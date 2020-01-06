В Киргизии второй месяц не работает государство-образующее предприятие "Кумтор"

11:11 08.01.2020

В Кыргызстане на месторождении Кумтор больше месяца приостановлены все работы



На месторождении Кумтор с 1 декабря, когда произошел оползень и пропали сотрудники компании, приостановлены все работы. Пресс-секретарь компании Марина Гаврилова сообщила, что пока не утвержден план работ и еще неизвестно, когда будут возобновлены работы.

"Пока разрешения на проведение работ нет, все приостановлено", - сказала Гаврилова.



Рано утром 1 декабря на участке в долине ручья Лысый рудника "Кумтор" произошел оползень отвалов пустой породы. Во время эвакуации сотрудников выяснилось, что двое из них пропали. По сообщениям МЧС, поиски продолжаются до сих пор.

Рудник "Кумтор" является крупнейшим золоторудным предприятием Кыргызстана, управляемым канадской компанией Centerra Gold Inc.



Кумтор расположен у горного хребта Ак-Шыйрак. В свое время в атласы СССР была внесена информация о том, что на этой территории, общей площадью 436 квадратных километров, расположено 165 ледников. Из них ледники Петров (68,5 квадратных километра), Давыдов (11,6), Борду (5,9), Лысый (5,5) и Сары-Тор (3,3) попадают в периметр участка для ведения геологодобычи предприятия "Кумтор Голд компани". Эти пять ледников составляют 23,3% общей площади ледяного массива Ак-Шыйрак. Согласно принятым парламентом в 2017 году поправкам в Водный кодекс КР, "Кумтор Голд компани" получила разрешение на перенос ледников Лысый и Давыдов.