Кабул ждет от Исламабада честной игры, - Гаус Джанбаз

09:59 08.01.2020 Минувший год стал кризисным для афгано-пакистанских отношений



Десятилетия недоверия между Афганистаном и Пакистаном в 2019 году приобрело особые черты неприязненности, рискующие перейти в состояние полномасштабного межгосударственного кризиса со всеми вытекающими отсюда непредсказуемыми последствиями. Главные обвинения Кабула в отношении Исламабада остаются прежними – поддержка Пакистаном террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ), размещение, тренировка, обучение, вооружение и засылка террористических бандформирований на территорию Афганистана.



Динамика обострения афгано-пакистанских отношений хорошо видна в календаре политических событий 2019 года.

Январь: президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани заявил, что ключ войны в Афганистане находится в Исламабаде, в Кветте (пакистанский город, в котором проживают руководители талибов. – "НГ") и Равалпинди (город, где располагается командование пакистанской армией. – "НГ"). "Пакистан предоставляет террористам убежище", - подчеркнул афганский лидер.

Февраль: руководитель оппозиционной правительству Пакистана партии "Мусульманская лига" ("Муслим Лиг") Наваз Шариф потребовал от правящей партии "Тахрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость") предоставить парламенту страны детальные сведения о мирном процессе в Афганистане и других вопросах, касающихся афганского кризиса.



Март: Кабул отозвал своего посла в Исламабаде после того, как премьер-министр Пакистана Имран Хан в преддверии запланированных президентских выборов в Афганистане выступил с предложением сформировать в Афганистане временное правительство. Правительство Ашрафа Гани назвало эту инициативу Исламабада безответственной, а также грубым вмешательством во внутри афганские дела. Выборы президента Афганистана в итоге перенесли, они состоялись 28 сентября.



Апрель: МИД Афганистана в течение полутора месяцев четыре раза отзывал своего посла в Исламабаде в Кабул "для консультаций" и потребовал у Исламабада недвусмысленно высказать свою официальную позицию относительно мирного процесса в Афганистане. Посол Афганистана Атиф Машал в этой связи заявил: "Наша позиция абсолютно прозрачная, мир в Афганистане и регионе не наступит до тех пор, пока этот процесс не будет вестись самими афганцами, пока этот процесс не будет контролироваться афганцами. Все односторонние попытки достичь мира, особенно совершаемые в тех местах, которые вызывают сомнения и недоверие, будут контрпродуктивными".



Май: советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб по приглашению начальника Генштаба пакистанской армии генерала Камара Джавида Баджвы посетил Исламабад, где принял участие в важной встрече по вопросам безопасности.



Июнь: президент Афганистана Ашраф Гани посетил с официальным визитом Пакистан. После встречи с высшим руководством страны, включая премьер-министра Имран Хана и высшее военное командование, руководители обоих государств, выступая перед журналистами, обещали "открыть новую страницу во взаимоотношениях двух стран".

Июль: МИД Пакистана опроверг обвинения правительства Афганистана о причастности спецслужб Исламабада к подготовке нападения террористов на один из центров МВД Афганистана в провинции Кандагар. Кабул заявил тогда, что это нападение было спланировано в городе Чаман, находящемся на "той стороне" "линии Дюранда", в Пакистане. В результате теракта в Кандагаре было убито 12 человек, включая 9 гражданских лиц. Формально талибы взяли на себя ответственность за этот тракт.



Август: совершено террористическое нападение на офис Амруллы Салеха – бывшего шефа афганской разведки, члена команды кандидата в президенты Афганистана Ашрафа Гани (Салех получил предложение от Гани занять пост первого вице-президента страны в случае победы на выборах. – "НГ"). В ходе нападения погибли 20 человек (гражданские лица и сотрудники охраны Салеха), сам Салех получил легкое ранение. Амрулла Салех, реагируя на дерзкое нападение террористов, написал тогда в своем Twitter, что "Талибан" был создан и поддерживается теми, "кто хотел бы сломать и уничтожить Афганистан", и что талибы "под предлогом исламской религии" хотят создать в Афганистане "пещерный строй, который бы полностью подчинялся пакистанскому жадному истеблишменту".

Сентябрь: в порядке очередного проявления доброй воли Кабулом и Исламабадом, КПП Торхам на афгано-пакистанской границе был объявлен круглосуточно открытым обеими сторонами "в целях изменения системы пропуска людей и транспорта". При этом афганская и пакистанская стороны констатировали "существенное снижение" торгово-экономического оборота между двумя государствами. Кроме того, 28 сентября, несмотря на многочисленные попытки боевиков Талибана запугать афганских избирателей, в Афганистане состоялись президентские выборы.



Октябрь: после того как пакистанские власти спустили афганский флаг с крыши торгового центра в Пешаваре (земля и сам центр исторически принадлежат одному из афганских промышленников), дипломатические отношения между двумя странами вновь откатились на самую низкую ступень. В тоже время посол Афганистана в Исламабаде Машал заявил, что "нападению подвергся торговый центр, права собственности на который принадлежат афганскому государству". В знак протеста правительство Афганистана приняло решение закрыть свое генеральное консульство в Пешаваре. Пакистан в свою очередь заявил, что афганские правоохранительные органы якобы препятствуют сотрудникам пакистанского посольства в Кабуле выполнять свои конвенциональные обязанности. В ответ Исламабад прекратил выдачу виз гражданам Афганистана в своем посольстве в Кабуле и в генконсульстве в Джелалабаде. В октябре же правительство Афганистана резко осудило визит делегации талибов во главе с муллой Барадаром в Пакистан, назвав этот шаг "противоречащим принципам международного права".



Ноябрь: руководитель пакистанской военной разведки генерал Фаиз Хамид и секретарь МИД Пакистана Сухейл Махмуд прибыли с визитом в Кабул. В том же месяце МИД Афганистана выступил с заявлением и выразил протест по поводу вызова афганского посла в Исламабаде в один из локальных офисов ISI (Межведомственной разведки Пакистана). Как отмечается в заявлении, в ходе этой встречи с послом Афганистана пакистанскими военными и сотрудниками разведки "были допущены обращения, несоответствующие дипломатическому протоколу и общепринятым конвенциональным нормам". В заявлении афганского МИДа также говорилось, что Исламская Республика Афганистан (ИРА) "еще раз призывает правительство Пакистана строить свои дипломатические отношения с Афганистаном строго в рамках международного права".



Декабрь: Пакистан приветствовал объявление предварительных итогов президентских выборов в Афганистане. В то же время 29 декабря министр иностранных дел Пакистана Курайши затронул тему деятельности комиссии по жалобам в ходе выборов в Афганистане, подчеркнув необходимость создания для нее "нормальных условий" работы. Афганская общественность расценила это как фактическое проявление вмешательства во внутренние дела Афганистана. В том же месяце посольство Пакистана в Кабуле возобновило свою работу в полном объеме.



Анализ хронологии политических событий 2019 года показывает, что афгано-пакистанские отношения сегодня нестабильны, находятся в состоянии "ползучего кризиса" и в любое время могут перейти в "горячую" стадию.

Очевидно, что пока Кабул и Исламабад не выработают нормального двустороннего алгоритма решения ключевых проблем в борьбе с терроризмом, наркотиками, трансграничной преступностью, религиозным радикализмом и пр., позитивных перемен ждать не стоит. Обе стороны действуют сегодня исключительно экспромтом, налицо абсолютная дисгармония отношений между государствами.

Представляется, что наряду с поиском мира, поиск нового, конструктивного формата отношений с Пакистаном станет главной задачей для вновь избранного президента Афганистана. Но решить эту задачу можно, только если сам Исламабад научится вести честную игру с Кабулом. А здесь, к сожалению, пока больше оснований для пессимизма, чем для оптимизма.



Гаус Джанбаз

Об авторе: Независимый политолог (Москва)

08.01.2020 Источник - ng.ru

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