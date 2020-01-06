Путин погулял с братом Асадом по Дамаску и улетел к другу Эрдогану в Стамбул

07:45 08.01.2020

Визит проходит на фоне обострения напряженности в регионе из-за операции против иранского генерала

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске, приехав в Сирию впервые с тех пор, как Москва начала активно поддерживать Асада в гражданской войне.



Визит проходит на фоне обострения напряженности в регионе: второй ключевой военный союзник Асада, Иран, обещает отомстить США за убийство иранского генерала.

Касем Сулеймани, игравший ключевую роль в сирийской гражданской войне и руководивший иранскими военными операциями на Ближнем Востоке, был убит в пятницу в результате атаки американского беспилотника в аэропорту Багдада, куда он незадолго до этого прибыл из Сирии.

Поддержка России и Ирана помогла Асаду отвоевать почти все территории у повстанцев, которые пытались свергнуть его в ходе гражданской войны, начавшейся почти девять лет назад.



Путин, беседуя с Асадом, отметил, что была проделана огромная работа для восстановления сирийской государственности, а Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Сообщается также, что в ходе своего визита Путин посетит еще несколько объектов в Сирии.

Сирийское государственное информагентство САНА опубликовала фотографию, на которой Путин с улыбкой пожимает руку Асада. По данным агентства, Путин и Асад прослушали военную презентацию командующего российскими силами в Сирии.

В прошлый раз Путин приезжал в Сирию в 2017 году и посетил российскую авиабазу Хмеймим.