Продвижение к многополярному устройству мира начинается с Ирака. В мире что-то меняется.., - Л.Савин

16:16 08.01.2020

Когда в 2003 г. США начали военную авантюру в Ираке, многие западные авторы отмечали, что американская агрессия поведет к переосмыслению моделей международной политики и распространению идей многополярности.



Издание Asian Times, критикуя действия США на Ближнем Востоке, отмечало тогда, что "эта война подобно саморазрушительным раковым клеткам подрывает неоимпериализм США".



Иммануил Валерстайн, видевший, что вторжение в Ирак было серьезной ошибкой администрации Буша, узрел в упадке американской мощи более серьезные причины, связанные с изменением структуры того, что он называл мир-системой (1).



Бывший член комитета Сената США по международным отношениям Клиффорд Киракоф-младший говорил, что, вторгнувшись в Ирак, администрация Буша нарушила преемственность американского курса в международных делах. Еще на заре ХХ века один из известных авторитетов в области международных отношений Джон Бассет Мур писал: "Американские государственники должны искать пути регулирования отношений между нациями на основе закона не только в соответствии с защитой слабых от сильных, но и как единственное средство обеспечения мира во всем мире" (2).



А Джордж Буш применил в Ираке концепцию Machtpolitik нацистской Германии, которая создала в мировой политике опасный дисбаланс. Оттого американских неоконов (Джон Болтон был в их числе) и сравнивали с нацистами.

А наиболее показательным в 2003 г. было решение европейских союзников США (кроме Великобритании), отказавшихся поддержать агрессию США против Ирака. Франция и Германия были тогда во главе тогдашнего европейского сопротивления.



Естественно, и Россия была против вооруженного вмешательства США, которое обернулось миллионными жертвами и трансформировалось в проект запрещенного в России террористического "Исламского государства"*.

В феврале 2003 г. Владимир Путин в интервью французскому телеканалу, комментируя иракский кризис, заявил: "Если мы хотим, чтобы мир был более предсказуемым, более прогнозируемым, а значит, более безопасным, он должен быть многополярным и все участники международного общения должны придерживаться определенных правил, а именно норм международного права".



Сейчас США убили иранского генерала Касема Сулеймани. Одни в Америке называют это смертельной ошибкой Трампа, которого используют американские ястребы-иранофобы; другие считают, что это провокация, организованная частью американского истеблишмента, в интересах Израиля. Есть и другие конспирологические версии.



Тревожно звучат предположения о дальнейшем развитии событий. От ограниченного вооруженного конфликта и очередной антиамериканской герильи в Ираке до третьей мировой войны – таковы оценки возможных последствий убийства генерала Сулеймани в зависимости от того, какие варианты ответа выберет Исламская Республика и ее союзники, включая сеть "Хизбаллы" в Ливане, Сирии и Ираке.



В условиях, когда американцы сами демонизировали в Ираке свой "новый порядок", ряд признаков указывает на то, что в мире началось более решительное продвижение к многополярному переустройству.

Многочисленные акции протеста против войны с Ираном, выступления американских политиков с осуждением политического убийства говорят о новой волне политического кризиса в США.



7 января, на фоне обострения обстановки в ближневосточном регионе, с необъявленным визитом в Дамаске побывал президент России В. Путин. На следующий день, участвуя в Стамбуле в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", Путин проводит переговоры с Эрдоганом.

11 января Ангела Меркель приезжает обсуждать проблемы, возникшие в международных отношениях, не в Вашингтон, а в Москву.

Парламент Ирака голосует за вывод американских войск из страны и расследование целенаправленного убийства американцами иракских и иранских граждан. Можно ожидать, что ряд других стран официально поддержат инициативу иракских парламентариев.



В Ираке все более важным фактором становится регион Курдистана, но после приказа Трампа об убийстве генерала Сулеймани использовать Эрбиль в своих интересах же легко, как прежде, у Вашингтона вряд ли получится.

Иранская сторона приняла важное политическое решение – окончательно вышла из ядерной сделки. Ограничений по работе с ядерной программой у Ирана больше не осталось.

Пакистан официально заявил, что не будет предоставлять Соединенным Штатам или какой-либо другой стране свою территорию или помощь для военных действий против какого-либо государства. Отверг возможность применения своей территории и Катар.



США обратились к странам НАТО за поддержкой, и на 14 января уже запланирована встреча высокого уровня евроатлантических союзников. Однако, учитывая, как Трамп "троллил" партнеров по НАТО, теперь ему их поддержка обойдется дороже. Одну из основных ролей здесь сыграет Турция. И если в 2003 г. Анкара не предоставила поддержки Вашингтону, то шансы, что она сделает это сейчас, еще меньше.

При этом американцы остаются под ударом в Афганистане и других стран, где их присутствие давно вызывает недовольство населения.

После удачной атаки сомалийской группировки "Аль-Шабаб" на американскую базу ВВС в Кении, где погибли трое американцев, щедрый на комментарии Трамп в своем "Твиттере" и Госдепартамент хранят гробовое молчание. Как будто убиты не граждане США и не в результате террористической атаки. США объясняют свое присутствие в районе Африканского рога борьбой с терроризмом, но при этом они допустили, чтобы боевики из соседней Сомали проникли в Кению и взорвали шесть единиц авиатранспорта, включая легкий турбовинтовой самолет-разведчик сил специальных операций США, оснащенный мультисенсорными платформами. Результаты применения такой техники, а также эффективность американской разведки и сил специального назначения сведены к нулю, раз атаку в Кении не удалось предотвратить.

Все это так или иначе связано с развитием событий на Ближнем Востоке в той жестко детерминированной перспективе, которая была задана убийством в Багдаде.

(1) Wallerstein I. Precipitate Decline: The Advent of Multipolarity.//Harvard International Review. Spring 2007. Pp. 54-59.

(2) Moore, John Bassett. American Diplomacy. NY: Harper and Brothers, 1905, pp. 251-252.



Леонид Савин

8 янв 2020