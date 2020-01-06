 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран отрицает, что по ошибке сбил украинский борт своей ракетой
10:54 08.01.2020

Крушение самолета: в Иране отрицают версию о ракете

Иранский министр сообщил, что причиной авиакатастрофы стал пожар в моторном отсеке самолета.
В правительстве Ирана отрицают, что украинский самолет, который в среду, 8 января, потерпел крушения возле аэропорта в Тегеране, мог быть сбит ракетой, сообщает местный сайт ion.ir.

"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.
Таким образом он прокомментировал предположение издания Daily Mail о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе.

В то же время, по данным Касима Бихи, причиной катастрофы украинского самолета стало возгорание двигателя.

"Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара", - заявил Бихи.

Ранее сообщилось, что рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. По предварительной информации, все находившиеся на борту, погибли.

Источник - Корреспондент.net,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578470040
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