Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке

03:36 08.01.2020

Американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Ирака подверглась ракетному удару.



Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал Press TV.



"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе "Айн-аль-Асад" в Ираке десятками ракет", - сообщил телеканал в Twitter, уточнив, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани.



Иранское агенство Tansim передает, что на данный момент по базе "Айн-аль-Асад" выпущено более 35 ракет. Источник в службе безопасности Ирака сообщил, что на базу обрушилось более девяти ударов.



Заявление Пентагона



Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские базы в Ираке баллистическими ракетами.



"Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени (8 января 00:30 мск - ред.) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции - в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", - заявил он.



Хоффман пообещал, что США примут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.



Информации о пострадавших или разрушениях от иранских ракет на американской базе в Ираке у Пентагона пока нет.



"У нас нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными. Мы работаем над оценкой ущерба", - цитирует CNN заявление американского военного ведомства.



Со ссылкой на неназванного командира суннитского ополчения на месте происшествия телеканал сообщил, что на территорию базы "Айн-аль-Асад" попали по меньшей мере десять ракет. О том, какие ракеты взорвались на месте, не уточняется.



Newsweek со ссылкой на американских и иракских военных сообщает, что удары по базам США наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия.



Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию, сообщила пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм.



"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", - заявила Гришэм.



Убийство генерала Сулеймани



Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.



После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.