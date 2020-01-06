Объявлены итоги узбвыборов: УзЛиДеП - 53, "Миллий тикланиш" - 36, "Адолат" - 24, НДПУ - 22, Эко-партия - 15

12:08 08.01.2020

Объявлены итоги выборов в Законодательную палату

Либерально-демократическая партия по итогам выборов сохранила большинство в Законодательной палате. За ней следуют "Миллий тикланиш", "Адолат", Народно-демократическая и Экологическая партии.



По итогам выборов в Законодательную палату, прошедших 22 декабря и 5 января, Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) сохранила лидерство. Об этом было объявлено на заседании Центральной избирательной комиссии в понедельник.

После двух туров голосования УзЛиДеП получила 53 из 150 депутатских мест в нижней палате парламента, Демократическая партия "Миллий тикланиш" - 36 мест, Социал-демократическая партия "Адолат" - 24 места, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - 22 и Экологическая партия - 15.



По данным ЦИК, число избранных женщин-депутатов увеличилось вдвое. Если в 2014 году были избраны 24 женщины и 126 мужчин, то по итогам выборов 2019 года - 48 женщин и 102 мужчины.



Средний возраст новоизбранных депутатов Законодательной палаты - 46,4 года. Среди народных избранников 64,7% - в возрасте от 30 до 50 лет, 29,3% - старше 50 лет, 6% - моложе 30 лет. Самому взрослому депутату - Сафару Остонову из НДПУ - 71 год, самому молодому - Шерзоду Рахмонову из этой же партии - 26 лет.



Повторное голосование проходило на 1730 избирательных участках в 25 округах. В список избирателей были включены 3 миллиона 147 тысяч 79 граждан, из них в голосовании приняли участие 1 миллион 978 тысяч 48, или 62,8%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Махмуд Истамов.

Как отметил председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, в соответствии со статьей №6 закона "О Кабинете Министров Республики Узбекистан", право выдвижения кандидата на пост премьер-министра получила партия УзЛиДеП.