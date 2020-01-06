|14:06 Тегеран ответил. Удастся ли избежать большой войны? - А.Яшлавский
12:38 АО "Узбекнефтегаз" возглавил Мехриддин Абдуллаев
12:20 Суд по делу Гульнары Каримовой начался в Ташкенте
12:13 Таджикистан и Узбекистан так и не подписали протокол об окончательной демаркации и делимитации границы
12:08 Объявлены итоги узбвыборов: УзЛиДеП - 53, "Миллий тикланиш" - 36, "Адолат" - 24, НДПУ - 22, Эко-партия - 15
11:41 Заместителем МВД Узбекистана по войскам и ГУИН назначен генерал Мирзарахимов
11:28 Трамп доигрался: Иран уже к лету будет с ядерной бомбой, - "СП"
11:11 В Киргизии второй месяц не работает государство-образующее предприятие "Кумтор"
11:03 В разбившемся украинском "Боинге" украинцами были только пилоты: погибли иранцы - 71, канадцы - 74, шведы - 8
10:54 Иран отрицает, что по ошибке сбил украинский борт своей ракетой
10:48 США в растеряном шоке. Трамп уверяет, что "все хорошо" и выключил свой твиттер
10:38 Иран уверяет, что на американских базах страшные разружения и 80 погибших
09:59 Кабул ждет от Исламабада честной игры, - Гаус Джанбаз
09:36 Над Ираном сбит? украинский пассажирский "Боинг" - 177 погибших
07:45 Путин погулял с братом Асадом по Дамаску и улетел к другу Эрдогану в Стамбул
07:24 "Пророссийский" Себастьян Курц вернул себе кресло канцлера Австрии
03:36 Иран 35 баллистическими ракетами обстрелял американские базы Айн-аль-Асад и Эрбиль - жертвы уточняются
00:37 Почему Токаев никак не может стабилизировать свою команду? - Д.Ашимбаев
00:34 В Ашхабаде из-за сноса общежития 47 семей останутся на улице
00:21 Мировое чепушило Трамп передумал и отложил на "когда-нибудь" вывод амер-войск из Ирака
00:14 Кем себя покажет Иран: духовным сыном Мухаммеда или Ахеменида Ксеркса? - Н.Даутбек-кызы
00:12 Кто круче в мясоедстве - кыргызы или казахи?
00:01 Иранские культурные памятники, которые грозит стереть с лица земли Трамп
|23:49 В иранском Кермане во время похорон Сулеймани в толпе задавили 40 человек
22:10 Преемник убитого иранского генерала Сулеймани. Что известно о новом командующем "Аль-Кудс" Исмаиле Каани
18:42 НАТО не нужен новый конфликт на Ближнем Востоке, - А.Серенко
18:09 Полномочный посланник к илийскому губернатору (эпизод первых экспедиций в Семиречье), - В.Проскурин
18:04 Узбекистан Мирзиеева какой он есть реальный, - Б.Мусаев
15:51 Гибель Сулеймани: Ирак пытается спасти суверенитет, - И.Субботин
15:12 Сирийская защита: ПВО шлифует тактику борьбы с крылатыми ракетами
15:10 "Стратегия-2020": Кремлевская мечта, которая лопнула
15:07 Шоу президента: туркменский лидер читает рэп и стреляет с велосипеда, - И.Кармазин
15:04 В Алма-Ате открыт Православный храм в честь Святого Владимира (фото)
15:01 Полуостров сокровищ: что нашли при строительстве Крымского моста
14:54 Таджикистан. Год 2019. Полный крах ТЭО ПИВ, - Г.Мухаметов
12:47 После убийства Сулеймани мир проснулся другим. США - умирающий зверь, - Питер Кениг
12:32 Парламент Ирана признал Пентагон "террористической организацией"
12:09 Дырка в бублике. Что ЕАЭС дал простым кыргызстанцам? - Нургуль Акимова
11:42 Ак-Курча. На кыргызско-узбекской границе снова напряг. "Из-за перепаса МРС"
10:23 Лохматый фюрер. Трамп превратился в "отморозка", - Э.Лимонов
08:29 Импичмент Трампу: "третий" вместо "пятого", - М.Синельников-Оришак
04:11 Самые удивительные политические метаморфозы уходящего года, - "ВечБишкек"
00:22 Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака - "за несколько недель"
00:14 Трамп фактически начал войну, дальнейшее зависит от него мало, - А.Веселов
|Суд по делу Гульнары Каримовой начался в Ташкенте
12:20 08.01.2020
В Ташкенте начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и других лиц.
В среду в Ташкентском городском суде по уголовным делам начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и других лиц. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Суд проходит в закрытом режиме.
В понедельник Генеральная прокуратура сообщила об окончании расследования уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана и других лиц, которые совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.
С марта 2019 года Гульнара Каримова содержится в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области.
В августе Генпрокуратура сообщила о возбуждении против нее новых уголовных дел по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.
В декабре надзорный орган сообщил о наличии еще одного уголовного дела "по вновь открывшимся обстоятельствам" и сообщениям от международных структур и граждан.