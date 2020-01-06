 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран уверяет, что на американских базах страшные разружения и 80 погибших
10:38 08.01.2020

Иран начал операцию отмщения за убийство генерала Сулеймани: при ракетном ударе по базам США в Ираке якобы убиты 80 человек (ВИДЕО)

Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. База в Айн аль-Асаде находится в регионе Анбар на западе Ирака

"80 человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке", - сообщается в Twitter телеканала

Иран приступил к масштабному плану отмщения США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Как сообщает иранский телеканал Press TV, в ночь на среду КСИР начал операцию возмездия, которой дали имя "Мученик Сулеймани". Ракеты класса земля-земля были выпущены по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. База в Эйн-аль-Асад находится в регионе Анбар на западе Ирака. Это первая военная база, на которой обосновались американские силы во время вторжения в Ирак в 2003 году. Позднее ее использовали как форпост для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.
"80 человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке", - сообщается в Twitter телеканала. Впрочем, эти цифры не были официально подтверждены.

Пресс-служба армии Ирака распространила официальное заявление, в котором сказано, что в результате ночных ракетных обстрелов военных баз в Эль-Асаде и Эрбиле, где дислоцированы военнослужащие армии США, среди иракских военных потерь "не зафиксировано". Президент США Дональд Трамп уже заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне, что среди американцев жертв по итогам ракетного удара нет.

Иранские СМИ сообщают, что по целям на базе Эйн-аль-Асад было выпущено от 30 до 60 ракет. CNN передает, что на базе Эйн-аль-Асад разорвались не менее 13 ракет. По данным Fox News, по военным базам в Ираке было выпущено 15 ракет, 11 из них попали в цель.
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что на авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке в результате ракетного удара иранского "Корпуса стражей исламской революции" был уничтожен самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе на американской части базы. В Пентагоне и в командовании армии Ирака эту информацию не подтверждают и не комментируют.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удар внутри США в случае, если Вашингтон ответит на ракетные удары Ирана по базам США в Ираке, передает CNN. КСИР разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что США планируют "ответить на атаки Ирана". В ответ на это КСИР написал: "На этот раз мы ответим вам в Америке".

Целью мести Ирана могут стать и союзники США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что любое государство, которое предоставит свою территорию для атак на Иран, станет целью вооруженных сил страны. "Любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак или агрессии против Ирана, будет целью иранских вооруженных сил", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало агентство FARS.

КСИР уже пригрозил в случае бомбардировки территории Ирана нанести удары по Дубаю (ОАЭ) и Хайфе (Израиль). После этого ВВС и ПВО Израиля были приведены в полную боевую готовность. Как передает NEWSru Israel, представители израильских служб безопасности проводят консультации в связи с атакой Ирана на американские военные объекты в Ираке, так как не серьезно относятся к угрозам нанесения ударов по Хайфе.

*"Исламское государство" (ИГ) - запрещенная в России террористическая организация

Источник - newsru.com
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