 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США могут получить в Ираке кровавую баню, - С.Багдасаров
16:12 08.01.2020

Эксперт: ответом Пентагону станет кровавая баня для американцев в Ираке
Группировка войск в этой стране – сейчас самое уязвимое место США

В ответ на убийство генерала Сулеймани совет нацбезопасности Ирана разработал 13 вариантов мести Пентагону. По словам секретаря Совбеза Али Шамхани, даже самый щадящий из них станет для штатов "историческим кошмаром". Чего ожидать от этих заявлений, рассказал "МК" эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

- Сегодня также состоялось заседание Иранского Парламента, где Пентагон был объявлен террористической организацией. Отмечается, что этим решением будет дополнен закон, который был принят весной прошлого года. Тогда Тегеран признал террористической организацией Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. В чем разница между этими структурами?
- Центральное командование ВС США расположено в Катаре. Это командование, которое оперирует на Ближнем востоке и в Центральной Азии, то есть, региональное командование. А Пентагон - это все министерство.

- То есть, можно сказать, что все американские военные теперь объявлены террористами?
- В Тегеране должны объявить, какие будут действия, посмотрим.
- 13 вариантов ответных шагов Пентагону Тегеран уже разработал. Какими могут быть эти шаги, как вы думаете?
- Самое уязвимое - это группировка американских войск в Ираке. На фоне принятых решений парламента Ирака о незаконности пребывания там американцев и нахождения там таких группировок как "Аль-Хашд аш-Шааби" - проиранской группировки, которую как раз Сулеймани создал, плюс "Армии Махди" Муксади Садра и много чего другого, им там могут устроить серьезную кровавую баню.
- Что еще может быть предпринято?
- Много чего. В зоне Персидского залива 60-80 тысяч американских военнослужащих, крылатые ракеты - некоторые эксперты говорят о семи тысячах, но такого количества ракет в Персидском заливе нет, 2-3 сотни самолетов. Надо все это перебросить, для этого нужно время. Для сравнения, когда была оккупация Ирака, в регионе находилась почти миллионная группировка войск, около 4 тыс. артиллерии, десятки тысяч танков, 1200 самолетов. Сейчас на Ближнем Востоке такой группировки американцев нет. И этим могут воспользоваться их враги и нанести удар. Также, я не исключаю, что Израиль будет вмешиваться. И, я думаю, может снова начаться война между "Хезболлой" и Израилем. А по сравнению с июлем 2006 года, Хезболла сейчас намного сильнее - у нее раз в 10 больше реактивных систем залпового огня, большое количество бронетехники и опыт боевых действий в Сирии.
- А что из вышеперечисленного можно назвать "историческим кошмаром" для США, как выразился секретарь Совбеза Ирана?
- Ну, это персы, они иначе не могут выражаться. Но в принципе, если американцам нанесут удар в Ираке, то это будет крупное морально-политическое и военное поражение, очень существенное для Соединенных Штатов. Очень существенное. Ирак - это их уязвимое место. США там потратили от 1,5 до 2 триллионов долларов, свыше 5 тысяч американских военнослужащих было убито только по официальным данным. И теперь это все - насмарку. Так что, Ирак сейчас для США - самое слабое место.

Лина Панченко

Источник - mk.ru
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