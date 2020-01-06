Спецоперация в Кой-Таше. Отставки руководителей КырМВД и ГКНБ не будет? - "ВБ"

17:07 08.01.2020

8 января 2020 - Екатерина Улитина



Без малого месяц прошел с момента, как Тынчтык Шайназаров зачитал в Жогорку Кенеше заключение Государственной комиссии по событиям в Кой-Таше 7 и 8 августа. В тот день депутаты проголосовали за этот документ, и направили его в Генпрокуратуру, в аппараты президента и правительства. С тех пор о работе Госкомиссии и ее итогах как будто забыли. Хотя в документе содержатся интересные сведения и важные рекомендации. Одной из них, например, является рекомендация дать юридическую оценку действиям руководителей МВД и ГКНБ, которые проводили спецоперацию. Однако, пока эта рекомендация не исполнена.

Несколько разных источников, объяснили VB.KG затянувшееся молчание тем, что в аппарате президента и в правительстве не собираются менять руководителей силового блока. Принято решение, оставить их на своих должностях.

Один из членов Госкомиссии Артур Медетбеков считает, что делать выводы пока рано.

- Нужно понимать, что члены госкомиссии не судьи и не прокуроры, чтобы обвинять кого-то. Мы дали общественно-политическую оценку, констатировали факты. Теперь дело за правительственными органами, лишь там могут решить был состав преступления в действиях силовиков или нет. Это во-первых, а во-вторых, речь в заключении шла не об ответственности конкретно Кашкара Джунушалиева (министр МВД) и Орозбека Опумбаева (председатель ГКНБ). Мы имели в виду целый круг лиц из числа руководителей силового блока. Сейчас мы (члены комиссии) точно так же, как и остальные, ждем какое решение будет принято. Но, нельзя говорить, что заключение проигнорировали, прошло не так много времени, к тому же только что закончились длинные праздники, - говорит Артур Медетбеков.

Экс-начальник отдела ГКНБ Максат Мамытканов уверен, что если рекомендация Госкомиссии и Жогорку Кенеша не будет выполнена это будет говорить, что решение не трогать силовиков принято на самом верху. Тем не менее это не означает, что решение окончательное и его нельзя изменить.

- Главнокомандующий в лице президента может принимать подобные решения, но у депутатов есть достаточно механизмов, чтобы повлиять на результат. Мы же парламентская страна. Есть Совет безопасности, где представлены все фракции Жогорку Кенеша. Они могут поднять этот вопрос. В конце концов, если рекомендации парламента не исполняются, тогда получается, что все заседания, заключения и поручения депутатов - пустая трата времени, - поделился мнением Максат Мамытканов.

Эксперт уверен, что в деле о событиях в Кой-Таше ставить точку рано и так или иначе, но вопрос о компетентности силовиков будет всплывать.

- Кто-то из руководителей силового блока должен понести ответственность за бездарное проведение спецоперации. И речи не может быть, что ответственность лежит на рядовых сотрудниках. Они исполняли приказ. Так или иначе этот вопрос еще будет подниматься, - заключил Максат Мамытканов.

Тем не менее, он уверен, окончательные выводы можно будет сделать только после завершения всех расследований по койташским событиям, которые до сих пор продолжаются.

Напомним, 7 августа спецназ "Альфа" начал проведение операции по доставке на допрос экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывший президент укрылся в своем доме в селе Кой-Таш, люди находящиеся на территории особняка попытались дать силовикам отпор. Сотрудники ГКНБ открыли стрельбу резиновыми пулями. В ответ по силовикам кидали камнями, из дома шла стрельба боевыми патронами. В результате ранения в грудь был убит полковник Усенбек Ниязбеков, тяжелую травму головы от удара камнем получил глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. Кроме того, в ту ночь травмы и ранения получили более ста человек как со стороны силовиков, так и со стороны гражданских лиц. Вывести Атамбаева из дома так и не удалось. Спецоперация продолжилась на следующий день. Бывший глава государства сдался добровольно после переговоров с замминистром МВД Курсаном Асановым. Позже генерала уволили из министерства за предательство интересов службы, его обвинили в уничтожении улик на месте преступления и в том, что он помог вывезти пакет с какими-то секретными документами.

В результате этих событий, Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения в убийстве, организации массовых беспорядков, захвате заложников и в других преступлениях. Сам Алмазбек Атамбаев с обвинениями не согласен и считает спецоперацию по своему задержанию незаконной. Он настаивает, что обладает неприкосновенностью, которая запрещает проводить в его отношении любые следственные мероприятия.