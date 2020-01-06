Заместителем МВД Узбекистана по войскам и ГУИН назначен генерал Мирзарахимов

11:41 08.01.2020

В МВД назначены новые заместитель министра, глава ГУИН, а также командующие Караульными войсками и Войсками по обеспечению безопасности в международных аэропортах.



В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила пресс-служба МВД.

Заместителем министра внутренних дел по обеспечению исполнения наказаний и воинским структурам назначен генерал-майор Баходир Юлдашевич Мирзарахимов, ранее служивший командующим Войсками МВД по обеспечению безопасности в международных аэропортах.



Баходир Мирзарахимов.



На должность командующего Войсками МВД по обеспечению безопасности в международных аэропортах назначен полковник Шокиржон Абдумаликович Худойназаров, ранее бывший первым заместителем командующего - начальником Штаба.



Шокиржон Худойназаров.

Полковник Бахрамбек Кахраманович Адилов назначен и. о. начальника Главного управления исполнения наказаний МВД.



Бахрамбек Адилов.

Командующим Караульными войсками МВД назначен полковник Хасан Арзудинович Батыров, ранее занимавший пост заместителя командующего Национальной гвардии.



Хасан Батыров.

Напомним, в ноябре в МВД сменился ряд других руководителей - два заместителя министра, главы ГУБДД, ГУМиОГ и Главного управления ППС и охраны общественного порядка. Тогда же сообщалось о возбуждении уголовного дела против бывшего командующего Караульными войсками МВД генерал-майора Дмитрия Пана.