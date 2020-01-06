Иран отрицает, что по ошибке сбил украинский борт своей ракетой

10:54 08.01.2020

Крушение самолета: в Иране отрицают версию о ракете



Иранский министр сообщил, что причиной авиакатастрофы стал пожар в моторном отсеке самолета.

В правительстве Ирана отрицают, что украинский самолет, который в среду, 8 января, потерпел крушения возле аэропорта в Тегеране, мог быть сбит ракетой, сообщает местный сайт ion.ir.



"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.

Таким образом он прокомментировал предположение издания Daily Mail о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе.



В то же время, по данным Касима Бихи, причиной катастрофы украинского самолета стало возгорание двигателя.



"Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара", - заявил Бихи.



Ранее сообщилось, что рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. По предварительной информации, все находившиеся на борту, погибли.