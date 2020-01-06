АО "Узбекнефтегаз" возглавил Мехриддин Абдуллаев

12:38 08.01.2020

Назначен новый председатель правления АО "Узбекнефтегаз"

Новым председателем правления АО "Узбекнефтегаз" назначен Абдуллаев Мехриддин Раззокович, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



На этом посту он сменил Сидикова Баходиржона Бахромовича, который занимал эту должность с февраля 2019 года.



Ранее Мехриддин Абдуллаев занимал должность первого заместителя председателя Счетной палаты Узбекистана. Также он работал главным экономистом Жондорского отделения Центрального банка, занимал руководящие должности в ряде коммерческих банков, отделения Центрального банка, отдельных подразделений Министерства финансов, заместителя министра, а также первого заместителя хокима Бухарской области.