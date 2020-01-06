США в растеряном шоке. Трамп уверяет, что "все хорошо" и выключил свой твиттер

10:48 08.01.2020

США продумывают ответ на ракетные удары Ирана по военным базам в Ираке



Президент Трамп намерен сделать заявление по сложившейся ситуации в среду

США изучают возможные варианты действий после ракетного удара Ирана по двум иракским военным базам, на которых размещаются военнослужащие коалиции во главе с США.



Президент Дональд Трамп заявил во вторник вечером, что "все хорошо", и сообщил, что он выступит с заявлением о ситуации в среду утром.

Иран заявил, что выпустил ракеты в ответ на убийство иранского военного командира Касема Сулеймани Соединенными Штатами на прошлой неделе.

"Все хорошо! Из Ирана были выпущены ракеты по двум военным базам в Ираке. Сейчас ведется оценка жертв и ущерба. Все идет нормально! Я сделаю заявление завтра утром", – написал Трамп в Твиттере.



База ВВС аль-Асад и военная база в Эрбиле в Ираке, на территории которых размещаются американские военные, подверглись во вторник ракетному обстрелу. Информацию об атаке подтвердили в Белом доме.

По данным CNN, в направлении базы аль-Асад было запущено как минимум 10 ракет. Источник Reuters заявил об отсутствии информации о возможных жертвах и разрушениях.



Вскоре после этого агентство Reuters со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen сообщило о повторной атаке на базу аль-Асад. По некоторым данным, на территории базы упали как минимум семь ракет.



После этого Reuters со ссылкой на информационное агентство "Тасним" сообщил о начале "второго раунда" атаки в отношении "американских военных баз в Ираке".

В Белом доме информацию об атаке подтвердили.

"Мы знаем о сообщениях об атаках на американские объекты в Ираке. Президента проинформировали, он отслеживает ситуацию и совещается со своей командой по национальной безопасности", – говорится в заявлении Белого дома.



Иранский государственный телеканал сообщил о том, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) "поразил американскую базу Айн аль-Асад в Ираке десятками ракет". КСИР предупредил США о "еще более сокрушительных ответах в случае новой агрессии", говорится в сообщении. КСИР заявил о возможных ударах в направлении любой ближневосточной страны, которая станет "платформой для агрессии со стороны США", говорится в этом же сообщении.

По данным источника CNN, ракетная атака на данный момент прекратилась. Президент Дональд Трамп посещал эту базу в декабре 2018 года, а вице-президент Майк Пенс был там в ноябре 2019 года.



Заявление Пентагона



Как официально подтвердил помощник Министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман, примерно в 5:30 вечера (по Восточно-американскому времени – EST) 7 января Иран выпустил более десятка баллистических ракет в направлении сил США и международной коалиции в Ираке.

Эти ракеты были выпущены с иранской территории и были нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный персонал США и коалиции – в Асаде и Эрбиле.



"Мы работаем над первоначальной оценкой боевого ущерба", – заявил официальный представитель Пентагона.

Вечером в Белом доме прошло срочное совещание с участием госсекретаря Майка Помпео и главы Пентагона Марка Эспера.

Ракетные возможности Ирана

Американские военные и разведка уже некоторое время испытывали опасения по поводу иранских технологий производства баллистических ракет, напоминает Джефф Селдин, корреспондент "Голоса Америки". В отчете об основных глобальных угрозах, выпущенном в 2019 году, говорилось о том, что Тегеран обладает "крупнейшим арсеналом баллистических ракет в регионе".



В ноябре 2018 года Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану, говорил о достоверных свидетельствах того, что Тегеран передал технологии производства баллистических ракет проиранским боевым группировкам, которые базируются в Ираке.



Иран объявил об "операции возмездия" за гибель Касема Сулеймани

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале "операции возмездия" за операцию по устранению Касема Сулеймани, командующего силами "Аль-Кудс", запустив "десятки" ракет по военной базе в Анбаре, где размещаются американские военные.

КСИР объявил о начале операции в заявлении, которое было распространено несколькими иранскими государственными телеканалами. Ливанская станция "Аль-Манар", связанная с "Хезболлой", выпустила заявление КСИР, переведенное на арабский язык, сообщает корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин со ссылкой на исследовательскую группу SITE Intelligence Group, отслеживающую деятельность джихадистов в интернете.



В заявлении говорится, что силы "Аль-Кудс" и Аэрокосмические силы в составе КСИР "успешно провели операцию под названием "Мученик Сулеймани", запустив десятки ракет класса земля-земля по авиабазе… Аль-Асад".

В заявлении, выпущенном на языке фарси, Тегеран предупредил, что если США предпримут какие-либо ответные действия, то Иран гарантирует "болезненное" возмездие. В сообщении содержатся угрозы в адрес стран, на территории которых находятся военные базы США. В случае, если с территории какого-либо из этих государств будет осуществлена атака против Ирана, эти страны также станут целями "операции возмездия", предупредили в КСИР.



Кроме того, Израиль в заявлении КСИР называют "соучастником" действий США. В случае, если американские войска не будут выведены из региона, Иран предупредил о "дальнейших жертвах".

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Совбезу ООН. Копия письма была опубликована в Твиттере пресс-секретаря иранского постпредства Алирезы Мирусефи.



"Иран предпримет все необходимые и соразмерные действия против любой угрозы или использования силы. Это соответствует его неотъемлемому праву в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и Иран без колебаний воспользуется им в случае необходимости", – говорится в письме.