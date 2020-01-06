Над Ираном сбит украинский пассажирский "Боинг" - 177 погибших

09:36 08.01.2020

Украинский пассажирский Boeing рухнул в аэропорту Ирана после взлета: 177 человек погибли



Пассажирский самолет со 180 пассажирами на борту упал в тегеранском аэропорту имени имама Хомейни в среду



Представитель министерства авиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту лайнера находились 167 пассажиров. Все они погибли



Причиной падения, предположительно, является некая техническая неисправность. Справочная служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перестала отвечать на звонки после сообщения о крушении ее пассажирского лайнера в Тегеране



Пассажирский самолет со 168 пассажирами и 9 членами экипажа на борту упал в тегеранском аэропорту имени имама Хомейни в среду, 8 января.

Как сообщает агентство Tashim, Boeing 737-800, принадлежавший "Международным авиалиниям Украины" и летевший в Киев, упал сразу после взлета. Пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера. Сигнал самолета пропал с сайта FlightRadar24.



Представитель министерства авиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА "Новости", что все находившиеся на борту лайнера погибли. Среди пассажиров были граждане семи стран мира: Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Но большинство пассажиров украинского самолета были гражданами Ирана.



Крушение произошло вскоре после ракетной атаки Ирана по американской военной базе в Ираке. Многие страны приостановили полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака после того, как иранская армия атаковала военные базы на иракской территории. Однако пока причиной падения, предположительно, называется техническая неисправность.

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Иранское государственное агентство IRNA опубликовало предварительные выводы комиссии, расследующей причины падения Boeing 737. Основываясь на показаниях свидетелей и информации диспетчерской службы международного аэропорта имени имама Хомейни, комиссия предварительно считает, что причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей.

Судя по видеозаписи, появившейся в Twitter, самолет после падения взорвался и загорелся.

"Сейчас на месте работают спасательные команды, они тушат обломки самолета, после чего начнется поисковая операция", - сообщили в службе безопасности аэропорта.



Сервис Flightradar24 в своем Twitter опубликовал маршрут полета украинского Boeing-737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал вскоре после вылета. "Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра", - говорится в сообщении.



Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Boeing, который потерпел крушение в Тегеране.



"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта", - говорится в Telegram-канале президента Зеленского.

На место трагедии выехал украинский консул.