положения и массовых расстрелов.

В какой-то момент борьба за стабильность потеряла смысл, это нужно принять. Сейчас потенциал экономики и социума нужно вытащить наружу и заставить работать на общее благо

Все это упирается в ту же дюжину бенефициаров. Но даже их смена ставит острый вопрос: на кого менять? Нужен дееспособный, вменяемый и лояльный аппарат.

Сильным шагом было назначение Крымбека Кушербаева главой администрации. Кушербаев - один из опытнейших тяжеловесов. С его приходом ожидали, что администрация резко оживится. Но в тот момент первый президент прошел первую стадию ухода и вернулся к активной работе. Возник вопрос, что чрезмерная активность администрации ставила бы под угрозу достигнутый хрупкий мир.

И поскольку появилась возможность освободить Марата Тажина от должности госсекретаря, на должность руководителя администрации был переброшен Кушербаев

Шаг воспринят многими негативно, как показывающий слабость первого президента - дескать, для Кушербаева это понижение. Но нужно понимать, что Кушербаев живет и работает другими категориями. Если у него есть срочно требующий решения вопрос, он легко выходит из узкого предела полномочий и добивается результатов. Все помнят, как будучи вице-премьером, он легко затмевал премьера Серика Ахметова.



Идеология Акорды

- Единовластия в идеологии не было много лет. Разные подразделения исполнительной власти воевали между собой за приоритет. Задача Кушербаева - постепенно и аккуратно обломать лишние рога и заставить всех работать единой командой. И с этой задачей он будет справляться. Его работа как госсекретаря для Токаева была важнее, чем его работа в администрации.

И здесь возник третий глава администрации - Ерлан Кошанов, аким Карагандинской области, который много лет работал руководителем правительственного аппарата при нескольких премьерах.

Если верить аппаратным байкам, Кошанов изначально рассматривался на место Сагинтаева - на пост главы администрации после ухода Асета Исекешева

Кошанов хоть и не является политическим тяжеловесом, но очень опытный аппаратчик. Надо понимать, что канцелярия премьер-министра - это орган, статус которого периодически менялся. Но это одна из древнейших структур исполнительной власти. Собственно, та же администрация президента и выросла из того же правительственного аппарата. Даже в большей степени, чем из ЦК.

Этот орган относительно консервативный и имеющий огромное теневое влияние, поскольку на нем лежит работа по сводке и позиции различных министерств, а они порой противоречивые, в единые решения.

В аппарате правительства люди традиционно работали не так, как везде - пришел, месяц поработал и ушел - а годами и даже десятилетиями

И Кошанов, много лет руководивший канцелярией премьер-министра, - человек, который прекрасно знает необходимость организации четкой и слаженной работы. Где нужно ломать ведомственные, отраслевые и региональные интересы, выстраивая из них единую линию. Начальники канцелярии премьер-министра традиционно к особой публичности не стремились. Поэтому я думаю, Кошанов на посту руководителя администрации делает администрацию сильной структурой.



Куратор экономики

- А вы заметили, что с приходом Кошанова об администрации вообще нет никаких новостей?

- Единственное его публичное появление за последние месяцы - выступление на форуме имамов. В фильме "Одиннадцать друзей Оушена" был такой момент: один из них приезжает в казино в качестве теневого дельца рынка оружия. Диалог между владельцем и администратором: "Я никогда о нем не слышал" – "Не это ли лучшая репутация?".

Кроме того, Кошанов сходу поменял одного из замов. На важный пост заместителя по государственно-правовой работе был назначен его подчиненный по правительственному аппарату Ержан Жиенбаев. Блок один из ключевых. Он контролирует работу законодательной, правоохранительной и судебной систем. В этом блоке есть отдел обороны и правопорядка, созданный не так давно в качестве такой личной структуры токаевского аппарата в силу того, что все основные традиционные подразделения "уехали" в аппарат Совбеза.

То, что Кошанову дали возможность поставить своего зама в этом стратегическом блоке, говорит о его авторитете и весе

За всю историю Казахстана главы государства не сильно позволяли руководителям администрации менять замов по своему усмотрению.

Остальные замы администрации президента в большей части остались на своих позициях. При этом сама структура АП прошла определенные изменения. Мы помним, что замруки и помощники президента приравнены друг к другу. Традиционно были помощники по внешней политике и по Совбезу. По экономике либо помощник, либо замруководителя. Перевод Тимура Сулейменова, куратора экономики, из помощников в замруководителя администрации - вопрос технический.

Сулейменов пришел в обойме Сагинтаева. Раньше был министром экономики и считался сагинтаевским выдвиженцем. Его оставили в нынешней структуре АП, поскольку особой альтернативы не было.



Мурзалин и его карьера

- Если раньше были утебаевские и келимбетовские выдвиженцы, сейчас командно-экономических школ по обучению правительственных экономистов в принципе нет. А Сулейменов как бывший министр экономики и член коллегии ЕЭК, сейчас Токаева устроил.

Кроме того, президент пока прощупывает подходы к модернизации экономической политики. Скорее всего, сам лично

И правительство с администрацией пытаются что-то придумать, но у президента шансов все-таки больше. Вопрос в том, что система была слишком выстроена в интересах корпоративного сектора. И быстро перестроить ее нельзя. Хотя понятно, что надо. Поэтому, я думаю, вопрос смены куратора экономики со стороны президента оставлен на потом.

Заместитель руководителя администрации Малик Мурзалин был назначен в марте 2019 года. Это было одно из последних кадровых решений Нурсултана Назарбаева. Опытный политик и администратор, он побывал и на дипломатической работе, что автоматически приводит его в круг Токаева, высоко ценящего дипломатические кадры. При этом в багаже Мурзалина - опыт работы первым замакима СКО, ответсека Агентства по делам религий, зама управделами президента и акимом Акмолинской области. А ведь практически ни один куратор акиматов до этого не имел опыта работы акимом региона.

Мурзалин - та фигура, которая прекрасно знает всю политическую кухню. Не склонен к публичности

Все-таки в администрации есть определенные правила, по которым чем меньше видно ее руководящих работников, тем лучше. Он курирует организационную и региональную работу, что фактически делает его помощником президента именно по вопросам выстраивания вертикали власти. Процесс это сложный. Мурзалин как дипломат, технократ и политик более чем адекватен для этой роли.



Канцелярия Онжанова

- О канцелярии президента, которую возглавил Нурлан Онжанов, мы уже говорили в предыдущих публикациях. Это и президентская почта, и график встреч, и раздача госнаград, и вопросы организации работы всей администрации, и вопросы госсекретов. Все это было в ведении Махмуда Касымбекова, который возглавлял это подразделение практически на протяжении двух десятков лет.

Онжанов - человек из команды Токаева. Работал с ним в МИДе много лет. Дипломат, имеющий неплохой аппаратный опыт, поскольку дважды занимал пост помощника президента по внешней политике

До веса Касымбекова ему еще далеко, но если бы это входило в планы Токаева. Он выстраивает администрацию более-менее равноудаленную. Нельзя сказать, что у него есть какие-то фавориты. Для него сейчас главное - грамотная организация работы. Плюс заставить администрацию работать так, как нужно ему. И чтобы быть начеку и мониторить ситуацию.

На этот самый мониторинг брошена новая помощник президента Аида Балаева. Она работала в акиматах южной и северной столиц, прошла хорошую школу у того же Тасмагамбетова, несколько лет заведовала в АП внутренней политикой. И, став помощником президента, шагнула вверх по карьерной лестнице. Причем работе, которой она занимается, президент отводит очень большую роль.



Диалог с обществом

- Раньше не было отдела по работе с гражданами, под нее специально создали?

- Был такой отдел еще в начале 90-х. Потом он слепился с общим отделом и пропал как самостоятельное подразделение. Сейчас этот орган не столько занимается вопросами работы с обращениями граждан, сколько с приемом граждан и сводом общественного мнения. Далее прямой доклад об этом главе государства.

Токаев в этом плане выстроил потенциально очень эффективный механизм. Любое свое решение он сейчас может обосновать ссылками на общественное мнение

И это дает ему хороший козырь. Балаева - человек в публичном поле известный, представлена в социальных сетях.

Технически видно, что Токаев не опирается на команду единомышленников, но при этом выстроил систему власти так, чтобы она отвечала его требованиям. Это не обязательно должны быть близкие и родные люди или многолетние соратники. Но чтобы это были люди, лояльные ему, хотя бы официально. Плюс люди, которые выполняли бы задачи, которые президент считает приоритетными.

Нынешняя администрация - не токаевская администрация. Но это работающая администрация президента Токаева. Конечно, в ней есть люди, которых можно было заменить.

Не очень заметный факт: ранее представитель президента в парламенте назначался распоряжением президента. То есть приравнивался к завотделом. Теперь назначается указом президента

Статус этой должности фактически повышен. Работа с парламентом для Токаева в данный момент важна, ибо через него должны пойти новые законы. Поскольку оба спикера люди достаточно сложные, властные и влиятельные, Токаев и поставил на работу с парламентом опытного дипломата Бейбута Исабаева. Он работал с ним и в МИДе, и в правительстве. Есть у него и опыт высокопоставленной работы в администрации президента.



Куда убрали Калетаева?

- Исходя из набора людей и поставленных задач, Касым-Жомарт Кемелевич времени даром не теряет.

- Недавно Токаев убрал из администрации Дархана Калетаева, это что значит?

- Дархан Калетаев был замом по идеологии. В представлении не нуждается - бывший первый замглавы "Нур Отана" и министерства общественного развития, руководитель канцелярии премьер-министра. Человек энергичный, молодой и при этом с огромным опытом за плечами.

Вообще, пост замрука по идеологии - один из ключевых в казахстанской системе власти и истекает еще с поста секретаря ЦК Компартии по идеологии

Потом был профильный вице-премьер. Потом долго кураторства идеологии фактически не было, а идеологией занимался Алтынбек Сарсенбаев как министр.

Первым замруководителя администрации именно по идеологии до Калетаева был только Марат Тажин. Маулен Ашимбаев и Баглан Майлыбаев были просто заместителями. После ухода Тажина на пост госсекретаря весной этого года пост первого замрука занял Дархан Калетаев.

Весной 2019 при формировании правительства Аскара Мамина его министерство "съел" Даурен Абаев, а Калетаев некоторое время руководил правительственным аппаратом. Потом возглавил идеологический блок администрации в ранге первого замрука. Статус этого поста, как мы видим, был повышен.

Полномочия огромные, но нужно помнить, что существует внутриведомственная борьба. Какими-то вопросами хочет заниматься госсекретарь, какими-то замруки, а деньги, что главное в идеологической работе, находятся в профильных министерствах - культуры и информации, которыми министры делиться не всегда готовы. Вопрос тут, кто кому подчиняется. Жесткой вертикали не было даже при Тажине. Всегда были фигуры, которые имели выход к главе государства и которые к мнению главного "идеолога" прислушивались только по ситуации.

Токаев принял решение заменить Калетаева, которого, по слухам, теперь ожидает дипломатическая работа. На его место пришел Маулен Ашимбаев.



Идеология и стратегия

- Он уже был главным идеологом в период с 2006 по 2011 годы. После опалы был депутатом мажилиса, возглавлял "Нур Отан", руководил предвыборным штабом Токаева.

А когда был заменен Байбеком, какое-то время был без работы. Что было неожиданно для человека, руководившего предвыборным штабом нового президента

Затем Токаев назначил его своим помощником, несмотря на возникшую путаницу, - идеологическими вопросами ведь уже занимается госсекретарь, первый замрук, да еще политическими реформами занимается Ерлан Карин как советник президента и секретарь НСОД.

Ашимбаеву дали курировать вопросы группы спичрайтеров. У этой группы, сформированной еще в июле, так и не оказалось назначенного руководителя. Поэтому назначение Ашимбаева помощником президента, курирующим этот блок, выглядит как вынужденное, в благодарность за проделанную работу во время президентской кампании.

В последнее время Ашимбаев превратился в президентского спикера, стал давать комментарии. И я думаю, что когда возникла необходимость освободить от должности Калетаева,

Токаев принял решение совместить приятное с полезным. Вот и занял это место человек, который ранее работал в этой должности и который лоялен президенту

У Маулена Ашимбаева свой порядок работы - он больше ученый в какой-то степени, нежели практикующий политик. Принятие жестких решений и выстраивание вертикали власти - не его стиль. Я вижу его назначение так, что нужно было успокоить ситуацию - снять остроту, которая стала витать в последнее время.



Бозумбаев и его полномочия

- Как вам назначение Канат Бозумбаева? Предсказуемое, поскольку мы уже говорили о том, что Бозумбаев из команды Токаева?

- Не совсем предсказуемое. Бозумбаев считался человеком, близким Токаеву. Ожидалось его назначение акимом Алматы или главой "Самрук-Казыны".

Сейчас идут судебные процессы вокруг трех его бывших заместителей по Минэнерго. Насколько адекватны обвинения, им предъявленные, и будут ли они подтверждены в суде, сказать сложно. Слишком уж сильное внимание силовиков в последнее время было приковано к работе Минэнерго.

И мы видим, что те направления, за которые судят двух из трех вице-министров, были в 2019 году выведены за рамки Минэнерго в отдельное Министерство экологии и геологии.

Говорить, что Бозумбаева убрали в тень, сложно. А его пресс-секретарь вообще заявил, что уход министра связан с состоянием здоровья

Но мы знаем, что "состояние здоровья" - это больше дипломатическая формулировка. Я думаю, что ситуация такова - нарастало конфликтное поле вокруг минэнерго. Это не просто отраслевое ведомство, а принимает участие в формировании правил игры на крупнейшем и наиболее значимом казахстанском рынке - нефти, газа и электроэнергетики.



Пересидеть бурю

- Сразу же после транзита власти была смена ответсека минэнерго, "ушли" Канатбека Сафинова. А Бозумбаев после его ухода был срочно вызван на отчет в Совбез. Это выглядело так, что действия Бозумбаева вызывают недовольство у многих игроков.

Сейчас президент принял решение снять остроту с этого вопроса, убрать Бозумбаева с конфликтного поля, а министром сделать Нурлана Ногаева, который в этой сфере долго работал, так что для нефтегазовой сферы человек достаточно известный. И он не склонен к резким движениям. Бозумбаев ушел на пост помощника президента, но его полномочия не были определены. Когда спадет острота вокруг его действий, его полномочия будут расширяться.

Заметьте, что число помощников у Токаева растет. Если обычно было два помощника – по внешней политике и секретарь Совбеза, а также плюс-минус помощник по экономике, теперь к Нуртлеуову и Касымову добавились Балаева и Бозумбаев. Судя по кадрово-организационным маневрам Токаева, он создает поле, на котором формируется новая вертикаль власти, замыкающаяся лично на него. Источник - 365info.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578433020

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