Суд по делу Гульнары Каримовой начался в Ташкенте

12:20 08.01.2020

В Ташкенте начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и других лиц.



В среду в Ташкентском городском суде по уголовным делам начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и других лиц. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Суд проходит в закрытом режиме.



В понедельник Генеральная прокуратура сообщила об окончании расследования уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана и других лиц, которые совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.

С марта 2019 года Гульнара Каримова содержится в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области.



В августе Генпрокуратура сообщила о возбуждении против нее новых уголовных дел по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

В декабре надзорный орган сообщил о наличии еще одного уголовного дела "по вновь открывшимся обстоятельствам" и сообщениям от международных структур и граждан.