В разбившемся украинском "Боинге" украинцами были только пилоты: погибли иранцы - 71, канадцы - 74, шведы - 8

11:03 08.01.2020

Больше всего на борту было граждан Канады и Ирана, а украинцы были только в составе экипажа.

На борту разбившегося в среду, 8 января, под Тегераном самолета МАУ больше всего было граждан Канады. Это следует из пока неподтвержденной информации сервиса Aviation Newsroom, который отслеживает данные о полетах воздушных судов в мире.

Судя по данным Aviation Newsroom, украинцев среди пассажиров на борту не было, они были только членами экипажа.

"Информация о пассажирах рейса украинских аваилиний PS752:

13 членов экипажа из Украины

граждане Ирана - 71

граждане Канады -73

граждане Германии - 4

граждане Великобритании - 3

граждане Швеции - 8

граждане Афганистана - 6", - говорится в сообщении.



В то же время иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

Ранее сообщалось, что рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. По предварительной информации, все находившиеся на борту, погибли.

Позже в СНБО заявили, что в авиакатастрофе погибли 177 человек, из которых 168 - пассажиры и девять - экипаж.