Таджикистан и Узбекистан так и не подписали протокол об окончательной демаркации и делимитации границы

12:13 08.01.2020

Прошло первое заседание узбекско-таджикской демаркационной комиссии

На заседании узбекско-таджикской демаркационной комиссии утверждены нормативно-правовые и технические документы для демаркации границы между двумя государствами.



Сегодня, 12:47 Политика

Первое заседание Совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии состоялось 7 января в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

На заседании утверждены нормативно-правовые и технические документы, которые, как ожидается, станут фундаментом для демаркации узбекско-таджикской границы. Согласован план-график встреч на 2020 год. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.

Таджикистанское издание Asia-Plus утром 7 января сообщало, что в Ташкенте ожидается подписание межгосударственного протокола об окончательной демаркации и делимитации границы, который подтвердит полное согласие сторон по четкому прохождении линии границы.